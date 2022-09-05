2 godine garancije
Obustavljeno
1200 W
Kompaktan
Ovaj fen ima sklopivu dršku. Zahvaljujući tome, fen je mali i kompaktan pa se lako može spakovati u vrlo mali prostor i možete ga poneti sa sobom bilo kuda.
Ovaj fen od 1200 W obezbeđuje optimalan nivo protoka vazduha i nežnu snagu sušenja radi svakodnevnog ostvarivanja prelepih rezultata.
Ovaj kompaktni fen nudi vam 3 unapred izabrana podešavanja toplote i brzine, za hladno, nežno ili brzo sušenje.
4.8
od 5
68
Komentari
97%
preporučuje ovaj proizvod
emko ood
05/09/2022
България
Verifikovani kupac
Отличен
Компактен, сгъваем, с 3 въздушни струи. Идеален за пътуване и малки деца.
Prednosti
лек, удобен, малък
Mane
няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EssentialCare BHC010/10 Сешоар
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EssentialCare BHC010/10 Сешоар
Wdosanata
01/09/2022
България
Verifikovani kupac
Продуктите имат чудесни характеристики!
Избрах тази оценка защото съм много доволна, и бих ги препоръчала на всеки
Prednosti
Дълга гаранция и качество
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EssentialCare BHC010/10 Сешоар
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EssentialCare BHC010/10 Сешоар
Исоисо
29/03/2022
България
Verifikovani kupac
Перфектен компактен.
Доволен съм от покупката работи идеално и е много удобно.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EssentialCare BHC010/10 Сешоар
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EssentialCare BHC010/10 Сешоар