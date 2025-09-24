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  • Glatko trimovanje dlačica na telu, bezbedno čak i ispod pojasa
  • Glatko trimovanje dlačica na telu, bezbedno čak i ispod pojasa
  • Glatko trimovanje dlačica na telu, bezbedno čak i ispod pojasa
  • Glatko trimovanje dlačica na telu, bezbedno čak i ispod pojasa
  • Glatko trimovanje dlačica na telu, bezbedno čak i ispod pojasa
  • Glatko trimovanje dlačica na telu, bezbedno čak i ispod pojasa
  • Glatko trimovanje dlačica na telu, bezbedno čak i ispod pojasa
  • Glatko trimovanje dlačica na telu, bezbedno čak i ispod pojasa
  • Glatko trimovanje dlačica na telu, bezbedno čak i ispod pojasa
  • Glatko trimovanje dlačica na telu, bezbedno čak i ispod pojasa
  • Glatko trimovanje dlačica na telu, bezbedno čak i ispod pojasa
  • Glatko trimovanje dlačica na telu, bezbedno čak i ispod pojasa
  • Glatko trimovanje dlačica na telu, bezbedno čak i ispod pojasa
  • Glatko trimovanje dlačica na telu, bezbedno čak i ispod pojasa
  • Glatko trimovanje dlačica na telu, bezbedno čak i ispod pojasa
  • Glatko trimovanje dlačica na telu, bezbedno čak i ispod pojasa
  • Glatko trimovanje dlačica na telu, bezbedno čak i ispod pojasa
  • Glatko trimovanje dlačica na telu, bezbedno čak i ispod pojasa

2 + 1 produžena garancija

Bodygroom series 3000Vodootporni trimer prepona i tela

BG3017/01

4.4
| (336) Komentari | 90% preporučuje ovaj proizvod
Glatko trimovanje dlačica na telu, bezbedno čak i ispod pojasa
Aparat serije 3000 je dizajniran tako da se izbori sa dlačicama na svim površinama uz maksimalnu prijatnost. Koristite ovaj aparat za brijanje sa 2D tehnologijom koja se prilagođava konturama ili podrezujte klikom na češljeve dužine od 3 mm.
Pogledajte sve prednosti
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Najpoželjniji brend za električnu mušku negu na svetu1

2D tehnologija koja se prilagođava konturama i štiti kožu

Glatko trimovanje dlačica na telu, bezbedno čak i ispod pojasa

  • 1 češalj „na klik“, 3 mm

  • 2D brijač koji prati konturu tela

  • 50 min bežične upotrebe

Bezbedno i udobno brijanje osetljive kože

Bezbedno i udobno brijanje osetljive kože

Glava brijača ima patentirane zaobljene vrhove i hipo-alergensku foliju koja štiti kožu od ogrebotina i posekotina prilikom brijanja.

Dvosmerni trimer i češalj za trimovanje u svim pravcima

Dvosmerni trimer i češalj za trimovanje u svim pravcima

Podrezujte dlačice koje rastu u svim pravcima pomoću dvosmernog trimera i češlja od 3 mm. Pripremno podrezivanje se preporučuje za gušće dlačice.

100% vodootporni aparat za podrezivanje dlačica na telu

100% vodootporni aparat za podrezivanje dlačica na telu

Vaš aparat za mokro i suvo podrezivanje dlačica na telu potpuno je vodootporan, pa možete da ga koristite pod tušem ili van njega i da ga lako očistite. Za najbolje rezultate, upotrebite ga na suvim dlačicama pre tuširanja.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.4

od 5

336

Komentari

90%

preporučuje ovaj proizvod

24/09/2025

Srbija

Srbija

sjajan je

Zadovoljan sam aparatom. Prepocujem svima da koriste ovu seriju trime za negu tela

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 3000 BG3027/05 Vodootporni trimer prepona i tela

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 3000 BG3027/05 Vodootporni trimer prepona i tela

04/03/2022

Srbija

Srbija

odličan je

odličan je za uklanjanje dlaka sa celog tela, brzo i efikasno, prethodno napunjen za samo sat vremena izdržao je 40minuta...

Prednosti

potpuno je usmeren za korišćenje za šta je i namenjen

Mane

nema mane

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bodygroom series 3000 BG3015/13 Showerproof body groomer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bodygroom series 3000 BG3015/13 Showerproof body groomer

10/11/2022

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Sasvim dobar uređaj. Preporučujem onima koji traže ovakvu vrstu uređaja.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

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  1. Online istraživanje sprovedeno 2024. godine među 16.003 muškarca, korisnika električnih uređaja za ličnu negu. 