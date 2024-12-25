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  • Brzo i snažno sušenje, za profesionalne rezultate
  • Brzo i snažno sušenje, za profesionalne rezultate
  • Brzo i snažno sušenje, za profesionalne rezultate
  • Brzo i snažno sušenje, za profesionalne rezultate
  • Brzo i snažno sušenje, za profesionalne rezultate
  • Brzo i snažno sušenje, za profesionalne rezultate
  • Brzo i snažno sušenje, za profesionalne rezultate
  • Brzo i snažno sušenje, za profesionalne rezultate
  • Brzo i snažno sušenje, za profesionalne rezultate
  • Brzo i snažno sušenje, za profesionalne rezultate
  • Brzo i snažno sušenje, za profesionalne rezultate
  • Brzo i snažno sušenje, za profesionalne rezultate
  • Brzo i snažno sušenje, za profesionalne rezultate
  • Brzo i snažno sušenje, za profesionalne rezultate
  • Brzo i snažno sušenje, za profesionalne rezultate
  • Brzo i snažno sušenje, za profesionalne rezultate
  • Brzo i snažno sušenje, za profesionalne rezultate
  • Brzo i snažno sušenje, za profesionalne rezultate
  • Brzo i snažno sušenje, za profesionalne rezultate
  • Brzo i snažno sušenje, za profesionalne rezultate

Obustavljeno

DryCareProfesionalni fen

BHD272/00

4.8
| (100) Komentari | 99% preporučuje ovaj proizvod
Brzo i snažno sušenje, za profesionalne rezultate
Philips Pro fen ima profesionalni AC motor koji dostiže brzinu protoka vazduha do 130 km/h*, za brze i profesionalne rezultate. Takođe ima podešavanje ThermoProtect, za optimalnu temperaturu koja štiti od pregrevanja.
Pogledajte sve prednosti

Brzo i snažno sušenje, za profesionalne rezultate

  • Snažni AC motor

  • Snaga sušenja od 2100 W

  • Brzi protok vazduha do 130 km/h*

  • Jonska nega za sjajnu kosu

Moćan naizmenični motor koji brzo suši

Moćan naizmenični motor koji brzo suši

Philips profesionalni fen poseduje AC motor visokih performansi razvijen za profesionalno tržište. Stvara brzinu protoka vazduha do 130 km/h* za brze i efikasne rezultate.

2100 W brze snage sušenja visokih performansi

2100 W brze snage sušenja visokih performansi

Ovaj profesionalni fen od 2100 W stvara snažan protok vazduha. Nastala kombinacija snage i brzine čini da sušenje i oblikovanje kose budu brži i lakši.

Postavka za temperaturu ThermoProtect

Postavka za temperaturu ThermoProtect

Postavka temperature ThermoProtect omogućava optimalnu temperaturu sušenja i pruža kosi dodatnu zaštitu od pregrevanja. Isti snažni protok vazduha obezbeđuje najbolje rezultate i pri tome neguje kosu.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

100

Komentari

99%

preporučuje ovaj proizvod

25/12/2024

Srbija

Srbija

Profesionalac kod kuce

Najbolji je koji sam do sada koristila. Super su mogucnoati podesavanja brzina i temperature. Nije bucan uredjaj. Kosa nije spaljena, cak ni drugog ili treceg dana od susenja. Veoma jak, odlican za duge kose.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare BHD272/00 Profesionalni fen

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare BHD272/00 Profesionalni fen

25/10/2021

България

България

Verifikovani kupac

ПОДАРЪК ЗА СЪПРУГАТА МИ

МНОГО ДОБРО ПОПАДЕНИЕ. ИЗСУШАВА БЪРЗО. С ДИФУЗЕРА ОФОРМЯ НЕВЕРОЯТНИ ПРИЧЕСКИ!

Prednosti

ЛЕСЕН ЗА УПОТРЕБА

Mane

НЯМА

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare BHD274/00 Професионален сешоар

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare BHD274/00 Професионален сешоар

18/06/2020

България

България

Продуктът има чудесни характеристики!

В реалност описаните характеристики на продукта оговарят на истината. Страхотен практичен продукт!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare BHD274/00 Професионален сешоар

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare BHD274/00 Професионален сешоар

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Odricanje od odgovornosti

  1. Testirano u Philips laboratoriji u Holandiji, 2018. Testirano bez dodatka, sa podešavanjima brzine 2 i toplote 2.