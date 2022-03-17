2 godine garancije
Obustavljeno
2100 W
Dodatak ThermoProtect
Napredna jonska nega
6 postavki toplote i brzine
Ovaj fen od 2100 W daje snažan protok vazduha radi svakodnevnog ostvarivanja prelepih rezultata.
Dodatak ThermoProtect jedinstvenog dizajna snažno meša topli i hladni vazduh za svakodnevnu negu. Smanjuje temperaturu za 15°C, uz brzo sušenje kose.
Ovaj snažni jonski sistem generiše do 20 miliona jona* po sesiji sušenja, čime se povećava sjaj kose. Možete da uživate u sjajnoj pitomoj kosi.
4.8
od 5
433
Komentari
96%
preporučuje ovaj proizvod
17/03/2022
Hrvatska
Verifikovani kupac
Proizvod odlično radi svoj posao
Fen je odličan, nije glasan, ima sve funkcije koje vam mogu zatrebati i odlično služi svakoj glavi.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHD340/10 Sušilo za kosu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHD340/10 Sušilo za kosu
Palmirra
29/03/2024
България
Отличен избор
Отлично качество на много изгодна цена. Препоръчвам го!
Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHD340/10 Сешоар
Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHD340/10 Сешоар
13/02/2024
България
Чудесен
Сешоара е много хубав и удобен,децата също го използват
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHD350/10 Сешоар
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHD350/10 Сешоар
Na najvišoj postavci brzine