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  • Napravljen za performanse, dizajniran za stil
  • Napravljen za performanse, dizajniran za stil
  • Napravljen za performanse, dizajniran za stil
  • Napravljen za performanse, dizajniran za stil
  • Napravljen za performanse, dizajniran za stil
  • Napravljen za performanse, dizajniran za stil
  • Napravljen za performanse, dizajniran za stil
  • Napravljen za performanse, dizajniran za stil
  • Napravljen za performanse, dizajniran za stil
  • Napravljen za performanse, dizajniran za stil
  • Napravljen za performanse, dizajniran za stil
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Napravljen za performanse, dizajniran za stil
  • Napravljen za performanse, dizajniran za stil
  • Napravljen za performanse, dizajniran za stil
  • Napravljen za performanse, dizajniran za stil
  • Napravljen za performanse, dizajniran za stil
  • Napravljen za performanse, dizajniran za stil
  • Napravljen za performanse, dizajniran za stil
  • Napravljen za performanse, dizajniran za stil
  • Napravljen za performanse, dizajniran za stil
  • Napravljen za performanse, dizajniran za stil

Obustavljeno

DryCareProfesionalni fen

BHD176/00

4.9
| (140) Komentari | 98% preporučuje ovaj proizvod
Napravljen za performanse, dizajniran za stil
Fen Philips DryCare Pro AC ima profesionalni naizmenični motor koji dostiže brzinu protoka vazduha do 95 km/h omogućavajući brze i profesionalne rezultate. Zahvaljujući maloj težini ovaj fen takođe je lakši za rukovanje i pruža prijatan doživljaj sušenja.
Pogledajte sve prednosti

Napravljen za performanse, dizajniran za stil

  • 2200 W

  • Naizmenični motor

  • 95 km/h

Nega jonima za sjajnu kosu koja nije neposlušna

Nega jonima za sjajnu kosu koja nije neposlušna

Jonsko kondicioniranje omogućava antistatičko sušenje. Negativno naelektrisani joni uklanjaju statičko naelektrisanje, kondicioniraju kosu i izglađuju kutikule kose da bi intenzivirali sjaj i uglačanost kose. Rezultat je glatka pitoma kosa s predivnim sjajem.

Lagan

Lagan

Fen Philips DryCare Pro dizajniran je tako da bude lakši i kompaktniji, što ga čini prijatnijim za upotrebu. Drška je ergonomski oblikovana zahvaljujući čemu je olakšano njeno hvatanje i držanje.

Hladni mlaz, mlaz hladnog vazduha za oblikovanje frizure

Hladni mlaz, mlaz hladnog vazduha za oblikovanje frizure

Kao profesionalna funkcija koju morate imati, dugme za hladan mlaz daje intenzivan mlaz hladnog vazduha. Ono se koristi za doterivanje stila nakon oblikovanja frizure.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.9

od 5

140

Komentari

98%

preporučuje ovaj proizvod

18/09/2019

Hrvatska

Hrvatska

Jako dobro sušilo

Dobro sušilo, odnos cijene i kvalitete zadovoljavajući

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu

02/01/2019

Hrvatska

Hrvatska

Sušilo sa svrhom!

S obzirom da imam dugu kosu, dosta sam tragala za odgovarajućim sušilom, pa mogu reći da sam napokon našla svog prijatelja koji služi svrsi. Ovo sušilo ne samo da daje brze rezultate, nego je kosa nakon njega doslovno kao iz reklama. Oduvijek me mučilo to što mi kosa nakon sušenja fenom u većini situacija izgledala kao metla. Mislila sam da koristim krive preparate za kosu, dok nisam shvatila da sjajnom rezultatu puno doprinosi i samo sušilo. Jedna sam od onih koja uvijek koristi sušilo nakon pranja kose, stoga sam presretna što mi je ovaj fen postao osobni pomoćnik. Veeeliki plus što već sada vidim prednosti od prijašnjih sušila, a to su: brža učinkovitost, one leteće vlasi nakon sušenja su nestale (statički elektricitet), ima ThermoProtect opciju i zaista ne pregrijava kosu kao što to inače biva. Moram priznati da je ipak malo teže sušilo u odnosu na sve koje sam imala, ali mislim da se trebam samo naviknuti. Sve u svemu, prezadovoljna svojim novim prijateljem!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu

11/11/2018

Hrvatska

Hrvatska

Odlicne karakteristike

Savrsen proizvod za upotrebu sve pohvale preporuka za svaku zenu .

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare BHD177/00 Profesionalno sušilo za kosu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare BHD177/00 Profesionalno sušilo za kosu

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  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana