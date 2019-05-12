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  • Ultrakompaktan za svakodnevno sušenje
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  • Ultrakompaktan za svakodnevno sušenje
  • Ultrakompaktan za svakodnevno sušenje
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  • Ultrakompaktan za svakodnevno sušenje

Obustavljeno

DryCare EssentialFen

BHD001/00

4.8
| (10) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Ultrakompaktan za svakodnevno sušenje
Ovaj fen omogućava da savršenu snagu sušenja stavite u torbu, da biste mogli da postignete željeni izgled kuda god da krenete
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Ultrakompaktni fen EssentialCare

Ultrakompaktan za svakodnevno sušenje

  • Ultrakompaktni

  • 1200 W

  • 2 prilagodljive postavke brzine

Kabl od 1,8 m za maksimalnu fleksibilnost

Kabl od 1,8 m za maksimalnu fleksibilnost

Kabl od 1,8 m.

1200 W za nežno sušenje

1200 W za nežno sušenje

Philips EssentialCare Compact obezbeđuje optimalan nivo protoka vazduha i nežnu snagu sušenja radi svakodnevnog ostvarivanja prelepih rezultata.

Kompaktan dizajn za lako odlaganje

Kompaktan dizajn za lako odlaganje

Ovaj fen je lagan i jednostavan za rukovanje, ali dovoljno mali da se može uskladištiti praktično bilo gde i odlikuje se inteligentnim i modernim dizajnom.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

10

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

12/05/2019

România

România

Uscare rapida

Imi place uscatorul de par deoarece imi usuca rapid parul.. Il pot lua oriunde dupa mine datorita aspectului sau si faptului ca nu este greu de carat. Il recomand!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr

07/05/2019

România

România

Foarte util

O uscare rapida nu usuca parul il lasa moale si matasos

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr

07/05/2019

România

România

Un produs util pentru călătorii si nu numai dar si pentru copii

Este util nu doar pentru călătorii ci si pentru copii care nu au răbdare si vor să se usuce singuri.Il am de 2-3 ani si nu am avut probleme,dimpotrivă l-am folosit mereu,mă bucur că sunteti inventivi si va gândiți si la persoanele care călătoresc Va mult

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr

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