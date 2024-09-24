2 godine garancije
ThermoShield Advanced
Vodeni joni, mineralni joni, 8x joni
60%********* veći sjaj kose
Brzo sušenje od 4 minuta
Suši 20%** brže od fena od 2300 W
Sistem sa dva senzora neprestano registruje temperaturu u prostoriji i aktivno podešava temperaturu sušenja 24.000 puta po sesiji radi zaštite kose od pregrevanja. Uživajte u 25% postojanijoj temperaturi sušenja u svakom okruženju*********.
Naša inovativna krilca ventilatora i specijalno dizajnirani grejač magično deluju i daju suvu kosu za samo 4 minuta****.
Dodajte vlažnost za meku kosu zdravog izgleda. Tehnologija vodenih jona generiše preko 1000 puta veći sadržaj vode nego bez jonizatora.
4.8
od 5
250
Komentari
96%
preporučuje ovaj proizvod
mmarija
24/09/2024
Srbija
Deo promocije
Ovaj proizvod morate imati
Sjajan proizvod, kao i svi Philipsovi proizvodi. Svaka preporuka.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000
Suki19
24/09/2024
Srbija
Deo promocije
Najbolji
Nema lepse, boljeg i jaceg fena. Moja kosa je zahtevna dosta, a sa njim nema greske ❣️
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000
Natallis86
23/09/2024
Srbija
Fenomenalan fen za nas sa suvom kosom
Za moju neuktotivu kosu, ovaj fen je spas. Dovoljno snažan da savršeno ispravi kovrdže bez isušivanja i oštećenja vlasi.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000
u odnosu na Philips fen S5000 od 2300 W
u odnosu na Philips MoistureProtect HP8280
* Na osnovu prosečnog vremena sušenja od 4 min
* * Zasnovano je na belačkoj kosi srednje dužine (40 cm) u laboratorijskom okruženju, sa najvišim postavkama brzine i toplote. Stvarni rezultati mogu da se razlikuju.
* * * Mineralni joni nakon šestomesečnog izlaganja UV zračenju
* * * * U odnosu na HP8232/20 sa najvišom postavkom
* * * * * Philips MoistureProtect HP8280 sa najvišom postavkom
* * * * * * Postavka Thermoshield Advance
* * * * * * * Kada se koristi režim vruće-hladno u odnosu na prirodno sušenje kose. Testirano u nezavisnom institutu u SAD.