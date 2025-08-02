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Sve serije

  • Prirodno ravna kosa za 5 minuta*
  • Prirodno ravna kosa za 5 minuta*
  • Prirodno ravna kosa za 5 minuta*
  • Prirodno ravna kosa za 5 minuta*
  • Prirodno ravna kosa za 5 minuta*
  • Prirodno ravna kosa za 5 minuta*
  • Prirodno ravna kosa za 5 minuta*
  • Prirodno ravna kosa za 5 minuta*
  • Prirodno ravna kosa za 5 minuta*
  • Prirodno ravna kosa za 5 minuta*
  • Prirodno ravna kosa za 5 minuta*
  • Prirodno ravna kosa za 5 minuta*
  • Prirodno ravna kosa za 5 minuta*
  • Prirodno ravna kosa za 5 minuta*

2+1 produžena garancija

5000Vruća četka za ispravljanje

BHH885/00

4.8
| (273) Komentari | 99% preporučuje ovaj proizvod
Prirodno ravna kosa za 5 minuta*
Pokažite prirodno ravnu, prelepu sjajnu kosu za samo 5 minuta. Naša tehnologija ThermoProtect uz sistem jonske nege i dizajn čekinja zajedno daju pitomu kosu zdravog izgleda.
Pogledajte sve prednosti

Jonska nega za meku, sjajnu kosu

Prirodno ravna kosa za 5 minuta*

  • Tehnologija ThermoProtect

  • Jonska nega

  • Keramički premaz obogaćen uljem argana

ThermoProtect smanjuje oštećenje kose usled toplote

ThermoProtect smanjuje oštećenje kose usled toplote

Temperatura vlakana ostaje na optimizovanom nivou kako bi se smanjilo oštećenje usled toplote i trenje. Kosa izgleda prirodno ravna i svilenkasto glatka.

Dizajn sa trostrukim čekinjama

Dizajn sa trostrukim čekinjama

Dizajn sa trostrukim čekinjama nežno razmršava i ispravlja kosu istovremeno štiteći teme od toplote.

Velika široka pljosnata četka

Velika široka pljosnata četka

Pljosnati dizajn za ispravljanje veće količine kose odjednom.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

273

Komentari

99%

preporučuje ovaj proizvod

02/08/2025

Srbija

Srbija

Sjajnooooo

Najbolja na svetu!!! Imam dugu blajhanu kosu, najsvetliju plavu, bukvalno za 5 min kosa savrsena Obavezno nabavite sebi, obavezno

Ova recenzija je napisana za StyleCare Essential BHH880/00 Vruća četka za ispravljanje

Ova recenzija je napisana za StyleCare Essential BHH880/00 Vruća četka za ispravljanje

28/03/2025

Srbija

Srbija

Najbolji za ispravljanje kovrza!

Ovo je otkrice za moje kovrdze, ovo je predobra stvar, kada hocu da kosu ne opterecujem presom, koristim ovu vrelu cetku. Meni je kosa maltene identicna kao da sam presla presom. Ja inace imam bas kovrdze i ovo je nesto najbolje od investicije sto se tice aparata za kosu. Samo imajte na umu da se koristi na suvoj kosi ne na vlaznoj.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5000 BHH885/00 Vruća četka za ispravljanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5000 BHH885/00 Vruća četka za ispravljanje

04/02/2023

Srbija

Srbija

Savrseno

Više od ocekivanog Kosa je ravna i lepa za 5 min Nisam očekivala tu brzinu Sve preporuke za ovu cetku Inače se sama feniram po 30 min ali ni približno ne dobijem ovakav efekat.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StyleCare Essential BHH880/00 Vruća četka za ispravljanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StyleCare Essential BHH880/00 Vruća četka za ispravljanje

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  1. Na osnovu kućnog testiranja predmeta opšte upotrebe koje je obuhvatilo 96 žena iz Poljske sa različitim tipovima kose. Odnosilo se na temperature od 170 °C i 200 °C