2 godine garancije
Novo
Sveže mlevena zrna vam pružaju najbolju aromu i ukus kafe.
Samo pomerite ručicu. Baristina automatski melje, sabija i kuva vašu kafu.
Skinite držač filtera. Isperite ga. To je sve – spremni ste!
Idealna veličina mlevenja. Precizan pritisak. Tačno doziranje. Tako se pravi pravi espreso.
Pumpa od 16 bara oslobađa pun ukus iz vaših zrna za vaš espreso.
Sveže samlevena zrna daju vam najintenzivniju aromu i ukus kafe. Mlevenje zrna neposredno pre pripreme pretvara vašu svakodnevnu šolju u nešto posebno. To je razlika između kafe i zaista dobre kafe.
Samo okrenite ručicu. Baristina automatski melje, sabija i kuva vašu kafu. Nisu potrebne nikakve barista veštine. Sve je urađeno umesto vas, tako da možete jednostavno da se opustite i uživate u svom espressu ili lungu.
Skinite portafilter. Isperite ga. To je sve. Baristina čini čišćenje brzim i intuitivnim. Bez komplikovanih koraka – dizajnirana je za jednostavnost i lakoću.
Razumite recenzije proizvoda
5.0
od 5
65
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Магдалина
29/06/2026
България
умна и лесна за използване!!!
Като заета майка това е огромно улеснение – без мелене, без дозиране, без излишно губене на време. Машината прави всичко вместо теб, а кафето е с невероятен вкус всеки път.
Prednosti
Бърза и лесна за употреба
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо
Date of Use 2026-06-22
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо
Date of Use 2026-06-22
Торино
04/05/2026
България
Ристрето вкъщи :)
Невероятна машина. Замених кафеавтомата с тази компактна машина, която съчетава удобството на автомат и качеството на ръчна кафемашина. Истинско ристрето!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо
Date of Use 2026-02-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо
Date of Use 2026-02-01
Viks8888
24/04/2026
България
Отличен!
Приготвянето на еспресо с Baristina е специално преживяване. Вкусът на кафето е отличен, а процесът изобщо не е сложен, бърз е, лесен е и забавен. Дизайнът е компактен, цената отлична, препоръчвам го на всички.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Baristina BAR300/03 Машина за еспресо
Date of Use 2026-03-30
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Baristina BAR300/03 Машина за еспресо
Date of Use 2026-03-30
Energetska oznaka A+ prema švajcarskim standardima energetske efikasnosti.
Isključujući delove koji dolaze u kontakt sa vodom i kafom.