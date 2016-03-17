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Snažno sušenje uz negu, u pokretu
Uživajte u snažnom sušenju sa negom uz Philips Hair Dryer Essential. Pruža 1800 W snage za sušenje i jonsku negu za sjaj kose. Kompaktni dizajn sa sklopivom drškom predstavlja savršen izbor gde god da krenete.
SenseIQ, naša najnaprednija tehnologija koja se prilagođava potrebama vaše kose
1800 W
Jonska nega
Drška na sklapanje
Univerzalni napon
Ovaj fen od 1800W obezbeđuje optimalan nivo protoka vazduha radi svakodnevnog ostvarivanja prelepih rezultata.
Joni sa negativnim naelektrisanjem eliminišu statički elektricitet, neguju kosu i poravnavaju gornji sloj dlaka radi postizanja intenzivnijeg sjaja i blistavosti kose.
Postavka temperature ThermoProtect omogućava optimalnu temperaturu sušenja i pruža kosi dodatnu zaštitu od pregrevanja. Isti snažni protok vazduha obezbeđuje najbolje rezultate i pri tome neguje kosu.
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4.9
od 5
18
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Daniel1986
17/03/2016
Hrvatska
Verifikovani kupac
Top product
Great, compact, powerful, recommended to anyone who needs great power in smaller product.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Essential BHD007/00 Sušilo za kosu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Essential BHD007/00 Sušilo za kosu
drumvlado
07/09/2022
България
Verifikovani kupac
Чудесен, макар и не чак толкова безшумен
Чудесен сешоар за парите си. Малко ме учуди шума, след като беше описан като безшумен, но може и моите представи да са грешни. Препоръчвам.
Prednosti
Цена, качество, дизайн
Mane
Шум
Ova recenzija je napisana za Essential BHD007/00 Сешоар
Datum upotrebe 2020-09-07
Ova recenzija je napisana za Essential BHD007/00 Сешоар
Datum upotrebe 2020-09-07
Deti_deti
03/05/2021
България
Продуктът е чудесен.
Лек, удобен и компактен. Бях очарована когато на електронната си поща получих по случай рождения ми ден код за отстъпка като подарък. Благодаря на Филипс не само за вниманието, но и за добрите продукти, които предлагат.
Prednosti
Сгъваем, заема много по-малко място.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Essential BHD007/00 Сешоар
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Essential BHD007/00 Сешоар