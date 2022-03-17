2 godine garancije
Snažno sušenje na nižoj temperaturi
Dodatak ThermoProtect jedinstvenog dizajna snažno meša topao i hladan vazduh za svakodnevnu negu.
2100 W
Dodatak ThermoProtect
6 postavki toplote i brzine
Ovaj fen od 2100 W daje snažan protok vazduha radi svakodnevnog ostvarivanja prelepih rezultata.
Dodatak ThermoProtect jedinstvenog dizajna snažno meša topli i hladni vazduh za svakodnevnu negu. Smanjuje temperaturu za 15°C, uz brzo sušenje kose.
Lako izaberite kombinaciju toplote i brzine koja najbolje odgovara vašoj kosi i frizuri. Šest različitih podešavanja garantuju preciznu kontrolu, za prilagođeno oblikovanje.
4.8
od 5
433
Komentari
96%
preporučuje ovaj proizvod
17/03/2022
Hrvatska
Verifikovani kupac
Proizvod odlično radi svoj posao
Fen je odličan, nije glasan, ima sve funkcije koje vam mogu zatrebati i odlično služi svakoj glavi.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHD340/10 Sušilo za kosu
Date of Use 2021-11-17
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHD340/10 Sušilo za kosu
Date of Use 2021-11-17
Palmirra
29/03/2024
България
Отличен избор
Отлично качество на много изгодна цена. Препоръчвам го!
Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHD340/10 Сешоар
Date of Use 2024-02-29
Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHD340/10 Сешоар
Date of Use 2024-02-29
13/02/2024
България
Чудесен
Сешоара е много хубав и удобен,децата също го използват
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHD350/10 Сешоар
Date of Use 2022-02-13
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHD350/10 Сешоар
Date of Use 2022-02-13