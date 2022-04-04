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Jednostavno napravite prirodno lepe uvojke
Philips Easy Natural Curler olakšava pravljenje prelepih uvojaka čak i na potiljku. Jedinstveni oblik lale i pametne ploče drže pramen kose prilikom uvijanja i omogućavaju vam da uvijate kosu jednim potezom.
Oblik lale
Hvatanje i uvijanje jednim dodirom
Dizajn otporan na toplotu
Lagan i kompaktan
Philips Easy Natural Curler ima jedinstveni oblik lale za pravljenje atraktivnih i prirodnih uvojaka bez trunke truda.
Hvataljka i ploče za uvijanje na aparatu Easy Natural Curler automatski hvataju i drže pramenove kose prilikom uvijanja, tako da možete da uvijate kosu jednim pokretom i jednom rukom.
Sve ploče za uvijanje su zaštićene od slučajnog dodirivanja, tako da ne morate da brinete o opekotinama.
4.6
od 5
18
Komentari
89%
preporučuje ovaj proizvod
Ionelia
04/04/2022
România
Deo promocije
Verifikovani kupac
Bun pt un aranjat rapid si spațiu redus in baie
Pt aranjarea vârfurilor sau pt niște bucle lejere este F bun Ușor de mânuit .
Prednosti
Micuț ,ușor ,nu te arzi ,coafat rapid bucle lejere
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BHH777/00 Ondulator natural simplu
Datum upotrebe 2020-04-03
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BHH777/00 Ondulator natural simplu
Datum upotrebe 2020-04-03
KlaudynkaaaCk
12/03/2016
Polska
Idealny produkt do każdego rodzaju włosów
Philips BHH777/00 to rewelacyjne urządzenie dzięki któremu moje niesforne do układania włosy wreszcie nabrały ładu i składu.Szybko mi się nagrzewa,i niemal w kilka sekund jest gotowa do użycia.Loki robię jedną ręką nawet z tyłu głowy o jest dla mnie wielkim plusem.Jest fajnie zbudowana gdyż nie ma mozliwości poparzenia się.Jedynym jej minusem jest brak możliwości ustawienia temperatury.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BHH777/00 Lokówka Easy Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BHH777/00 Lokówka Easy Natural
Nelka
04/03/2016
Polska
Naturalnie wyglądające loki- ten model w tym pomoże
Używam tej lokówki od niedawna, ale jestem bardzo zadowolona.Mam długie i gęste włosy, a bez problemu zakręciłam naturalne loki. Lokówka jest prosta w obsłudze, lekka i poręczna. Fajną sprawą są ochronne powłoki ceramiczne na płytkach lokówki !!! co zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła i dzięki temu włosy się mniej niszczą.Polecam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BHH777/00 Lokówka Easy Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BHH777/00 Lokówka Easy Natural
Testirano 2014. godine.