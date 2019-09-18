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Obustavljeno

DryCareProfesionalni fen

BHD177/00

4.9

| (140) Komentari | 98% preporučuje ovaj proizvod

Snažne performanse, vrhunski sjaj

Fen Philips DryCare Pro AC donosi novi naizmenični motor koji dostiže brzinu protoka vazduha do 105 km/h omogućavajući brze i profesionalne rezultate. Uz 4x više jona od drugih Philips modela, rezultat je sjajnija kosa koja izgleda još bolje.

Pogledajte sve prednosti

SenseIQ, naša najnaprednija tehnologija koja se prilagođava potrebama vaše kose

uz 4x više jona

Snažne performanse, vrhunski sjaj

  • 2300 W

  • Naizmenični motor

  • 105 km/h

4x više jona za još veći sjaj

4x više jona za još veći sjaj

Dodatno ulepšajte svoju kosu jonskim kondicioniranjem. Ovaj fen emituje 4x negativnih jona od drugih Philips fenova. Rezultat toga je vrhunski sjajna i pitoma kosa. Neka zasija!

Usmerivač za oblikovanje od 7 mm omogućava savršene rezultate oblikovanja

Usmerivač za oblikovanje od 7 mm omogućava savršene rezultate oblikovanja

Otvor mlaznice od 7 mm usmerava protok vazduha radi preciznog oblikovanja konkretnih područja. U pitanju je idealan dodatak za četkanje pri sušenju i oblikovanju.

Pritisnite i otpustite dugme za hladni mlaz, da biste oblikovali frizuru

Pritisnite i otpustite dugme za hladni mlaz, da biste oblikovali frizuru

Kao profesionalna funkcija koju morate imati, ovo novo dugme za pritiskanje i oslobađanje hladnog mlaza ne mora biti neprekidno pritisnuto, da biste ga koristili. Ono daje intenzivan mlaz hladnog vazduha omogućavajući vam da doterate stil nakon oblikovanja frizure.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

140

Komentari

98%

preporučuje ovaj proizvod

18/09/2019

Hrvatska

Hrvatska

Jako dobro sušilo

Dobro sušilo, odnos cijene i kvalitete zadovoljavajući

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu

02/01/2019

Hrvatska

Hrvatska

Sušilo sa svrhom!

S obzirom da imam dugu kosu, dosta sam tragala za odgovarajućim sušilom, pa mogu reći da sam napokon našla svog prijatelja koji služi svrsi. Ovo sušilo ne samo da daje brze rezultate, nego je kosa nakon njega doslovno kao iz reklama. Oduvijek me mučilo to što mi kosa nakon sušenja fenom u većini situacija izgledala kao metla. Mislila sam da koristim krive preparate za kosu, dok nisam shvatila da sjajnom rezultatu puno doprinosi i samo sušilo. Jedna sam od onih koja uvijek koristi sušilo nakon pranja kose, stoga sam presretna što mi je ovaj fen postao osobni pomoćnik. Veeeliki plus što već sada vidim prednosti od prijašnjih sušila, a to su: brža učinkovitost, one leteće vlasi nakon sušenja su nestale (statički elektricitet), ima ThermoProtect opciju i zaista ne pregrijava kosu kao što to inače biva. Moram priznati da je ipak malo teže sušilo u odnosu na sve koje sam imala, ali mislim da se trebam samo naviknuti. Sve u svemu, prezadovoljna svojim novim prijateljem!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu

11/11/2018

Hrvatska

Hrvatska

Odlicne karakteristike

Savrsen proizvod za upotrebu sve pohvale preporuka za svaku zenu .

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare BHD177/00 Profesionalno sušilo za kosu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare BHD177/00 Profesionalno sušilo za kosu

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