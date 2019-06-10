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Sve što vam je potrebno za lepršave uvojke
Nikada nije bilo lakše oblikovati predivne uvojke. Jednostavno obmotajte kosu i oblikujte je u predivne uvojke kakve ste oduvek želeli. Keramička obloga čini kosu sjajnijom, lepršavom, glamuroznom i živahnom.
SenseIQ, naša najnaprednija tehnologija koja se prilagođava potrebama vaše kose
Cev od 16 mm
Temperatura od 200 °C
Keramička obloga
Uz cev prečnika od 16 mm, možete da oblikujete lepršave, živahne uvojke i kovrdže za veseo i mladalački izgled.
Zaštitna keramička obloga osigurava ravnomernu raspodelu toplote i manje oštećenje kose za blistavu i meku kosu.
Visoka temperatura zagrevanja od 200 °C garantuje optimalne rezultate, a svodi oštećenje kose na minimum.
Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete
5.0
od 5
46
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Templar1
10/06/2019
Hrvatska
Odlican i jednostavan proizvod..
Odlican uređaj za te novce.. Jednostavan i učinkovit.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StyleCare Essential BHB862/00 Aparat za uvijanje kose
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StyleCare Essential BHB862/00 Aparat za uvijanje kose
Agi__
02/09/2022
България
Verifikovani kupac
Страхотен избор
Машата е чудесна, загрява бързо, не прегаря косата и оставя красиви къдрици
Prednosti
Нагрява бързо
Ova recenzija je napisana za StyleCare Essential BHB862/00 Маша за къдрене
Datum upotrebe 2022-05-02
Ova recenzija je napisana za StyleCare Essential BHB862/00 Маша за къдрене
Datum upotrebe 2022-05-02
marina57
28/02/2025
Україна
Deo promocije
Дуже сподобалась плойка
Плойка чудово завиває волосся, створюючи акуратні локони. Укладка тримається довго. Швидко нагрівається і зручна у використанні , однозначно рекомендую!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Плойка Philips BHB862/00 серії StyleCare Essential
Datum upotrebe 2025-01-28
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Плойка Philips BHB862/00 серії StyleCare Essential
Datum upotrebe 2025-01-28