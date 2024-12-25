2 godine garancije
Obustavljeno
Snažni AC motor
Snaga sušenja od 2100 W
Brzi protok vazduha do 130 km/h*
Jonska nega za sjajnu kosu
Philips profesionalni fen poseduje AC motor visokih performansi razvijen za profesionalno tržište. Stvara brzinu protoka vazduha do 130 km/h* za brze i efikasne rezultate.
Ovaj profesionalni fen od 2100 W stvara snažan protok vazduha. Nastala kombinacija snage i brzine čini da sušenje i oblikovanje kose budu brži i lakši.
Postavka temperature ThermoProtect omogućava optimalnu temperaturu sušenja i pruža kosi dodatnu zaštitu od pregrevanja. Isti snažni protok vazduha obezbeđuje najbolje rezultate i pri tome neguje kosu.
4.8
od 5
100
Komentari
99%
preporučuje ovaj proizvod
Danica14
25/12/2024
Srbija
Profesionalac kod kuce
Najbolji je koji sam do sada koristila. Super su mogucnoati podesavanja brzina i temperature. Nije bucan uredjaj. Kosa nije spaljena, cak ni drugog ili treceg dana od susenja. Veoma jak, odlican za duge kose.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare BHD272/00 Profesionalni fen
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare BHD272/00 Profesionalni fen
DOKU
25/10/2021
България
Verifikovani kupac
ПОДАРЪК ЗА СЪПРУГАТА МИ
МНОГО ДОБРО ПОПАДЕНИЕ. ИЗСУШАВА БЪРЗО. С ДИФУЗЕРА ОФОРМЯ НЕВЕРОЯТНИ ПРИЧЕСКИ!
Prednosti
ЛЕСЕН ЗА УПОТРЕБА
Mane
НЯМА
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare BHD274/00 Професионален сешоар
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare BHD274/00 Професионален сешоар
atanasov70
18/06/2020
България
Продуктът има чудесни характеристики!
В реалност описаните характеристики на продукта оговарят на истината. Страхотен практичен продукт!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare BHD274/00 Професионален сешоар
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare BHD274/00 Професионален сешоар
Testirano u Philips laboratoriji u Holandiji, 2018. Testirano bez dodatka, sa podešavanjima brzine 2 i toplote 2.