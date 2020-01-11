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  • Snažno sušenje uz negu, u pokretu
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  • Snažno sušenje uz negu, u pokretu
  • Snažno sušenje uz negu, u pokretu
  • Snažno sušenje uz negu, u pokretu
  • Snažno sušenje uz negu, u pokretu
  • Snažno sušenje uz negu, u pokretu
  • Snažno sušenje uz negu, u pokretu
  • Snažno sušenje uz negu, u pokretu
  • Snažno sušenje uz negu, u pokretu
  • Snažno sušenje uz negu, u pokretu
  • Snažno sušenje uz negu, u pokretu
  • Snažno sušenje uz negu, u pokretu
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  • Snažno sušenje uz negu, u pokretu
  • Snažno sušenje uz negu, u pokretu
  • Snažno sušenje uz negu, u pokretu
  • Snažno sušenje uz negu, u pokretu
  • Snažno sušenje uz negu, u pokretu
  • Snažno sušenje uz negu, u pokretu
  • Snažno sušenje uz negu, u pokretu
  • Snažno sušenje uz negu, u pokretu
  • Snažno sušenje uz negu, u pokretu
  • Snažno sušenje uz negu, u pokretu

Obustavljeno

EssentialFen

BHD006/00

4.9
| (186) Komentari | 98% preporučuje ovaj proizvod
Snažno sušenje uz negu, u pokretu
Philips Hair Dryer Essential pruža veliku snagu sušenja od 1600 W, uz negu kose pomoću postavke temperature ThermoProtect. Kompaktni dizajn sa sklopivom drškom predstavlja savršen izbor gde god da krenete.
Pogledajte sve prednosti

Snažno sušenje uz negu, u pokretu

  • 1600 W

  • Postavka ThermoProtect

  • Drška na sklapanje

  • Univerzalni napon

1600 W snage sušenja

1600 W snage sušenja

Ovaj fen od 1600 W obezbeđuje optimalan nivo protoka vazduha radi svakodnevnog ostvarivanja prelepih rezultata.

Postavka za temperaturu ThermoProtect

Postavka za temperaturu ThermoProtect

Postavka temperature ThermoProtect omogućava optimalnu temperaturu sušenja i pruža kosi dodatnu zaštitu od pregrevanja. Isti snažni protok vazduha obezbeđuje najbolje rezultate i pri tome neguje kosu.

Drška na sklapanje za jednostavno odlaganje

Drška na sklapanje za jednostavno odlaganje

Kompaktni dizajn sa drškom na sklapanje olakšava pakovanje, odlaganje i nošenje fena svuda.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.9

od 5

186

Komentari

98%

preporučuje ovaj proizvod

1

11/01/2020

Slovenija

Slovenija

Verifikovani kupac

Sušilnik za lase

Sušilnik za lase ima funkcijo za hladno sušenje las, ki posuši lase na hiter in zdrav način. Priporočam!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Essential BHD004/00 Sušilnik za lase

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Essential BHD004/00 Sušilnik za lase

25/08/2021

България

България

Verifikovani kupac

ПРОДУКТА Е ЧУДЕСЕН

ЩАДЯЩО СУШЕНЕ НА КОСАТА ЛЕСНО СЕ ИЗПОЛЗВА И МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА ПРОФЕСИОНАЛНО

Prednosti

ЛЕСНО СИ ИЗПОЛЗВА

Mane

НЯМА

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Essential BHD004/00 Сешоар

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Essential BHD004/00 Сешоар

03/03/2021

България

България

Уникален сешоар. Препоръчвам го на всички.

Препоръчвам го! Сешоара е супер. За цената си е перфектен

Prednosti

Вече го препоръчах даже

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Essential BHD004/00 Сешоар

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Essential BHD004/00 Сешоар

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  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana