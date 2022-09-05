ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Jednostavna nega kose
  • Jednostavna nega kose
  • Jednostavna nega kose
  • Jednostavna nega kose
  • Jednostavna nega kose
  • Jednostavna nega kose
  • Jednostavna nega kose
  • Jednostavna nega kose
  • Jednostavna nega kose
  • Jednostavna nega kose
  • Jednostavna nega kose
  • Jednostavna nega kose
  • Jednostavna nega kose
  • Jednostavna nega kose
  • Jednostavna nega kose
  • Jednostavna nega kose
  • Jednostavna nega kose
  • Jednostavna nega kose
  • Jednostavna nega kose
  • Jednostavna nega kose

Obustavljeno

EssentialCareFen za kosu

BHC010/10

4.8
| (68) Komentari | 97% preporučuje ovaj proizvod
Jednostavna nega kose
Novi fen Philips Essential Care je simpatičan, kompaktan i snažan. Snaga od 1200 W omogućava vam da kosu sušite nežno i brzo. Fleksibilne postavke za negu dizajnirane su tako da odgovaraju različitim potrebama sušenja pružajući dodatnu negu.
Pogledajte sve prednosti

Jednostavna nega kose

  • 1200 W

  • Kompaktan

Drška na sklapanje za jednostavno nošenje

Drška na sklapanje za jednostavno nošenje

Ovaj fen ima sklopivu dršku. Zahvaljujući tome, fen je mali i kompaktan pa se lako može spakovati u vrlo mali prostor i možete ga poneti sa sobom bilo kuda.

Nežno sušenje uz 1200 W za prelepe rezultate

Nežno sušenje uz 1200 W za prelepe rezultate

Ovaj fen od 1200 W obezbeđuje optimalan nivo protoka vazduha i nežnu snagu sušenja radi svakodnevnog ostvarivanja prelepih rezultata.

3 fleksibilne, unapred podešene postavke sušenja za različite potrebe

3 fleksibilne, unapred podešene postavke sušenja za različite potrebe

Ovaj kompaktni fen nudi vam 3 unapred izabrana podešavanja toplote i brzine, za hladno, nežno ili brzo sušenje.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.8

od 5

68

Komentari

97%

preporučuje ovaj proizvod

05/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Отличен

Компактен, сгъваем, с 3 въздушни струи. Идеален за пътуване и малки деца.

Prednosti

лек, удобен, малък

Mane

няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EssentialCare BHC010/10 Сешоар

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EssentialCare BHC010/10 Сешоар

01/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Продуктите имат чудесни характеристики!

Избрах тази оценка защото съм много доволна, и бих ги препоръчала на всеки

Prednosti

Дълга гаранция и качество

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EssentialCare BHC010/10 Сешоар

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EssentialCare BHC010/10 Сешоар

29/03/2022

България

България

Verifikovani kupac

Перфектен компактен.

Доволен съм от покупката работи идеално и е много удобно.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EssentialCare BHC010/10 Сешоар

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EssentialCare BHC010/10 Сешоар

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana