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Obustavljeno

StyleCareAparat za uvijanje kose Sublime Ends

BHB868/00

4.6

| (9) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Pokažite kovrdže u punom sjaju

Aparat za uvijanje kose Sublime Ends je naš prvi aparat za uvijanje kose dizajniran tako da zaštiti nežne krajeve prilikom oblikovanja frizure. Zahvaljujući našoj vrhunskoj tehnologiji SplitStop, možete bez brige da kreirate meke kovrdže pa više nema potrebe da se krijete, već pokažite kosu u punom sjaju!

Pogledajte sve prednosti

Do 95% bez rascvetalih krajeva*

Pokažite kovrdže u punom sjaju

  • Velika cev od 32 mm

  • Tehnologija SplitStop

  • Obogaćeno keratinom

  • Digitalne postavke temperature

Tehnologija SplitStop za nenadmašnu prevenciju pojave iskrzanih krajeva

Tehnologija SplitStop za nenadmašnu prevenciju pojave iskrzanih krajeva

Tajna našeg maksimalnog sprečavanja rascvetalih krajeva leži u novoj tehnologiji SplitStop. Ona predstavlja jedinstvenu kombinaciju optimizovanih toplotnih performansi uz maksimalno smanjen nivo trenja da bi se očuvalo zdravlje kose od korena do vrhova. Nema iznenadnih promena temperature, zahvaljujući čemu se osigurava neprekidna i ravnomerna isporuka optimalne toplote duž cevi prilikom oblikovanja frizure. Cev je obložena glatkom keramikom da bi se smanjilo povlačenje pramenova kose. Napravite savršene uvojke sa zdravijim krajevima punim novog života.

Infuzija keratina za dodatnu negu

Infuzija keratina za dodatnu negu

Keratin je osnovni sastojak kose koji je čini snažnom, zdravom i lepom. Keramička obloga je obogaćena keratinom za dodatnu negu kose.

8 digitalnih postavki temperature za potpunu kontrolu

Digitalni ekran sa 8 postavki temperature daje vam potpunu kontrolu nad prilagođavanjem temperature vašem tipu kose, da biste izbegli oštećenja.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.6

od 5

9

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
1

09/05/2022

Srbija

Srbija

Super stajler

Cak i cerk od 6 godina i uvijam kosu za "specijalne prilike "ne steti kosu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StyleCare BHB868/00 Aparat za uvijanje kose Sublime Ends

Datum upotrebe 2020-05-09

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StyleCare BHB868/00 Aparat za uvijanje kose Sublime Ends

Datum upotrebe 2020-05-09

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Po použití jsou vlasy krásně leskle

S výrobkem jsem spokojená, dělá velké vlny, po použití jsou vlasy lesklé, rychle se nahřívá

Prednosti

lesklé vlasy po použití

Mane

při uchycení slabšího pramene vlasů, klip úplně nedoléhá

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends

Datum upotrebe 2020-04-04

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends

Datum upotrebe 2020-04-04

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Jsem maximálně spokojená.

Krasny design, rychle nahřátí a snadne použití diky provedení.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends

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Odricanje od odgovornosti

  1. posle 2 godine korišćenja simuliranog uvijanja pri 180 °C prosečne evropske kose koja nije rascvetana