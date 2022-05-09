Obustavljeno
Pokažite kovrdže u punom sjaju
Aparat za uvijanje kose Sublime Ends je naš prvi aparat za uvijanje kose dizajniran tako da zaštiti nežne krajeve prilikom oblikovanja frizure. Zahvaljujući našoj vrhunskoj tehnologiji SplitStop, možete bez brige da kreirate meke kovrdže pa više nema potrebe da se krijete, već pokažite kosu u punom sjaju!
Velika cev od 32 mm
Tehnologija SplitStop
Obogaćeno keratinom
Digitalne postavke temperature
Tajna našeg maksimalnog sprečavanja rascvetalih krajeva leži u novoj tehnologiji SplitStop. Ona predstavlja jedinstvenu kombinaciju optimizovanih toplotnih performansi uz maksimalno smanjen nivo trenja da bi se očuvalo zdravlje kose od korena do vrhova. Nema iznenadnih promena temperature, zahvaljujući čemu se osigurava neprekidna i ravnomerna isporuka optimalne toplote duž cevi prilikom oblikovanja frizure. Cev je obložena glatkom keramikom da bi se smanjilo povlačenje pramenova kose. Napravite savršene uvojke sa zdravijim krajevima punim novog života.
Keratin je osnovni sastojak kose koji je čini snažnom, zdravom i lepom. Keramička obloga je obogaćena keratinom za dodatnu negu kose.
Digitalni ekran sa 8 postavki temperature daje vam potpunu kontrolu nad prilagođavanjem temperature vašem tipu kose, da biste izbegli oštećenja.
4.6
od 5
9
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Sanjolina
09/05/2022
Srbija
Super stajler
Cak i cerk od 6 godina i uvijam kosu za "specijalne prilike "ne steti kosu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StyleCare BHB868/00 Aparat za uvijanje kose Sublime Ends
Datum upotrebe 2020-05-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StyleCare BHB868/00 Aparat za uvijanje kose Sublime Ends
Datum upotrebe 2020-05-09
04/05/2021
Česká republika
Po použití jsou vlasy krásně leskle
S výrobkem jsem spokojená, dělá velké vlny, po použití jsou vlasy lesklé, rychle se nahřívá
Prednosti
lesklé vlasy po použití
Mane
při uchycení slabšího pramene vlasů, klip úplně nedoléhá
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
Datum upotrebe 2020-04-04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
Datum upotrebe 2020-04-04
Terry21
27/02/2019
Česká republika
Jsem maximálně spokojená.
Krasny design, rychle nahřátí a snadne použití diky provedení.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
posle 2 godine korišćenja simuliranog uvijanja pri 180 °C prosečne evropske kose koja nije rascvetana