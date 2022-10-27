Više frizura uz negu jonima
Sušenje i oblikovanje u isto vreme – Philips Air Styler serije 3000 vam omogućava da kreirate prelepe prirodne frizure, uz dodatni sjaj pomoću nege jonima. 4 dodatka su pogodna za dugačku i kratku kosu, pa možete da uživate u lakom oblikovanju frizure.
4 dodatka
Nega jonima
Keramička četka obogaćena uljem argana
Air Styler sa protokom vazduha od 800 W, za nežno sušenje i oblikovanje. Svaki dan postignite rezultate kao iz salona.
Aparat za oblikovanje i sušenje kose koristi keramičke četke obogaćene uljem argana kako bi oblikovanje bilo brzo i bez muke, uz četkanje koje pruža podjednako gladak osećaj kao što vaša kosa izgleda.
Zahvaljujući širokoj pljosnatoj četki za ravnanje, pričvršćenoj na dršku, možete da napravite prelepu ravnu kosu koja izgleda prirodno
4.7
od 5
393
Komentari
95%
preporučuje ovaj proizvod
Medolino77
27/10/2022
Srbija
Deo promocije
Odličan aparat
Aparat koji možemo svi da koristimo, praktičan posebno za putovanja da imamo uvek sta nam treba.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHA301/00 Air Styler
Datum upotrebe 2022-06-27
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHA301/00 Air Styler
Datum upotrebe 2022-06-27
Taci 83
27/10/2022
Srbija
Deo promocije
Sjajan proizvod sa dobrim karakteristikama
Brzo i lako do zeljene frizure,kosa je sjajnija i lepsa,bez vidljivih ostecenja.
Prednosti
Sjajnija i lepsa kosa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHA301/00 Air Styler
Datum upotrebe 2022-06-27
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHA301/00 Air Styler
Datum upotrebe 2022-06-27
Teicaa
27/10/2022
Srbija
Deo promocije
Oduševljena sam
Kupila sam relativno skoro styler za kosu po preporuci promotera u tržnom centru. Oduševljena sam. Veoma lako i brzo moja kosa izgleda sjajno.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHA301/00 Air Styler
Datum upotrebe 2022-09-27
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHA301/00 Air Styler
Datum upotrebe 2022-09-27