Obustavljeno
Kompaktan i snažan sa jonskim sjajem
Ovaj fen ima snagu od 2000 W, uz kompaktan i lagan dizajn, što ga čini prijatnim za korišćenje i snažnim za sušenje. Takođe ima funkciju jonizacije, za glatku i pitomu kosu koja prelepo sija.
SenseIQ, naša najnaprednija tehnologija koja se prilagođava potrebama vaše kose
DryCare Essential
Jonski
Obezbedite trenutnu negu svoje kose zahvaljujući jonskom kondicioniranju. Negativno naelektrisani joni uklanjaju statičko naelektrisanje, kondicioniraju kosu i izglađuju kutikule kose da bi intenzivirali sjaj i uglačanost kose. Rezultat je glatka i pitoma kosa s predivnim sjajem.
Postavka temperature ThermoProtect pruža optimalnu temperaturu sušenja uz dodatnu zaštitu od pregrevanja kose. Sa istim moćnim protokom vazduha dobijate najbolje rezultate na način koji podrazumeva negu kose.
Ovaj fen od 2000W obezbeđuje savršen nivo protoka vazduha i snagu sušenja radi svakodnevnog ostvarivanja prelepih rezultata.
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4.8
od 5
48
Komentari
98%
preporučuje ovaj proizvod
Dari237
19/06/2020
България
Чудесен продукт
Това е най-добрият сешоар, кокто съм използвала до сега, препоръчвам на всички с две ръце
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare Essential BHD030/00 Сешоар
Datum upotrebe 2020-02-19
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare Essential BHD030/00 Сешоар
Datum upotrebe 2020-02-19
Irolda
09/11/2021
Україна
Мій улюблений фен
Кращого фену в мене не було. Не думала що за таку невилику як на сьогодні ціну можно придбати такий дуже потужний та функціональний фен . Дуже зручний та потужний.
Prednosti
Потужний зручний
Mane
Немає
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare Essential BHD030/00 Фен
Datum upotrebe 2019-11-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare Essential BHD030/00 Фен
Datum upotrebe 2019-11-09
Marinaalieva
07/11/2021
Україна
Фен в комплект к стайлеру
Мне настолько понравился стайлер Philips BHH811,что когда нужно было заменить фен - не сомневаясь,выбрала эту же фирму,и не ошиблась.Отличный прибор для домашнего использования.Ранее не известная мне функция "ионизация",избавила мои волосы от электризации.Даже без дополнительных средств волосы гладкие.Можно вручную настраивать температурные режимы,и скорость воздуха для быстрой сушки.И к качеству нет претензий - мощный длинный провод с защитой от переломов на соединениях.И не взирая на обьемный вид,сам фен оченьлегкий.Я очень довольна этой покупкой!
Prednosti
функционал и качество
Mane
не найдено
Ova recenzija je napisana za DryCare Essential BHD030/00 Фен
Datum upotrebe 2021-07-07
Ova recenzija je napisana za DryCare Essential BHD030/00 Фен
Datum upotrebe 2021-07-07