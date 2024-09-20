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Živopisne kovrdže i sjajni talasi
Predstavljamo vam aparat za uvijanje kose Glam Shine. Naš prvi aparat za uvijanje kose sa funkcijom jonske nege i cevi obogaćenom titanijumom omogućava predivno sjajne kovrdže i talase. Jedinstveni indikator spremnosti kovrdže pomaže vam da napravite postojane kovrdže i pruža zaštitu od pregrevanja.
SenseIQ, naša najnaprednija tehnologija koja se prilagođava potrebama vaše kose
Konusna cev 13 mm – 25 mm
Jonska nega
Cev obogaćena titanijumom
Indikator spremnosti kovrdže
Negativno naelektrisani joni uklanjaju statičko naelektrisanje, kondicioniraju kosu i izglađuju kutikule kose da bi intenzivirali sjaj i uglačanost kose. Rezultat je glatka poslušna kosa sa živopisnim sjajem.
Titanijum se koristi u profesionalnim uređajima i ceni zbog svoje robustnosti i brzog prenosa toplote koji omogućava bolje performanse oblikovanja. Cev je obogaćena titanijumom radi postizanja savršenih rezultata.
Jedinstveni indikator spremnosti kovrdže obaveštava vas kada je kovrdža napravljena pomoću zvučnog signala. Ova inovativna funkcija pomaže vam da napravite divne kovrdže istovremeno sprečavajući pregrevanje kose. Uvek možete da napravite frizuru bez nje ako više volite druga vremena oblikovanja.
5.0
od 5
66
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Nena01
20/09/2024
Srbija
Sjajan proizvod!
Najbolji uvijac, pogodan za dugu i kratku kosu! Ne steti Tanju I meku dlaku! Super praktican za uvijanje plus jedini aparat sa tajmerom!
Prednosti
Sve
Mane
Nista
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StyleCare BHB872/00 Aparat za uvijanje kose Glam Shine
Datum upotrebe 2022-09-20
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StyleCare BHB872/00 Aparat za uvijanje kose Glam Shine
Datum upotrebe 2022-09-20
natalik
12/01/2022
България
Verifikovani kupac
Прахосмукачката е супер
Прахосмукачката е много хубава. Напълно функционална, приставките са напълно достатъчни, прахосмучетно е перфектно и не е много шумна
Prednosti
Мощно прахосмуче
Mane
Дръжката за носене, щеше да е по-удобна, ако беше отгоре
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StyleCare BHB871/00 Маша за къдрене Sublime Ends
Datum upotrebe 2020-12-12
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StyleCare BHB871/00 Маша за къдрене Sublime Ends
Datum upotrebe 2020-12-12
Любовче
19/10/2021
България
Чудесни къдрици
Страхотна маша и прави къдриците ми живи! Препоръчвам я с две ръце. Питат ме постоянно кой ме е правил а аз се правя сама. Имам и други ваши продукти като-преса сешоар четка за зъби
Prednosti
Загрява бързо
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StyleCare BHB872/00 Маша за къдрене Glam Shine
Datum upotrebe 2019-10-19
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StyleCare BHB872/00 Маша за къдрене Glam Shine
Datum upotrebe 2019-10-19