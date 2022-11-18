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  • Prilagodljivo stilizovanje za kosu glatkog i sjajnog izgleda
  • Prilagodljivo stilizovanje za kosu glatkog i sjajnog izgleda
  • Prilagodljivo stilizovanje za kosu glatkog i sjajnog izgleda
  • Prilagodljivo stilizovanje za kosu glatkog i sjajnog izgleda
  • Prilagodljivo stilizovanje za kosu glatkog i sjajnog izgleda
  • Prilagodljivo stilizovanje za kosu glatkog i sjajnog izgleda
  • Prilagodljivo stilizovanje za kosu glatkog i sjajnog izgleda
  • Prilagodljivo stilizovanje za kosu glatkog i sjajnog izgleda
  • Prilagodljivo stilizovanje za kosu glatkog i sjajnog izgleda
  • Prilagodljivo stilizovanje za kosu glatkog i sjajnog izgleda
  • Prilagodljivo stilizovanje za kosu glatkog i sjajnog izgleda
  • Prilagodljivo stilizovanje za kosu glatkog i sjajnog izgleda
  • Prilagodljivo stilizovanje za kosu glatkog i sjajnog izgleda
  • Prilagodljivo stilizovanje za kosu glatkog i sjajnog izgleda
  • Prilagodljivo stilizovanje za kosu glatkog i sjajnog izgleda
  • Prilagodljivo stilizovanje za kosu glatkog i sjajnog izgleda
  • Prilagodljivo stilizovanje za kosu glatkog i sjajnog izgleda
  • Prilagodljivo stilizovanje za kosu glatkog i sjajnog izgleda
  • Prilagodljivo stilizovanje za kosu glatkog i sjajnog izgleda
  • Prilagodljivo stilizovanje za kosu glatkog i sjajnog izgleda
  • Prilagodljivo stilizovanje za kosu glatkog i sjajnog izgleda
  • Prilagodljivo stilizovanje za kosu glatkog i sjajnog izgleda

7000 SeriesAparat za oblikovanje i sušenje kose

BHA710/00

4.5
| (497) Komentari | 89% preporučuje ovaj proizvod
Prilagodljivo stilizovanje za kosu glatkog i sjajnog izgleda
Koristite Philips Dynamic Volumebrush za kreiranje različitih stilova, uz održavanje glatkog i sjajnog izgleda kose. Rotirajuća četka od 50 mm sa prirodnim vlaknima dodaje volumen i kretanje, a četka koja se uvlači kreira definisane talase bez mršenja.
Pogledajte sve prednosti

Philips Rotating Volumebrush sa 2 dodatka

Prilagodljivo stilizovanje za kosu glatkog i sjajnog izgleda

  • Rotirajući Volumebrush

  • Jonski i turmalinski

  • 2 dodatka

Snaga od 1000 W za prelepe rezultate

Snaga od 1000 W za prelepe rezultate

Ovaj aparat za oblikovanje i sušenje kose snage od 1000 W stvara optimalni nivo protoka vazduha i snagu nežnog sušenja za prelepe rezultate svaki dan.

Jonsko kondicioniranje sprečava mršenje i povećava sjaj

Jonsko kondicioniranje sprečava mršenje i povećava sjaj

Jonsko kondicioniranje suši kosu bez stvaranja statičkog naelektrisanja. Otpuštaju se negativno naelektrisani joni koji smanjuju mršenje, uglačavaju kutikule kose i pojačavaju sjaj kose. Rezultat je sjajna, poslušna kosa koja izgleda odlično.

Keramika sa turmalinom dodaje više sjaja kosi

Keramika sa turmalinom dodaje više sjaja kosi

Jedinstvena keramička obloga sa turmalinom aparata za oblikovanje i sušenje kose štiti i revitalizuje kosu dok je oblikujete. Ova specijalna obloga efikasno provodi toplotu bez pojave vrelih tačaka i povećava sjaj sa svakim potezom.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.5

od 5

497

Komentari

89%

preporučuje ovaj proizvod

18/11/2022

Srbija

Srbija

Aparat sa kojim se postize najbolji rezultat

Za razliku od drugih aparata, sa nim postizem bolji volumen i brzinu koja puno znaci kada je potrebno skratiti vreme sredjivanja kose. Dopada mi se jer manje ostecuje kosu zbog keramicke obloge za razliku od ostalih aparata. Veoma sam zadovoljna, najvise efikasnoscu koriscenja aparata.

Prednosti

efikasno i brzo oblikovanje kose

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 7000 Series BHA710/00 Aparat za oblikovanje i sušenje kose

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 7000 Series BHA710/00 Aparat za oblikovanje i sušenje kose

16/11/2022

Srbija

Srbija

Odličan aparat za oblikovanje kose

Jako sam zadovoljna korišćenjem Philips aparata za oblikovanje i sušenje kose. Jako brzo i efikasno suši kosu. Oblikovanje kose nikad nije bilo lakše nego sada.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 7000 Series BHA710/00 Aparat za oblikovanje i sušenje kose

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 7000 Series BHA710/00 Aparat za oblikovanje i sušenje kose

16/11/2022

Srbija

Srbija

Proizvod me je oduševio!

Nikada se brže i lakše nisam spremila za izlazak. Najbolji poklon koji sam u životu dobila!

Prednosti

brzina, jednostavnost korišćenja

Mane

ništa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 7000 Series BHA710/00 Aparat za oblikovanje i sušenje kose

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 7000 Series BHA710/00 Aparat za oblikovanje i sušenje kose

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  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana