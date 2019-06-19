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  • Glatka i sjajna kosa uz negu
  • Glatka i sjajna kosa uz negu
  • Glatka i sjajna kosa uz negu
  • Glatka i sjajna kosa uz negu
  • Glatka i sjajna kosa uz negu
  • Glatka i sjajna kosa uz negu
  • Glatka i sjajna kosa uz negu
  • Glatka i sjajna kosa uz negu
  • Glatka i sjajna kosa uz negu
  • Glatka i sjajna kosa uz negu
  • Glatka i sjajna kosa uz negu
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  • Glatka i sjajna kosa uz negu
  • Glatka i sjajna kosa uz negu
  • Glatka i sjajna kosa uz negu
  • Glatka i sjajna kosa uz negu
  • Glatka i sjajna kosa uz negu
  • Glatka i sjajna kosa uz negu
  • Glatka i sjajna kosa uz negu
  • Glatka i sjajna kosa uz negu
  • Glatka i sjajna kosa uz negu
  • Glatka i sjajna kosa uz negu

StraightCare EssentialPresa za kosu ThermoProtect

BHS375/00

4.8
| (138) Komentari | 94% preporučuje ovaj proizvod
Glatka i sjajna kosa uz negu
Specijalno dizajnirana za lako i brzo oblikovanje, uz dugačke ploče sa dodatkom keratina i 2 postavki temperature. Negujte kosu pomoću tehnologije ThermoProtect koja sprečava pregrevanje.
Pogledajte sve prednosti

Glatka i sjajna kosa uz negu

  • Tehnologija ThermoProtect

  • Ploče sa dodatkom keratina

  • 2 postavke temperature

Tehnologija ThermoProtect

Tehnologija ThermoProtect

Tehnologija ThermoProtect radi zaštite kose ravnomerno raspoređuje toplotu po pločama sprečavajući pregrevanje.

Keramičke ploče sa keratinom za glatko klizanje i sjajnu kosu

Keramičke ploče sa keratinom za glatko klizanje i sjajnu kosu

Keramičke ploče sa dodatkom keratina glatko klize kroz vašu kosu omogućavajući brzo i lako oblikovanje.

Opseg temperature do 220 °C

Opseg temperature do 220 °C

Opseg temperature do 220 °C radi osiguranja dugotrajnih rezultata uz maksimalno smanjivanje rizika od oštećenja kose.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.8

od 5

138

Komentari

94%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

19/06/2019

България

България

Много съм доволна! Загрява бързо и резултата е гладка и лъскава коса.

Загрява бързо и резултата е гладка и лъскава коса.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StraightCare Essential BHS378/00 Преса за изправяне ThermoProtect

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StraightCare Essential BHS378/00 Преса за изправяне ThermoProtect

08/04/2026

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Jsem spokojená

Rychle se nahřeje, vyhovuje mi možnost nastavení různých stupňů teploty. Je lehká, příjemná do ruky. Vlasy se s ní dobře upravují.

Ova recenzija je napisana za StraightCare Essential BHS378/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect

Ova recenzija je napisana za StraightCare Essential BHS378/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect

04/09/2025

Україна

Україна

Чудово

Стайлер чудовий. Волосся випрямляє гарно і швидко. Дуже задоволена

Ova recenzija je napisana za Стайлер-випрямляч Philips BHS377/00 серії 3000

Ova recenzija je napisana za Стайлер-випрямляч Philips BHS377/00 серії 3000

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  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana