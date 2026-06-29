2 godine garancije
Sveže mlevena zrna vam pružaju najbolju aromu i ukus kafe.
Samo pomerite ručicu. Baristina automatski melje, sabija i kuva vašu kafu.
Uklonite portafilter. Isperite ga. To je sve – spremni ste!
Idealna veličina mlevenja. Precizan pritisak. Tačno doziranje. Tako se pravi pravi espreso.
Pumpa sa pritiskom od 16 bara oslobađa pun ukus iz vaših zrna za vaš espreso.
Sveže samlevena zrna daju najbolju aromu i ukus kafe. Mlevenje zrna neposredno pre pripreme pretvara vašu svakodnevnu šolju u nešto posebno. To je razlika između obične kafe i zaista dobre kafe.
Samo pomerite ručicu. Baristina automatski melje, sabija i kuva vašu kafu. Nisu potrebne nikakve barista veštine. Sve je urađeno umesto vas, tako da možete jednostavno da se opustite i uživate u svom espressu ili lungu.
Skinite portafilter. Isperite ga. To je sve. Baristina čini čišćenje brzim i intuitivnim. Bez komplikovanih koraka – dizajnirana je za jednostavnost i lakoću.
5.0
od 5
31
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Магдалина
29/06/2026
България
умна и лесна за използване!!!
Като заета майка това е огромно улеснение – без мелене, без дозиране, без излишно губене на време. Машината прави всичко вместо теб, а кафето е с невероятен вкус всеки път.
Prednosti
Бърза и лесна за употреба
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо
Date of Use 2026-06-22
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо
Date of Use 2026-06-22
Торино
04/05/2026
България
Ристрето вкъщи :)
Невероятна машина. Замених кафеавтомата с тази компактна машина, която съчетава удобството на автомат и качеството на ръчна кафемашина. Истинско ристрето!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо
Date of Use 2026-02-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо
Date of Use 2026-02-01
Pannini_20
13/04/2026
България
Доволен съм, перфектно кафе
Машината прави невероятно кафе! Бях фен на капсулите, но кафето от прясно смлени зърна е много по-ароматно! Мелачката е керамична и много тиха!
Prednosti
Компактна е и лесно се чисти
Mane
Каничката се купува отделно
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо
Energetska oznaka A+ prema švajcarskim standardima energetske efikasnosti.
Isključujući delove koji dolaze u kontakt sa vodom i kafom.