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Sve serije

  • Brzo sušenje bez toplotnog oštećenja**
  • Brzo sušenje bez toplotnog oštećenja**
  • Brzo sušenje bez toplotnog oštećenja**
  • Brzo sušenje bez toplotnog oštećenja**
  • Brzo sušenje bez toplotnog oštećenja**
  • Brzo sušenje bez toplotnog oštećenja**
  • Brzo sušenje bez toplotnog oštećenja**
  • Brzo sušenje bez toplotnog oštećenja**
  • Brzo sušenje bez toplotnog oštećenja**
  • Brzo sušenje bez toplotnog oštećenja**
  • Brzo sušenje bez toplotnog oštećenja**
  • Brzo sušenje bez toplotnog oštećenja**
  • Brzo sušenje bez toplotnog oštećenja**
  • Brzo sušenje bez toplotnog oštećenja**
  • Brzo sušenje bez toplotnog oštećenja**
  • Brzo sušenje bez toplotnog oštećenja**
  • Brzo sušenje bez toplotnog oštećenja**
  • Brzo sušenje bez toplotnog oštećenja**
  • Brzo sušenje bez toplotnog oštećenja**
  • Brzo sušenje bez toplotnog oštećenja**
  • Brzo sušenje bez toplotnog oštećenja**
  • Brzo sušenje bez toplotnog oštećenja**

Obustavljeno

5000 SeriesFen

BHD530/00

4.8
| (826) Komentari | 97% preporučuje ovaj proizvod
Brzo sušenje bez toplotnog oštećenja**
Tehnologija ThermoShield pruža vam vrhunsku zaštitu od toplotnog oštećenja tako što aktivno proverava i podešava temperaturu vazduha iz fena na optimalan nivo.
Pogledajte sve prednosti

sa tehnologijom ThermoShield

Brzo sušenje bez toplotnog oštećenja**

  • 2300 W

  • Tehnologija ThermoShield

  • Mineralni joni i 4 puta intenzivnija jonska nega

  • 3 postavke toplote i 2 postavke brzine

Tehnologija ThermoShield za vrhunsku zaštitu od toplote

Tehnologija ThermoShield za vrhunsku zaštitu od toplote

Senzor za otkrivanje pregrevanja aktivno optimizuje i kontroliše temperaturu vazduha, štiteći kosu od oštećenja** nastalog usled pregrevanja. Uživajte u doživljaju sušenja bez stresa uz pomoć tehnologije ThermoShield.

20%*** brže sušenje uz snažan protok vazduha od 2300 W

20%*** brže sušenje uz snažan protok vazduha od 2300 W

Veoma snažan protok vazduha od 2300 W ubrzava sušenje za 20%**, istovremeno štiteći kosu.

Snažan motor proizvodi brzinu vazduha do 110 km/h****

Snažan motor proizvodi brzinu vazduha do 110 km/h****

Motor visokih performansi u ovom fenu za kosu napravljen je za profesionalno tržište. Proizvodi brzinu vazduha do 110 km/h **** za brzo sušenje i impresivno oblikovanje.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.8

od 5

826

Komentari

97%

preporučuje ovaj proizvod

22/05/2022

Srbija

Srbija

Ovaj proizvod je zaista dobar

Meni je fen za kosu fantastičan,jer brzo osuši kosu,a kosa je i dalje hidrirana i sjajna.

Prednosti

Brzo suši kosu,ne isušuje kosu,kosa ne gubi glatkoću i sjaj

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5000 Series BHD501/00 Fen

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5000 Series BHD501/00 Fen

22/05/2022

Srbija

Srbija

Sjajan proizvod za sjajnu kosu!

Samo cu da kazem da mi je zao sto ga nisam ranije kupila. Kosa zaista izgleda zdravije i sjajnije od kad ga koristim. Uz to, vise mi nije naelektrisana nakon susenja.

Prednosti

Sjajna kosa bez elektriciteta

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5000 Series BHD501/00 Fen

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5000 Series BHD501/00 Fen

22/05/2022

Srbija

Srbija

Pun pogodak

Pravi izbor za moje domaćinstvo. Brzo suši moju i ćerkinu dugu kosu. Idealan za nošenje sa sobom na putovanja, praktičnih dimenzija. Kosa ostaje sjajna i nije začupana. Jednostavno je savršen.

Prednosti

Efikasan, modernog izgleda, praktičan. Ispunjava sva očekivanja.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5000 Series BHD501/00 Fen

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5000 Series BHD501/00 Fen

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Odricanje od odgovornosti

  1. U odnosu na BHD350 sa gornjom postavkom

  2. Postavka ThermoShield

  3. U odnosu na običan fen za kosu

  4. Testiranje je obavljeno u Philips laboratorijama, sa gornjom postavkom mlaznice

  5. Mineralni joni nakon šestomesečnog izlaganja UV zračenju