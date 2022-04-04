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Obustavljeno

Easy Natural Curler

BHH777/00

4.6

| (18) Komentari | 89% preporučuje ovaj proizvod

Jednostavno napravite prirodno lepe uvojke

Philips Easy Natural Curler olakšava pravljenje prelepih uvojaka čak i na potiljku. Jedinstveni oblik lale i pametne ploče drže pramen kose prilikom uvijanja i omogućavaju vam da uvijate kosu jednim potezom.

Pogledajte sve prednosti

Čak i na potiljku

Jednostavno napravite prirodno lepe uvojke

  • Oblik lale

  • Hvatanje i uvijanje jednim dodirom

  • Dizajn otporan na toplotu

  • Lagan i kompaktan

Jedinstveno dizajniran za prelepe i prirodne uvojke

Jedinstveno dizajniran za prelepe i prirodne uvojke

Philips Easy Natural Curler ima jedinstveni oblik lale za pravljenje atraktivnih i prirodnih uvojaka bez trunke truda.

Automatska hvataljka za uvijanje jednom rukom

Automatska hvataljka za uvijanje jednom rukom

Hvataljka i ploče za uvijanje na aparatu Easy Natural Curler automatski hvataju i drže pramenove kose prilikom uvijanja, tako da možete da uvijate kosu jednim pokretom i jednom rukom.

Štiti od slučajnih opekotina

Štiti od slučajnih opekotina

Sve ploče za uvijanje su zaštićene od slučajnog dodirivanja, tako da ne morate da brinete o opekotinama.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.6

od 5

18

Komentari

89%

preporučuje ovaj proizvod

2
1

04/04/2022

România

România

Verifikovani kupac

Bun pt un aranjat rapid si spațiu redus in baie

Pt aranjarea vârfurilor sau pt niște bucle lejere este F bun Ușor de mânuit .

Prednosti

Micuț ,ușor ,nu te arzi ,coafat rapid bucle lejere

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BHH777/00 Ondulator natural simplu

Datum upotrebe 2020-04-03

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BHH777/00 Ondulator natural simplu

Datum upotrebe 2020-04-03

12/03/2016

Polska

Polska

Idealny produkt do każdego rodzaju włosów

Philips BHH777/00 to rewelacyjne urządzenie dzięki któremu moje niesforne do układania włosy wreszcie nabrały ładu i składu.Szybko mi się nagrzewa,i niemal w kilka sekund jest gotowa do użycia.Loki robię jedną ręką nawet z tyłu głowy o jest dla mnie wielkim plusem.Jest fajnie zbudowana gdyż nie ma mozliwości poparzenia się.Jedynym jej minusem jest brak możliwości ustawienia temperatury.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BHH777/00 Lokówka Easy Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BHH777/00 Lokówka Easy Natural

04/03/2016

Polska

Polska

Naturalnie wyglądające loki- ten model w tym pomoże

Używam tej lokówki od niedawna, ale jestem bardzo zadowolona.Mam długie i gęste włosy, a bez problemu zakręciłam naturalne loki. Lokówka jest prosta w obsłudze, lekka i poręczna. Fajną sprawą są ochronne powłoki ceramiczne na płytkach lokówki !!! co zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła i dzięki temu włosy się mniej niszczą.Polecam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BHH777/00 Lokówka Easy Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BHH777/00 Lokówka Easy Natural

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  1. Testirano 2014. godine.