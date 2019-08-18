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Obustavljeno

Pedi AdvancedElektrična turpija za stopala

BCR430/00

4.6

| (178) Komentari | 92% preporučuje ovaj proizvod

Glatka stopala od pete do prstiju

Philips Pedi Advanced omogućava vam glatka stopala od pete do prstiju. Jedinstveni rotirajući disk i dizajn ručke omogućavaju veoma lako, precizno i nežno uklanjanje žuljeva od pete do prstiju.

Pogledajte sve prednosti

Sa izuzetno preciznim diskom

Glatka stopala od pete do prstiju

  • S ultrapreciznom ivicom

  • Rotirajući disk

  • Mokro i suvo

  • Bežično i punjivo

Jedinstveni rotirajući disk za glatka stopala, od pete do prstiju

Jedinstveni rotirajući disk za glatka stopala, od pete do prstiju

Jedinstveni rotirajući disk s ultrapreciznom ivicom pruža vam glatka stopala od pete do prstiju. Rotirajući disk i precizna ivica omogućavaju vam uklanjanje žuljeva i iz velikih i iz manjih područja na precizan, veoma lak i nežan način.

Nežan tretman kože

Nežan tretman kože zahvaljujući prirodnom mineralu korundu kojim je obogaćen disk.

Nagrađeni dizajn drške

Nagrađeni dizajn drške

Nagrađeni ergonomski dizajn drške koji vam omogućava da lako dohvatite svoje pete i prste.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.6

od 5

178

Komentari

92%

preporučuje ovaj proizvod

18/08/2019

Hrvatska

Hrvatska

Divan proizvod

Napokon proizvod s kojim sam zbilja zadovoljna.. Probala sam različite uređaje za pedikuru ali čim bi ih prislonila prestali bi s radom jer su bili preslabi. S ovim aparatom to nije slučaj. Imala sam dosta problema sa ljuštenjem kože stopala i tvrdom kožom i napokon sam s ovim aparatom to uspjela riješiti. Odličan je, ima punjač što je po meni još jedna prednost,nije težak i glomazan... Preporučila bih svima, ja sam oduševljena.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Pedi Advanced BCR430/00 Uređaj za pedikuru

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Pedi Advanced BCR430/00 Uređaj za pedikuru

16/10/2018

Hrvatska

Hrvatska

iznimno lagan za koristenje, super rezultati.

Moja stopala nikad nisu bila meksa. :) Zahvaljujuci obliku znacajno je jednostavniji za koristenje od “valjkastaih” proizvoda koje sam koristila prije.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Pedi Advanced BCR430/00 Uređaj za pedikuru

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Pedi Advanced BCR430/00 Uređaj za pedikuru

01/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Страхотен уред

Уредът е страхотен, изключително лесен за употреба. Резултатите са впечетляващи.

Prednosti

лесен за употреба, много добро пичистване на краката

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Pedi Advanced BCR430/00 Електрическа пила за крака

Datum upotrebe 2022-05-01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Pedi Advanced BCR430/00 Електрическа пила за крака

Datum upotrebe 2022-05-01

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