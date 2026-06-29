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  • Volite pravi espreso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espreso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espreso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espreso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espreso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espreso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espreso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espreso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espreso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espreso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espreso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espreso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espreso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espreso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espreso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espreso. Mrzite komplikacije?

BaristinaAparat za espreso

BAR300/60

5
| (31) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Volite pravi espreso. Mrzite komplikacije?
Sipajte svoja omiljena zrna kafe, pomerite ručicu i uživajte u neverovatnom espresu. Baristina automatski melje zrna za super svež aroma. Savršeno sabija u nosač filtera. I kuva sa profesionalnim pritiskom. Tako je jednostavno
Pogledajte sve prednosti

Upoznajte Baristinu.

Volite pravi espreso. Mrzite komplikacije?

  • Sveže mlevena zrna vam pružaju najbolju aromu i ukus kafe.

  • Samo pomerite ručicu. Baristina automatski melje, sabija i kuva vašu kafu.

  • Uklonite portafilter. Isperite ga. To je sve – spremni ste!

  • Idealna veličina mlevenja. Precizan pritisak. Tačno doziranje. Tako se pravi pravi espreso.

  • Pumpa sa pritiskom od 16 bara oslobađa pun ukus iz vaših zrna za vaš espreso.

Sveža zrna su najbolja.

Sveža zrna su najbolja.

Sveže samlevena zrna daju najbolju aromu i ukus kafe. Mlevenje zrna neposredno pre pripreme pretvara vašu svakodnevnu šolju u nešto posebno. To je razlika između obične kafe i zaista dobre kafe.

Pomerite. Skuvajte. Uživajte.

Pomerite. Skuvajte. Uživajte.

Samo pomerite ručicu. Baristina automatski melje, sabija i kuva vašu kafu. Nisu potrebne nikakve barista veštine. Sve je urađeno umesto vas, tako da možete jednostavno da se opustite i uživate u svom espressu ili lungu.

Lako se čisti. Bez muke.

Lako se čisti. Bez muke.

Skinite portafilter. Isperite ga. To je sve. Baristina čini čišćenje brzim i intuitivnim. Bez komplikovanih koraka – dizajnirana je za jednostavnost i lakoću.

Tehničke specifikacije

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Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

31

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

29/06/2026

България

България

умна и лесна за използване!!!

Като заета майка това е огромно улеснение – без мелене, без дозиране, без излишно губене на време. Машината прави всичко вместо теб, а кафето е с невероятен вкус всеки път.

Prednosti

Бърза и лесна за употреба

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо

Date of Use 2026-06-22

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо

Date of Use 2026-06-22

04/05/2026

България

България

Ристрето вкъщи :)

Невероятна машина. Замених кафеавтомата с тази компактна машина, която съчетава удобството на автомат и качеството на ръчна кафемашина. Истинско ристрето!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо

Date of Use 2026-02-01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо

Date of Use 2026-02-01

13/04/2026

България

България

Доволен съм, перфектно кафе

Машината прави невероятно кафе! Бях фен на капсулите, но кафето от прясно смлени зърна е много по-ароматно! Мелачката е керамична и много тиха!

Prednosti

Компактна е и лесно се чисти

Mane

Каничката се купува отделно

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо

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  1. Energetska oznaka A+ prema švajcarskim standardima energetske efikasnosti.

  2. Isključujući delove koji dolaze u kontakt sa vodom i kafom.