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Snažne performanse, vrhunski sjaj
Fen Philips DryCare Pro AC donosi novi naizmenični motor koji dostiže brzinu protoka vazduha do 105 km/h omogućavajući brze i profesionalne rezultate. Uz 4x više jona od drugih Philips modela, rezultat je sjajnija kosa koja izgleda još bolje.
SenseIQ, naša najnaprednija tehnologija koja se prilagođava potrebama vaše kose
2300 W
Naizmenični motor
105 km/h
Dodatno ulepšajte svoju kosu jonskim kondicioniranjem. Ovaj fen emituje 4x negativnih jona od drugih Philips fenova. Rezultat toga je vrhunski sjajna i pitoma kosa. Neka zasija!
Otvor mlaznice od 7 mm usmerava protok vazduha radi preciznog oblikovanja konkretnih područja. U pitanju je idealan dodatak za četkanje pri sušenju i oblikovanju.
Kao profesionalna funkcija koju morate imati, ovo novo dugme za pritiskanje i oslobađanje hladnog mlaza ne mora biti neprekidno pritisnuto, da biste ga koristili. Ono daje intenzivan mlaz hladnog vazduha omogućavajući vam da doterate stil nakon oblikovanja frizure.
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4.9
od 5
140
Komentari
98%
preporučuje ovaj proizvod
Carlo
18/09/2019
Hrvatska
Jako dobro sušilo
Dobro sušilo, odnos cijene i kvalitete zadovoljavajući
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu
Matarina
02/01/2019
Hrvatska
Sušilo sa svrhom!
S obzirom da imam dugu kosu, dosta sam tragala za odgovarajućim sušilom, pa mogu reći da sam napokon našla svog prijatelja koji služi svrsi. Ovo sušilo ne samo da daje brze rezultate, nego je kosa nakon njega doslovno kao iz reklama. Oduvijek me mučilo to što mi kosa nakon sušenja fenom u većini situacija izgledala kao metla. Mislila sam da koristim krive preparate za kosu, dok nisam shvatila da sjajnom rezultatu puno doprinosi i samo sušilo. Jedna sam od onih koja uvijek koristi sušilo nakon pranja kose, stoga sam presretna što mi je ovaj fen postao osobni pomoćnik. Veeeliki plus što već sada vidim prednosti od prijašnjih sušila, a to su: brža učinkovitost, one leteće vlasi nakon sušenja su nestale (statički elektricitet), ima ThermoProtect opciju i zaista ne pregrijava kosu kao što to inače biva. Moram priznati da je ipak malo teže sušilo u odnosu na sve koje sam imala, ali mislim da se trebam samo naviknuti. Sve u svemu, prezadovoljna svojim novim prijateljem!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu
Marija46
11/11/2018
Hrvatska
Odlicne karakteristike
Savrsen proizvod za upotrebu sve pohvale preporuka za svaku zenu .
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare BHD177/00 Profesionalno sušilo za kosu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare BHD177/00 Profesionalno sušilo za kosu