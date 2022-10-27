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  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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3000 SeriesAir Styler

BHA310/00

4.7

| (393) Komentari | 95% preporučuje ovaj proizvod

Više frizura uz negu jonima

Sušenje i oblikovanje u isto vreme – Philips Air Styler serije 3000 vam omogućava da kreirate prelepe prirodne frizure, uz dodatni sjaj pomoću nege jonima. 4 dodatka su pogodna za dugačku i kratku kosu, pa možete da uživate u lakom oblikovanju frizure.

Pogledajte sve prednosti

Više frizura uz negu jonima

  • 4 dodatka

  • Nega jonima

  • Keramička četka obogaćena uljem argana

Snaga oblikovanja od 800 W za rezultate kao iz salona

Snaga oblikovanja od 800 W za rezultate kao iz salona

Air Styler sa protokom vazduha od 800 W, za nežno sušenje i oblikovanje. Svaki dan postignite rezultate kao iz salona.

Četka sa premazom od arganovog ulja

Četka sa premazom od arganovog ulja

Aparat za oblikovanje i sušenje kose koristi keramičke četke obogaćene uljem argana kako bi oblikovanje bilo brzo i bez muke, uz četkanje koje pruža podjednako gladak osećaj kao što vaša kosa izgleda.

Široka pljosnata četka za ravnanje za prirodno ravan izgled

Zahvaljujući širokoj pljosnatoj četki za ravnanje, pričvršćenoj na dršku, možete da napravite prelepu ravnu kosu koja izgleda prirodno

Tehničke specifikacije

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Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

393

Komentari

95%

preporučuje ovaj proizvod

27/10/2022

Srbija

Srbija

Odličan aparat

Aparat koji možemo svi da koristimo, praktičan posebno za putovanja da imamo uvek sta nam treba.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHA301/00 Air Styler

Datum upotrebe 2022-06-27

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHA301/00 Air Styler

Datum upotrebe 2022-06-27

27/10/2022

Srbija

Srbija

Sjajan proizvod sa dobrim karakteristikama

Brzo i lako do zeljene frizure,kosa je sjajnija i lepsa,bez vidljivih ostecenja.

Prednosti

Sjajnija i lepsa kosa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHA301/00 Air Styler

Datum upotrebe 2022-06-27

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHA301/00 Air Styler

Datum upotrebe 2022-06-27

27/10/2022

Srbija

Srbija

Oduševljena sam

Kupila sam relativno skoro styler za kosu po preporuci promotera u tržnom centru. Oduševljena sam. Veoma lako i brzo moja kosa izgleda sjajno.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHA301/00 Air Styler

Datum upotrebe 2022-09-27

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHA301/00 Air Styler

Datum upotrebe 2022-09-27

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