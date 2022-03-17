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  • Snažno sušenje na nižoj temperaturi
  • Snažno sušenje na nižoj temperaturi
  • Snažno sušenje na nižoj temperaturi
  • Snažno sušenje na nižoj temperaturi
  • Snažno sušenje na nižoj temperaturi
  • Snažno sušenje na nižoj temperaturi
  • Snažno sušenje na nižoj temperaturi
  • Snažno sušenje na nižoj temperaturi
  • Snažno sušenje na nižoj temperaturi
  • Snažno sušenje na nižoj temperaturi
  • Snažno sušenje na nižoj temperaturi
  • Snažno sušenje na nižoj temperaturi
  • Snažno sušenje na nižoj temperaturi
  • Snažno sušenje na nižoj temperaturi
  • Snažno sušenje na nižoj temperaturi
  • Snažno sušenje na nižoj temperaturi
  • Snažno sušenje na nižoj temperaturi
  • Snažno sušenje na nižoj temperaturi
  • Snažno sušenje na nižoj temperaturi
  • Snažno sušenje na nižoj temperaturi
  • Snažno sušenje na nižoj temperaturi
  • Snažno sušenje na nižoj temperaturi
  • Snažno sušenje na nižoj temperaturi
  • Snažno sušenje na nižoj temperaturi

Obustavljeno

3000Fen

BHD360/20

4.8
| (433) Komentari | 96% preporučuje ovaj proizvod
Snažno sušenje na nižoj temperaturi
Dodatak ThermoProtect jedinstvenog dizajna snažno meša topao i hladan vazduh za svakodnevnu negu.
Pogledajte sve prednosti

uz dodatak ThermoProtect

Snažno sušenje na nižoj temperaturi

  • 2100 W

  • Dodatak ThermoProtect

  • Napredna jonska nega

  • 6 postavki toplote i brzine

Snažno sušenje uz 2100 W

Snažno sušenje uz 2100 W

Ovaj fen od 2100 W daje snažan protok vazduha radi svakodnevnog ostvarivanja prelepih rezultata.

Dodatak ThermoProtect

Dodatak ThermoProtect

Dodatak ThermoProtect jedinstvenog dizajna snažno meša topli i hladni vazduh za svakodnevnu negu. Smanjuje temperaturu za 15°C, uz brzo sušenje kose.

Napredna jonska nega za sjajnu pitomu kosu

Napredna jonska nega za sjajnu pitomu kosu

Ovaj snažni jonski sistem generiše do 20 miliona jona* po sesiji sušenja, čime se povećava sjaj kose. Možete da uživate u sjajnoj pitomoj kosi.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

433

Komentari

96%

preporučuje ovaj proizvod

17/03/2022

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

Proizvod odlično radi svoj posao

Fen je odličan, nije glasan, ima sve funkcije koje vam mogu zatrebati i odlično služi svakoj glavi.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHD340/10 Sušilo za kosu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHD340/10 Sušilo za kosu

29/03/2024

България

България

Отличен избор

Отлично качество на много изгодна цена. Препоръчвам го!

Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHD340/10 Сешоар

Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHD340/10 Сешоар

13/02/2024

България

България

Чудесен

Сешоара е много хубав и удобен,децата също го използват

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHD350/10 Сешоар

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHD350/10 Сешоар

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