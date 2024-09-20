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Obustavljeno

StyleCareAparat za uvijanje kose Glam Shine

BHB872/00

5

| (66) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Živopisne kovrdže i sjajni talasi

Predstavljamo vam aparat za uvijanje kose Glam Shine. Naš prvi aparat za uvijanje kose sa funkcijom jonske nege i cevi obogaćenom titanijumom omogućava predivno sjajne kovrdže i talase. Jedinstveni indikator spremnosti kovrdže pomaže vam da napravite postojane kovrdže i pruža zaštitu od pregrevanja.

Pogledajte sve prednosti

SenseIQ, naša najnaprednija tehnologija koja se prilagođava potrebama vaše kose

Živopisne kovrdže i sjajni talasi

  • Konusna cev 13 mm – 25 mm

  • Jonska nega

  • Cev obogaćena titanijumom

  • Indikator spremnosti kovrdže

Jonska nega za sjajnu pitomu kosu

Jonska nega za sjajnu pitomu kosu

Negativno naelektrisani joni uklanjaju statičko naelektrisanje, kondicioniraju kosu i izglađuju kutikule kose da bi intenzivirali sjaj i uglačanost kose. Rezultat je glatka poslušna kosa sa živopisnim sjajem.

Cev obogaćena titanijumom za savršene rezultate

Cev obogaćena titanijumom za savršene rezultate

Titanijum se koristi u profesionalnim uređajima i ceni zbog svoje robustnosti i brzog prenosa toplote koji omogućava bolje performanse oblikovanja. Cev je obogaćena titanijumom radi postizanja savršenih rezultata.

Jedinstveni indikator spremnosti kovrdže sprečava pregrevanje kose

Jedinstveni indikator spremnosti kovrdže sprečava pregrevanje kose

Jedinstveni indikator spremnosti kovrdže obaveštava vas kada je kovrdža napravljena pomoću zvučnog signala. Ova inovativna funkcija pomaže vam da napravite divne kovrdže istovremeno sprečavajući pregrevanje kose. Uvek možete da napravite frizuru bez nje ako više volite druga vremena oblikovanja.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

66

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

2
1

20/09/2024

Srbija

Srbija

Sjajan proizvod!

Najbolji uvijac, pogodan za dugu i kratku kosu! Ne steti Tanju I meku dlaku! Super praktican za uvijanje plus jedini aparat sa tajmerom!

Prednosti

Sve

Mane

Nista

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StyleCare BHB872/00 Aparat za uvijanje kose Glam Shine

Datum upotrebe 2022-09-20

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StyleCare BHB872/00 Aparat za uvijanje kose Glam Shine

Datum upotrebe 2022-09-20

12/01/2022

България

България

Verifikovani kupac

Прахосмукачката е супер

Прахосмукачката е много хубава. Напълно функционална, приставките са напълно достатъчни, прахосмучетно е перфектно и не е много шумна

Prednosti

Мощно прахосмуче

Mane

Дръжката за носене, щеше да е по-удобна, ако беше отгоре

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StyleCare BHB871/00 Маша за къдрене Sublime Ends

Datum upotrebe 2020-12-12

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StyleCare BHB871/00 Маша за къдрене Sublime Ends

Datum upotrebe 2020-12-12

19/10/2021

България

България

Чудесни къдрици

Страхотна маша и прави къдриците ми живи! Препоръчвам я с две ръце. Питат ме постоянно кой ме е правил а аз се правя сама. Имам и други ваши продукти като-преса сешоар четка за зъби

Prednosti

Загрява бързо

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StyleCare BHB872/00 Маша за къдрене Glam Shine

Datum upotrebe 2019-10-19

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StyleCare BHB872/00 Маша за къдрене Glam Shine

Datum upotrebe 2019-10-19

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