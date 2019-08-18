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Glatka stopala od pete do prstiju
Philips Pedi Advanced omogućava vam glatka stopala od pete do prstiju. Jedinstveni rotirajući disk i dizajn ručke omogućavaju veoma lako, precizno i nežno uklanjanje žuljeva od pete do prstiju.
S ultrapreciznom ivicom
Rotirajući disk
Mokro i suvo
Bežično i punjivo
Jedinstveni rotirajući disk s ultrapreciznom ivicom pruža vam glatka stopala od pete do prstiju. Rotirajući disk i precizna ivica omogućavaju vam uklanjanje žuljeva i iz velikih i iz manjih područja na precizan, veoma lak i nežan način.
Nežan tretman kože zahvaljujući prirodnom mineralu korundu kojim je obogaćen disk.
Nagrađeni ergonomski dizajn drške koji vam omogućava da lako dohvatite svoje pete i prste.
4.6
od 5
178
Komentari
92%
preporučuje ovaj proizvod
Malu
18/08/2019
Hrvatska
Divan proizvod
Napokon proizvod s kojim sam zbilja zadovoljna.. Probala sam različite uređaje za pedikuru ali čim bi ih prislonila prestali bi s radom jer su bili preslabi. S ovim aparatom to nije slučaj. Imala sam dosta problema sa ljuštenjem kože stopala i tvrdom kožom i napokon sam s ovim aparatom to uspjela riješiti. Odličan je, ima punjač što je po meni još jedna prednost,nije težak i glomazan... Preporučila bih svima, ja sam oduševljena.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Pedi Advanced BCR430/00 Uređaj za pedikuru
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Pedi Advanced BCR430/00 Uređaj za pedikuru
amica
16/10/2018
Hrvatska
iznimno lagan za koristenje, super rezultati.
Moja stopala nikad nisu bila meksa. :) Zahvaljujuci obliku znacajno je jednostavniji za koristenje od “valjkastaih” proizvoda koje sam koristila prije.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Pedi Advanced BCR430/00 Uređaj za pedikuru
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Pedi Advanced BCR430/00 Uređaj za pedikuru
Ivito
01/09/2022
България
Verifikovani kupac
Страхотен уред
Уредът е страхотен, изключително лесен за употреба. Резултатите са впечетляващи.
Prednosti
лесен за употреба, много добро пичистване на краката
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Pedi Advanced BCR430/00 Електрическа пила за крака
Datum upotrebe 2022-05-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Pedi Advanced BCR430/00 Електрическа пила за крака
Datum upotrebe 2022-05-01