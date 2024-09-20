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Pokažite kovrdže u punom sjaju
Aparat za uvijanje kose Sublime Ends je naš prvi aparat za uvijanje kose dizajniran tako da zaštiti nežne krajeve prilikom oblikovanja frizure. Zahvaljujući našoj vrhunskoj tehnologiji SplitStop, možete bez brige da kreirate kovrdže prirodnog izgleda pa više nema potrebe da se krijete, već pokažite kosu u punom sjaju!
Konusna cev 13 mm – 25 mm
Tehnologija SplitStop
Infuzija keratina
Digitalne postavke temperature
Tajna našeg maksimalnog sprečavanja rascvetalih krajeva leži u novoj tehnologiji SplitStop. Ona predstavlja jedinstvenu kombinaciju optimizovanih toplotnih performansi uz maksimalno smanjen nivo trenja da bi se očuvalo zdravlje kose od korena do vrhova. Nema iznenadnih promena temperature, zahvaljujući čemu se osigurava neprekidna i ravnomerna isporuka optimalne toplote duž cevi prilikom oblikovanja frizure. Cev je obložena glatkom keramikom da bi se smanjilo povlačenje pramenova kose. Napravite savršene uvojke sa zdravijim krajevima punim novog života.
Keratin je osnovni sastojak kose koji je čini snažnom, zdravom i lepom. Keramička obloga je obogaćena keratinom za dodatnu negu kose.
Digitalni ekran sa 9 podešavanja temperature daje vam potpunu kontrolu nad prilagođavanjem temperature vašem tipu kose, da biste izbegli oštećenja.
5.0
od 5
66
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Nena01
20/09/2024
Srbija
Sjajan proizvod!
Najbolji uvijac, pogodan za dugu i kratku kosu! Ne steti Tanju I meku dlaku! Super praktican za uvijanje plus jedini aparat sa tajmerom!
Prednosti
Sve
Mane
Nista
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StyleCare BHB872/00 Aparat za uvijanje kose Glam Shine
Datum upotrebe 2022-09-20
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StyleCare BHB872/00 Aparat za uvijanje kose Glam Shine
Datum upotrebe 2022-09-20
natalik
12/01/2022
България
Verifikovani kupac
Прахосмукачката е супер
Прахосмукачката е много хубава. Напълно функционална, приставките са напълно достатъчни, прахосмучетно е перфектно и не е много шумна
Prednosti
Мощно прахосмуче
Mane
Дръжката за носене, щеше да е по-удобна, ако беше отгоре
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StyleCare BHB871/00 Маша за къдрене Sublime Ends
Datum upotrebe 2020-12-12
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StyleCare BHB871/00 Маша за къдрене Sublime Ends
Datum upotrebe 2020-12-12
Любовче
19/10/2021
България
Чудесни къдрици
Страхотна маша и прави къдриците ми живи! Препоръчвам я с две ръце. Питат ме постоянно кой ме е правил а аз се правя сама. Имам и други ваши продукти като-преса сешоар четка за зъби
Prednosti
Загрява бързо
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StyleCare BHB872/00 Маша за къдрене Glam Shine
Datum upotrebe 2019-10-19
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StyleCare BHB872/00 Маша за къдрене Glam Shine
Datum upotrebe 2019-10-19
posle 2 godine korišćenja simuliranog uvijanja pri 180 °C prosečne evropske kose koja nije rascvetana