2 godine garancije
1 češalj „na klik“, 3 mm
2D brijač koji prati konturu tela
50 min bežične upotrebe
Glava brijača ima patentirane zaobljene vrhove i hipo-alergensku foliju koja štiti kožu od ogrebotina i posekotina prilikom brijanja.
Podrezujte dlačice koje rastu u svim pravcima pomoću dvosmernog trimera i češlja od 3 mm. Pripremno podrezivanje se preporučuje za gušće dlačice.
Vaš aparat za mokro i suvo podrezivanje dlačica na telu potpuno je vodootporan, pa možete da ga koristite pod tušem ili van njega i da ga lako očistite. Za najbolje rezultate, upotrebite ga na suvim dlačicama pre tuširanja.
4.4
od 5
336
Komentari
90%
preporučuje ovaj proizvod
salileo
24/09/2025
Srbija
sjajan je
Zadovoljan sam aparatom. Prepocujem svima da koriste ovu seriju trime za negu tela
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 3000 BG3027/05 Vodootporni trimer prepona i tela
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 3000 BG3027/05 Vodootporni trimer prepona i tela
Marcfilonus
04/03/2022
Srbija
odličan je
odličan je za uklanjanje dlaka sa celog tela, brzo i efikasno, prethodno napunjen za samo sat vremena izdržao je 40minuta...
Prednosti
potpuno je usmeren za korišćenje za šta je i namenjen
Mane
nema mane
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bodygroom series 3000 BG3015/13 Showerproof body groomer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bodygroom series 3000 BG3015/13 Showerproof body groomer
Bosna1
10/11/2022
Hrvatska
Odličan
Sasvim dobar uređaj. Preporučujem onima koji traže ovakvu vrstu uređaja.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Online istraživanje sprovedeno 2024. godine među 16.003 muškarca, korisnika električnih uređaja za ličnu negu.