ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Transformacija iz snova sa kovrdžama
  • Transformacija iz snova sa kovrdžama
  • Transformacija iz snova sa kovrdžama
  • Transformacija iz snova sa kovrdžama
  • Transformacija iz snova sa kovrdžama
  • Transformacija iz snova sa kovrdžama
  • Transformacija iz snova sa kovrdžama
  • Transformacija iz snova sa kovrdžama
  • Transformacija iz snova sa kovrdžama
  • Transformacija iz snova sa kovrdžama
  • Transformacija iz snova sa kovrdžama
  • Transformacija iz snova sa kovrdžama
  • Transformacija iz snova sa kovrdžama
  • Transformacija iz snova sa kovrdžama
  • Transformacija iz snova sa kovrdžama
  • Transformacija iz snova sa kovrdžama
  • Transformacija iz snova sa kovrdžama
  • Transformacija iz snova sa kovrdžama
  • Transformacija iz snova sa kovrdžama
  • Transformacija iz snova sa kovrdžama
  • Transformacija iz snova sa kovrdžama
  • Transformacija iz snova sa kovrdžama
  • Transformacija iz snova sa kovrdžama
  • Transformacija iz snova sa kovrdžama

2+1 produžena garancija

StyleCare PrestigeAparat za automatsko uvijanje kose

BHB876/00

4.8
| (1023) Komentari | 96% preporučuje ovaj proizvod
Transformacija iz snova sa kovrdžama
Aparat za automatsko uvijanje kose Philips StyleCare Prestige lako automatski pretvara kovrdže o kojima sanjate u realnost zahvaljujući inovativnom pametnom sistemu za uvijanje. Transformacija iz snova sa kovrdžama uz 2x više kose odjednom*
Pogledajte sve prednosti

2x više kose odjednom*

Transformacija iz snova sa kovrdžama

  • Sa inteligentnim sistemom za uvijanje

  • 2x više kose odjednom

  • Vertikalna drška

  • Pametne vođice za uvijanje

Inteligentni sistem za uvijanje za vrhunsko iskustvo oblikovanja

Inteligentni sistem za uvijanje za vrhunsko iskustvo oblikovanja

Uživajte u vrhunskom iskustvu oblikovanja koristeći naš inteligentni sistem za uvijanje. Ovaj inovativni sistem predstavlja odličan paket sa mnogim unapređenim karakteristikama. Fenomenalne dugotrajne kovrdže kreiraju se dodirom na dugme uz pomoć dva inteligentna štitnika za kovrdže koji automatski rotiraju. Oni uvijaju svaki pramen kose poput profesionalnog stiliste istovremeno negujući vašu kosu. Inteligentna tehnologija povećanja kovrdža omogućava da aparat za automatsko uvijanje kose stvori trajne rezultate pri nežnijoj postavci temperature. Duža cev ovog uređaja, jednostavna vertikalna ručka i otvoreni dizajn koji prati prirodni tok kose pomažu vam da napravite savršeno oblikovanje uz minimalan trud.

Duža cev omogućava oblikovanje 2x više kose odjednom

Duža cev omogućava oblikovanje 2x više kose odjednom

Uz pomoć za 113% uvećane površine za pravljenje kovrdži* na našem automatskom aparatu za uvijanje kose sada možete da odjednom oblikujete 2x više kose. Savršene kovrdže postale su lako i brzo dostupne.

Vertikalna drška za lako korišćenje

Aparat za automatsko uvijanje kose se drži u prirodnom vertikalnom položaju pomoću opuštajuće ručke koja omogućava pravljenje savršeno konzistentnih kovrdža po celoj glavi bez napora. Dugmad za rukovanje se nalaze tamo gde držite ruku tako da ih intuitivno možete dohvatiti. Zakrivljeni ženstveni oblik komore za pravljenje kovrdži čini kovrdžanje prijatnim čak i u blizini temena.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Pronađite rezervni deo ili dodatnu opremu

Idite na delove i pribor

Delovi & Pribor

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.8

od 5

1023

Komentari

96%

preporučuje ovaj proizvod

28/10/2025

Srbija

Srbija

❤️

Prezadovoljna sam. Svaka preporuka. Aparat je mnogo jednostavan za koriscenje, a lokne su postojane. ❤️

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 8000 Series BHB887/00 Automatski aparat za uvijanje kose sa tehn. SenseIQ

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 8000 Series BHB887/00 Automatski aparat za uvijanje kose sa tehn. SenseIQ

16/06/2025

Srbija

Srbija

Philips uvijač

Ovaj uvijač vredi svaki dinar ❤️ Ja koja ne umem da pravim frizure, otkada imam ovaj uvijač, sredim kosu za 10ak minuta. I kosa izgleda kao iz salona 🌸 10/10 ocena od mene.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StyleCare Prestige BHB876/00 Aparat za automatsko uvijanje kose

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StyleCare Prestige BHB876/00 Aparat za automatsko uvijanje kose

09/01/2025

Srbija

Srbija

Sjajan!!!

Kao u opisu, svi se okreću i hvale kovrdže! Efekat bolji nego iz salona!!!

Prednosti

Jednostavno rukovanje

Mane

Malo je kabast, ali ni to ne zameram.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 8000 Series BHB887/00 Automatski aparat za uvijanje kose sa tehn. SenseIQ

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 8000 Series BHB887/00 Automatski aparat za uvijanje kose sa tehn. SenseIQ

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. u odnosu na Philips HPS940