2 godine garancije
Obustavljeno
Ultrakompaktni
1200 W
2 prilagodljive postavke brzine
Kabl od 1,8 m.
Philips EssentialCare Compact obezbeđuje optimalan nivo protoka vazduha i nežnu snagu sušenja radi svakodnevnog ostvarivanja prelepih rezultata.
Ovaj fen je lagan i jednostavan za rukovanje, ali dovoljno mali da se može uskladištiti praktično bilo gde i odlikuje se inteligentnim i modernim dizajnom.
4.8
od 5
10
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
AlexandraDumitru
12/05/2019
România
Uscare rapida
Imi place uscatorul de par deoarece imi usuca rapid parul.. Il pot lua oriunde dupa mine datorita aspectului sau si faptului ca nu este greu de carat. Il recomand!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr
Lylu77
07/05/2019
România
Foarte util
O uscare rapida nu usuca parul il lasa moale si matasos
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr
Ghiocel
07/05/2019
România
Un produs util pentru călătorii si nu numai dar si pentru copii
Este util nu doar pentru călătorii ci si pentru copii care nu au răbdare si vor să se usuce singuri.Il am de 2-3 ani si nu am avut probleme,dimpotrivă l-am folosit mereu,mă bucur că sunteti inventivi si va gândiți si la persoanele care călătoresc Va mult
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr