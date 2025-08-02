2 godine garancije
Tehnologija ThermoProtect
Jonska nega
Keramički premaz obogaćen uljem argana
Temperatura vlakana ostaje na optimizovanom nivou kako bi se smanjilo oštećenje usled toplote i trenje. Kosa izgleda prirodno ravna i svilenkasto glatka.
Dizajn sa trostrukim čekinjama nežno razmršava i ispravlja kosu istovremeno štiteći teme od toplote.
Pljosnati dizajn za ispravljanje veće količine kose odjednom.
4.8
od 5
273
Komentari
99%
preporučuje ovaj proizvod
Tatjana 0802
02/08/2025
Srbija
Sjajnooooo
Najbolja na svetu!!! Imam dugu blajhanu kosu, najsvetliju plavu, bukvalno za 5 min kosa savrsena Obavezno nabavite sebi, obavezno
Ova recenzija je napisana za StyleCare Essential BHH880/00 Vruća četka za ispravljanje
Ova recenzija je napisana za StyleCare Essential BHH880/00 Vruća četka za ispravljanje
Dr.Tajci
28/03/2025
Srbija
Najbolji za ispravljanje kovrza!
Ovo je otkrice za moje kovrdze, ovo je predobra stvar, kada hocu da kosu ne opterecujem presom, koristim ovu vrelu cetku. Meni je kosa maltene identicna kao da sam presla presom. Ja inace imam bas kovrdze i ovo je nesto najbolje od investicije sto se tice aparata za kosu. Samo imajte na umu da se koristi na suvoj kosi ne na vlaznoj.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 5000 BHH885/00 Vruća četka za ispravljanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 5000 BHH885/00 Vruća četka za ispravljanje
Lelas
04/02/2023
Srbija
Savrseno
Više od ocekivanog Kosa je ravna i lepa za 5 min Nisam očekivala tu brzinu Sve preporuke za ovu cetku Inače se sama feniram po 30 min ali ni približno ne dobijem ovakav efekat.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StyleCare Essential BHH880/00 Vruća četka za ispravljanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StyleCare Essential BHH880/00 Vruća četka za ispravljanje
Na osnovu kućnog testiranja predmeta opšte upotrebe koje je obuhvatilo 96 žena iz Poljske sa različitim tipovima kose. Odnosilo se na temperature od 170 °C i 200 °C