2 godine garancije
Obustavljeno
2200 W
Naizmenični motor
95 km/h
Jonsko kondicioniranje omogućava antistatičko sušenje. Negativno naelektrisani joni uklanjaju statičko naelektrisanje, kondicioniraju kosu i izglađuju kutikule kose da bi intenzivirali sjaj i uglačanost kose. Rezultat je glatka pitoma kosa s predivnim sjajem.
Fen Philips DryCare Pro dizajniran je tako da bude lakši i kompaktniji, što ga čini prijatnijim za upotrebu. Drška je ergonomski oblikovana zahvaljujući čemu je olakšano njeno hvatanje i držanje.
Kao profesionalna funkcija koju morate imati, dugme za hladan mlaz daje intenzivan mlaz hladnog vazduha. Ono se koristi za doterivanje stila nakon oblikovanja frizure.
4.9
od 5
140
Komentari
98%
preporučuje ovaj proizvod
Carlo
18/09/2019
Hrvatska
Jako dobro sušilo
Dobro sušilo, odnos cijene i kvalitete zadovoljavajući
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu
Matarina
02/01/2019
Hrvatska
Sušilo sa svrhom!
S obzirom da imam dugu kosu, dosta sam tragala za odgovarajućim sušilom, pa mogu reći da sam napokon našla svog prijatelja koji služi svrsi. Ovo sušilo ne samo da daje brze rezultate, nego je kosa nakon njega doslovno kao iz reklama. Oduvijek me mučilo to što mi kosa nakon sušenja fenom u većini situacija izgledala kao metla. Mislila sam da koristim krive preparate za kosu, dok nisam shvatila da sjajnom rezultatu puno doprinosi i samo sušilo. Jedna sam od onih koja uvijek koristi sušilo nakon pranja kose, stoga sam presretna što mi je ovaj fen postao osobni pomoćnik. Veeeliki plus što već sada vidim prednosti od prijašnjih sušila, a to su: brža učinkovitost, one leteće vlasi nakon sušenja su nestale (statički elektricitet), ima ThermoProtect opciju i zaista ne pregrijava kosu kao što to inače biva. Moram priznati da je ipak malo teže sušilo u odnosu na sve koje sam imala, ali mislim da se trebam samo naviknuti. Sve u svemu, prezadovoljna svojim novim prijateljem!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu
Marija46
11/11/2018
Hrvatska
Odlicne karakteristike
Savrsen proizvod za upotrebu sve pohvale preporuka za svaku zenu .
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare BHD177/00 Profesionalno sušilo za kosu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare BHD177/00 Profesionalno sušilo za kosu