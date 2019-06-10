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Obustavljeno

StyleCare EssentialAparat za uvijanje kose

BHB862/00

5

| (46) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Sve što vam je potrebno za lepršave uvojke

Nikada nije bilo lakše oblikovati predivne uvojke. Jednostavno obmotajte kosu i oblikujte je u predivne uvojke kakve ste oduvek želeli. Keramička obloga čini kosu sjajnijom, lepršavom, glamuroznom i živahnom.

Pogledajte sve prednosti

SenseIQ, naša najnaprednija tehnologija koja se prilagođava potrebama vaše kose

Sve što vam je potrebno za lepršave uvojke

  • Cev od 16 mm

  • Temperatura od 200 °C

  • Keramička obloga

Cev od 16 mm za uvijanje kose za lepršave uvojke i kovrdže

Cev od 16 mm za uvijanje kose za lepršave uvojke i kovrdže

Uz cev prečnika od 16 mm, možete da oblikujete lepršave, živahne uvojke i kovrdže za veseo i mladalački izgled.

Zaštitna keramička obloga za još nežnije oblikovanje

Zaštitna keramička obloga za još nežnije oblikovanje

Zaštitna keramička obloga osigurava ravnomernu raspodelu toplote i manje oštećenje kose za blistavu i meku kosu.

Visoka temperatura zagrevanja od 200 °C za optimalne rezultate

Visoka temperatura zagrevanja od 200 °C za optimalne rezultate

Visoka temperatura zagrevanja od 200 °C garantuje optimalne rezultate, a svodi oštećenje kose na minimum.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

46

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

10/06/2019

Hrvatska

Hrvatska

Odlican i jednostavan proizvod..

Odlican uređaj za te novce.. Jednostavan i učinkovit.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StyleCare Essential BHB862/00 Aparat za uvijanje kose

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StyleCare Essential BHB862/00 Aparat za uvijanje kose

02/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Страхотен избор

Машата е чудесна, загрява бързо, не прегаря косата и оставя красиви къдрици

Prednosti

Нагрява бързо

Ova recenzija je napisana za StyleCare Essential BHB862/00 Маша за къдрене

Datum upotrebe 2022-05-02

Ova recenzija je napisana za StyleCare Essential BHB862/00 Маша за къдрене

Datum upotrebe 2022-05-02

28/02/2025

Україна

Україна

Дуже сподобалась плойка

Плойка чудово завиває волосся, створюючи акуратні локони. Укладка тримається довго. Швидко нагрівається і зручна у використанні , однозначно рекомендую!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Плойка Philips BHB862/00 серії StyleCare Essential

Datum upotrebe 2025-01-28

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Плойка Philips BHB862/00 серії StyleCare Essential

Datum upotrebe 2025-01-28

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