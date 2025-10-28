2 godine garancije
Sa inteligentnim sistemom za uvijanje
2x više kose odjednom
Vertikalna drška
Pametne vođice za uvijanje
Uživajte u vrhunskom iskustvu oblikovanja koristeći naš inteligentni sistem za uvijanje. Ovaj inovativni sistem predstavlja odličan paket sa mnogim unapređenim karakteristikama. Fenomenalne dugotrajne kovrdže kreiraju se dodirom na dugme uz pomoć dva inteligentna štitnika za kovrdže koji automatski rotiraju. Oni uvijaju svaki pramen kose poput profesionalnog stiliste istovremeno negujući vašu kosu. Inteligentna tehnologija povećanja kovrdža omogućava da aparat za automatsko uvijanje kose stvori trajne rezultate pri nežnijoj postavci temperature. Duža cev ovog uređaja, jednostavna vertikalna ručka i otvoreni dizajn koji prati prirodni tok kose pomažu vam da napravite savršeno oblikovanje uz minimalan trud.
Uz pomoć za 113% uvećane površine za pravljenje kovrdži* na našem automatskom aparatu za uvijanje kose sada možete da odjednom oblikujete 2x više kose. Savršene kovrdže postale su lako i brzo dostupne.
Aparat za automatsko uvijanje kose se drži u prirodnom vertikalnom položaju pomoću opuštajuće ručke koja omogućava pravljenje savršeno konzistentnih kovrdža po celoj glavi bez napora. Dugmad za rukovanje se nalaze tamo gde držite ruku tako da ih intuitivno možete dohvatiti. Zakrivljeni ženstveni oblik komore za pravljenje kovrdži čini kovrdžanje prijatnim čak i u blizini temena.
4.8
od 5
1023
Komentari
96%
preporučuje ovaj proizvod
Sofiiii
28/10/2025
Srbija
❤️
Prezadovoljna sam. Svaka preporuka. Aparat je mnogo jednostavan za koriscenje, a lokne su postojane. ❤️
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 8000 Series BHB887/00 Automatski aparat za uvijanje kose sa tehn. SenseIQ
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 8000 Series BHB887/00 Automatski aparat za uvijanje kose sa tehn. SenseIQ
MiaMaja
16/06/2025
Srbija
Philips uvijač
Ovaj uvijač vredi svaki dinar ❤️ Ja koja ne umem da pravim frizure, otkada imam ovaj uvijač, sredim kosu za 10ak minuta. I kosa izgleda kao iz salona 🌸 10/10 ocena od mene.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StyleCare Prestige BHB876/00 Aparat za automatsko uvijanje kose
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StyleCare Prestige BHB876/00 Aparat za automatsko uvijanje kose
Straja023
09/01/2025
Srbija
Sjajan!!!
Kao u opisu, svi se okreću i hvale kovrdže! Efekat bolji nego iz salona!!!
Prednosti
Jednostavno rukovanje
Mane
Malo je kabast, ali ni to ne zameram.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 8000 Series BHB887/00 Automatski aparat za uvijanje kose sa tehn. SenseIQ
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 8000 Series BHB887/00 Automatski aparat za uvijanje kose sa tehn. SenseIQ
u odnosu na Philips HPS940