2 godine garancije
Rotirajući Volumebrush
Jonski i turmalinski
2 dodatka
Ovaj aparat za oblikovanje i sušenje kose snage od 1000 W stvara optimalni nivo protoka vazduha i snagu nežnog sušenja za prelepe rezultate svaki dan.
Jonsko kondicioniranje suši kosu bez stvaranja statičkog naelektrisanja. Otpuštaju se negativno naelektrisani joni koji smanjuju mršenje, uglačavaju kutikule kose i pojačavaju sjaj kose. Rezultat je sjajna, poslušna kosa koja izgleda odlično.
Jedinstvena keramička obloga sa turmalinom aparata za oblikovanje i sušenje kose štiti i revitalizuje kosu dok je oblikujete. Ova specijalna obloga efikasno provodi toplotu bez pojave vrelih tačaka i povećava sjaj sa svakim potezom.
4.5
od 5
497
Komentari
89%
preporučuje ovaj proizvod
Kaca1994Ca
18/11/2022
Srbija
Deo promocije
Aparat sa kojim se postize najbolji rezultat
Za razliku od drugih aparata, sa nim postizem bolji volumen i brzinu koja puno znaci kada je potrebno skratiti vreme sredjivanja kose. Dopada mi se jer manje ostecuje kosu zbog keramicke obloge za razliku od ostalih aparata. Veoma sam zadovoljna, najvise efikasnoscu koriscenja aparata.
Prednosti
efikasno i brzo oblikovanje kose
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 7000 Series BHA710/00 Aparat za oblikovanje i sušenje kose
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 7000 Series BHA710/00 Aparat za oblikovanje i sušenje kose
MR1997
16/11/2022
Srbija
Deo promocije
Odličan aparat za oblikovanje kose
Jako sam zadovoljna korišćenjem Philips aparata za oblikovanje i sušenje kose. Jako brzo i efikasno suši kosu. Oblikovanje kose nikad nije bilo lakše nego sada.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 7000 Series BHA710/00 Aparat za oblikovanje i sušenje kose
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 7000 Series BHA710/00 Aparat za oblikovanje i sušenje kose
Lepa sam
16/11/2022
Srbija
Deo promocije
Proizvod me je oduševio!
Nikada se brže i lakše nisam spremila za izlazak. Najbolji poklon koji sam u životu dobila!
Prednosti
brzina, jednostavnost korišćenja
Mane
ništa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 7000 Series BHA710/00 Aparat za oblikovanje i sušenje kose
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 7000 Series BHA710/00 Aparat za oblikovanje i sušenje kose