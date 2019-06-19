2 godine garancije
Tehnologija ThermoProtect
Ploče sa dodatkom keratina
10 postavki temperature
Tehnologija ThermoProtect radi zaštite kose ravnomerno raspoređuje toplotu po pločama sprečavajući pregrevanje.
Keramičke ploče sa dodatkom keratina glatko klize kroz vašu kosu omogućavajući brzo i lako oblikovanje.
Izaberite željenu vrednost iz temperaturnog opsega od 160 °C do 230 °C, da biste osigurali dugotrajne rezultate uz maksimalno smanjivanje rizika od oštećenja kose.
4.8
od 5
138
Komentari
94%
preporučuje ovaj proizvod
NinaL
19/06/2019
България
Много съм доволна! Загрява бързо и резултата е гладка и лъскава коса.
Загрява бързо и резултата е гладка и лъскава коса.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StraightCare Essential BHS378/00 Преса за изправяне ThermoProtect
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StraightCare Essential BHS378/00 Преса за изправяне ThermoProtect
myška4
08/04/2026
Česká republika
Deo promocije
Verifikovani kupac
Jsem spokojená
Rychle se nahřeje, vyhovuje mi možnost nastavení různých stupňů teploty. Je lehká, příjemná do ruky. Vlasy se s ní dobře upravují.
Ova recenzija je napisana za StraightCare Essential BHS378/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect
Ova recenzija je napisana za StraightCare Essential BHS378/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect
Lissa3311
04/09/2025
Україна
Чудово
Стайлер чудовий. Волосся випрямляє гарно і швидко. Дуже задоволена
Ova recenzija je napisana za Стайлер-випрямляч Philips BHS377/00 серії 3000
Ova recenzija je napisana za Стайлер-випрямляч Philips BHS377/00 серії 3000