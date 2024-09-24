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  • 20% brže*. Lakše**. Bez oštećenja toplotom********.
  • 20% brže*. Lakše**. Bez oštećenja toplotom********.
  • 20% brže*. Lakše**. Bez oštećenja toplotom********.
  • 20% brže*. Lakše**. Bez oštećenja toplotom********.
  • 20% brže*. Lakše**. Bez oštećenja toplotom********.
  • 20% brže*. Lakše**. Bez oštećenja toplotom********.
  • 20% brže*. Lakše**. Bez oštećenja toplotom********.
  • 20% brže*. Lakše**. Bez oštećenja toplotom********.
  • 20% brže*. Lakše**. Bez oštećenja toplotom********.
  • 20% brže*. Lakše**. Bez oštećenja toplotom********.
  • 20% brže*. Lakše**. Bez oštećenja toplotom********.
  • 20% brže*. Lakše**. Bez oštećenja toplotom********.
  • 20% brže*. Lakše**. Bez oštećenja toplotom********.
  • 20% brže*. Lakše**. Bez oštećenja toplotom********.
  • 20% brže*. Lakše**. Bez oštećenja toplotom********.
  • 20% brže*. Lakše**. Bez oštećenja toplotom********.
  • 20% brže*. Lakše**. Bez oštećenja toplotom********.
  • 20% brže*. Lakše**. Bez oštećenja toplotom********.
  • 20% brže*. Lakše**. Bez oštećenja toplotom********.
  • 20% brže*. Lakše**. Bez oštećenja toplotom********.
  • 20% brže*. Lakše**. Bez oštećenja toplotom********.
  • 20% brže*. Lakše**. Bez oštećenja toplotom********.

Hair DryerSerija 7000

BHD720/10

4.8
| (250) Komentari | 96% preporučuje ovaj proizvod
20% brže*. Lakše**. Bez oštećenja toplotom********.
Uživajte u brzim profesionalnim rezultatima sa Philips fenom serije 7000. Tehnologija ThermoShield Advanced aktivno očitava i kontroliše temperaturu vazduha fena radi zaštite kose od oštećivanja toplotom*********.
Pogledajte sve prednosti

sa naprednom tehnologijom ThermoShield

20% brže*. Lakše**. Bez oštećenja toplotom********.

  • ThermoShield Advanced

  • Vodeni joni, mineralni joni, 8x joni

  • 60%********* veći sjaj kose

  • Brzo sušenje od 4 minuta

  • Suši 20%** brže od fena od 2300 W

ThermoShield Advanced štiti kosu od pregrevanja

ThermoShield Advanced štiti kosu od pregrevanja

Sistem sa dva senzora neprestano registruje temperaturu u prostoriji i aktivno podešava temperaturu sušenja 24.000 puta po sesiji radi zaštite kose od pregrevanja. Uživajte u 25% postojanijoj temperaturi sušenja u svakom okruženju*********.

Snažni mlaz vazduha za 30% brže sušenje****

Snažni mlaz vazduha za 30% brže sušenje****

Naša inovativna krilca ventilatora i specijalno dizajnirani grejač magično deluju i daju suvu kosu za samo 4 minuta****.

Vodeni joni daju vlažnost kosi

Vodeni joni daju vlažnost kosi

Dodajte vlažnost za meku kosu zdravog izgleda. Tehnologija vodenih jona generiše preko 1000 puta veći sadržaj vode nego bez jonizatora.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

250

Komentari

96%

preporučuje ovaj proizvod

24/09/2024

Srbija

Srbija

Ovaj proizvod morate imati

Sjajan proizvod, kao i svi Philipsovi proizvodi. Svaka preporuka.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000

24/09/2024

Srbija

Srbija

Najbolji

Nema lepse, boljeg i jaceg fena. Moja kosa je zahtevna dosta, a sa njim nema greske ❣️

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000

23/09/2024

Srbija

Srbija

Fenomenalan fen za nas sa suvom kosom

Za moju neuktotivu kosu, ovaj fen je spas. Dovoljno snažan da savršeno ispravi kovrdže bez isušivanja i oštećenja vlasi.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000

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Odricanje od odgovornosti

  1. u odnosu na Philips fen S5000 od 2300 W

  2. u odnosu na Philips MoistureProtect HP8280

  3. * Na osnovu prosečnog vremena sušenja od 4 min

  4. * * Zasnovano je na belačkoj kosi srednje dužine (40 cm) u laboratorijskom okruženju, sa najvišim postavkama brzine i toplote. Stvarni rezultati mogu da se razlikuju.

  5. * * * Mineralni joni nakon šestomesečnog izlaganja UV zračenju

  6. * * * * U odnosu na HP8232/20 sa najvišom postavkom

  7. * * * * * Philips MoistureProtect HP8280 sa najvišom postavkom

  8. * * * * * * Postavka Thermoshield Advance

  9. * * * * * * * Kada se koristi režim vruće-hladno u odnosu na prirodno sušenje kose. Testirano u nezavisnom institutu u SAD.