Obustavljeno
Snažno sušenje uz negu
Philips Hair Dryer Essential pruža veliku snagu sušenja od 1800W, uz negu kose pomoću podešavanja temperature ThermoProtect. Lak je za korišćenje, uz 3 podešavanja toplote i brzine, kao i mlaz hladnog vazduha.
SenseIQ, naša najnaprednija tehnologija koja se prilagođava potrebama vaše kose
1800 W
Postavka ThermoProtect
3 postavke toplote i brzine
Dodatak za volumen
Ovaj fen od 1800W obezbeđuje optimalan nivo protoka vazduha radi svakodnevnog ostvarivanja prelepih rezultata.
Postavka temperature ThermoProtect omogućava optimalnu temperaturu sušenja i pruža kosi dodatnu zaštitu od pregrevanja. Isti snažni protok vazduha obezbeđuje najbolje rezultate i pri tome neguje kosu.
Ovaj fen nudi 3 unapred izabrane kombinacije brzine/toplote da biste brzo i lako oblikovali kosu na željeni način.
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4.9
od 5
186
Komentari
98%
preporučuje ovaj proizvod
Anjamax
11/01/2020
Slovenija
Verifikovani kupac
Sušilnik za lase
Sušilnik za lase ima funkcijo za hladno sušenje las, ki posuši lase na hiter in zdrav način. Priporočam!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Essential BHD004/00 Sušilnik za lase
Datum upotrebe 2019-12-11
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Essential BHD004/00 Sušilnik za lase
Datum upotrebe 2019-12-11
ДИАМАНТ
25/08/2021
България
Verifikovani kupac
ПРОДУКТА Е ЧУДЕСЕН
ЩАДЯЩО СУШЕНЕ НА КОСАТА ЛЕСНО СЕ ИЗПОЛЗВА И МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА ПРОФЕСИОНАЛНО
Prednosti
ЛЕСНО СИ ИЗПОЛЗВА
Mane
НЯМА
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Essential BHD004/00 Сешоар
Datum upotrebe 2020-07-25
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Essential BHD004/00 Сешоар
Datum upotrebe 2020-07-25
Barakova
03/03/2021
България
Уникален сешоар. Препоръчвам го на всички.
Препоръчвам го! Сешоара е супер. За цената си е перфектен
Prednosti
Вече го препоръчах даже
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Essential BHD004/00 Сешоар
Datum upotrebe 2021-02-03
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Essential BHD004/00 Сешоар
Datum upotrebe 2021-02-03