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Sve serije

  • Lako pravljenje frizura za sve dužine kose
  • Lako pravljenje frizura za sve dužine kose
  • Lako pravljenje frizura za sve dužine kose
  • Lako pravljenje frizura za sve dužine kose
  • Lako pravljenje frizura za sve dužine kose
  • Lako pravljenje frizura za sve dužine kose
  • Lako pravljenje frizura za sve dužine kose
  • Lako pravljenje frizura za sve dužine kose
  • Lako pravljenje frizura za sve dužine kose
  • Lako pravljenje frizura za sve dužine kose
  • Lako pravljenje frizura za sve dužine kose
  • Lako pravljenje frizura za sve dužine kose
  • Lako pravljenje frizura za sve dužine kose
  • Lako pravljenje frizura za sve dužine kose
  • Lako pravljenje frizura za sve dužine kose
  • Lako pravljenje frizura za sve dužine kose
  • Lako pravljenje frizura za sve dužine kose
  • Lako pravljenje frizura za sve dužine kose
  • Lako pravljenje frizura za sve dužine kose
  • Lako pravljenje frizura za sve dužine kose
  • Lako pravljenje frizura za sve dužine kose
  • Lako pravljenje frizura za sve dužine kose
  • Lako pravljenje frizura za sve dužine kose
  • Lako pravljenje frizura za sve dužine kose

3000 SeriesAir Styler

BHA301/00

4.7
| (389) Komentari | 95% preporučuje ovaj proizvod
Lako pravljenje frizura za sve dužine kose
Sušenje i oblikovanje u isto vreme – Philips Air Styler Essential vam omogućava da kreirate prelepe prirodne frizure, uz negu kose. 3 dodatka su pogodna za dugačku i kratku kosu, pa možete da uživate u lakom oblikovanju frizure.
Pogledajte sve prednosti

Lako pravljenje frizura za sve dužine kose

  • 3 dodatka

  • Keramička četka obogaćena uljem argana

Snaga oblikovanja od 800 W za rezultate kao iz salona

Snaga oblikovanja od 800 W za rezultate kao iz salona

Air Styler sa protokom vazduha od 800 W, za nežno sušenje i oblikovanje. Svaki dan postignite rezultate kao iz salona.

Termo-četka od 38 mm za glatke frizure i talase

Termo-četka od 38 mm za glatke frizure i talase

Termo-četka ima veoma širok prečnik od 38 mm. Širina cevi čini da ona bude savršena alatka za oblikovanje za pravljenje glatkih stilova i talasa.

Termo-četka od 22 mm za lako uvijanje

Termo-četka od 22 mm za lako uvijanje

Termo-četka ima mali prečnik od 22 mm. Širina cevi čini da ona bude savršena alatka za oblikovanje i lako uvijanje.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

389

Komentari

95%

preporučuje ovaj proizvod

27/10/2022

Srbija

Srbija

Odličan aparat

Aparat koji možemo svi da koristimo, praktičan posebno za putovanja da imamo uvek sta nam treba.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHA301/00 Air Styler

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHA301/00 Air Styler

27/10/2022

Srbija

Srbija

Sjajan proizvod sa dobrim karakteristikama

Brzo i lako do zeljene frizure,kosa je sjajnija i lepsa,bez vidljivih ostecenja.

Prednosti

Sjajnija i lepsa kosa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHA301/00 Air Styler

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHA301/00 Air Styler

27/10/2022

Srbija

Srbija

Oduševljena sam

Kupila sam relativno skoro styler za kosu po preporuci promotera u tržnom centru. Oduševljena sam. Veoma lako i brzo moja kosa izgleda sjajno.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHA301/00 Air Styler

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHA301/00 Air Styler

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  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana