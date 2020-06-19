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Obustavljeno

DryCare EssentialFen

BHD030/00

4.8

| (48) Komentari | 98% preporučuje ovaj proizvod

Kompaktan i snažan sa jonskim sjajem

Ovaj fen ima snagu od 2000 W, uz kompaktan i lagan dizajn, što ga čini prijatnim za korišćenje i snažnim za sušenje. Takođe ima funkciju jonizacije, za glatku i pitomu kosu koja prelepo sija.

Pogledajte sve prednosti

SenseIQ, naša najnaprednija tehnologija koja se prilagođava potrebama vaše kose

Kompaktan i snažan sa jonskim sjajem

  • DryCare Essential

  • Jonski

Jonsko kondicioniranje za sjajnu i poslušnu kosu

Jonsko kondicioniranje za sjajnu i poslušnu kosu

Obezbedite trenutnu negu svoje kose zahvaljujući jonskom kondicioniranju. Negativno naelektrisani joni uklanjaju statičko naelektrisanje, kondicioniraju kosu i izglađuju kutikule kose da bi intenzivirali sjaj i uglačanost kose. Rezultat je glatka i pitoma kosa s predivnim sjajem.

Postavka za temperaturu ThermoProtect

Postavka za temperaturu ThermoProtect

Postavka temperature ThermoProtect pruža optimalnu temperaturu sušenja uz dodatnu zaštitu od pregrevanja kose. Sa istim moćnim protokom vazduha dobijate najbolje rezultate na način koji podrazumeva negu kose.

2000 W za brze rezultate sušenja

2000 W za brze rezultate sušenja

Ovaj fen od 2000W obezbeđuje savršen nivo protoka vazduha i snagu sušenja radi svakodnevnog ostvarivanja prelepih rezultata.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.8

od 5

48

Komentari

98%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

19/06/2020

България

България

Чудесен продукт

Това е най-добрият сешоар, кокто съм използвала до сега, препоръчвам на всички с две ръце

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare Essential BHD030/00 Сешоар

Datum upotrebe 2020-02-19

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare Essential BHD030/00 Сешоар

Datum upotrebe 2020-02-19

09/11/2021

Україна

Україна

Мій улюблений фен

Кращого фену в мене не було. Не думала що за таку невилику як на сьогодні ціну можно придбати такий дуже потужний та функціональний фен . Дуже зручний та потужний.

Prednosti

Потужний зручний

Mane

Немає

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare Essential BHD030/00 Фен

Datum upotrebe 2019-11-09

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare Essential BHD030/00 Фен

Datum upotrebe 2019-11-09

07/11/2021

Україна

Україна

Фен в комплект к стайлеру

Мне настолько понравился стайлер Philips BHH811,что когда нужно было заменить фен - не сомневаясь,выбрала эту же фирму,и не ошиблась.Отличный прибор для домашнего использования.Ранее не известная мне функция "ионизация",избавила мои волосы от электризации.Даже без дополнительных средств волосы гладкие.Можно вручную настраивать температурные режимы,и скорость воздуха для быстрой сушки.И к качеству нет претензий - мощный длинный провод с защитой от переломов на соединениях.И не взирая на обьемный вид,сам фен оченьлегкий.Я очень довольна этой покупкой!

Prednosti

функционал и качество

Mane

не найдено

Ova recenzija je napisana za DryCare Essential BHD030/00 Фен

Datum upotrebe 2021-07-07

Ova recenzija je napisana za DryCare Essential BHD030/00 Фен

Datum upotrebe 2021-07-07

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