2 godine garancije
Obustavljeno
10 digitalnih postavki
prilagođena svim tipovima kose
Negativno naelektrisani joni uklanjaju statičko naelektrisanje, kondicioniraju kosu i izglađuju kutikule kose da bi intenzivirali sjaj i uglačanost kose. Rezultat je glatka poslušna kosa sa živopisnim sjajem.
Ploče za ispravljanje imaju profesionalnu dužinu od 105 mm, čime se osigurava brže i lakše ispravljanje.
Glatke pločice sa keramičkom oblogom sprečavaju oštećenje kose za vreme oblikovanja uz glatko klizanje.
4.8
od 5
163
Komentari
97%
preporučuje ovaj proizvod
EvaDimtr
24/11/2022
България
Чудесна преса! Загрява, изправя и къдри бързо.
Доволна съм от покупката! В сравнение със старата ми преса на Philips, тази е класа! Загрява, изправя, къдри чудесно и бързо.
Prednosti
Търсената преса!
Mane
Не виждам такива!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StraightCare BHS677/00 Преса Sublime Ends
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StraightCare BHS677/00 Преса Sublime Ends
adiinkalqlq
09/09/2022
България
Verifikovani kupac
Много е добра
За бюджетна преса за коса е много добра. Изправя бързо и лесно и може и да се навиваш с нея.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StraightCare BHS674/00 Преса за коса
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StraightCare BHS674/00 Преса за коса
Mavvv
13/12/2021
България
Verifikovani kupac
Много добър продукт. Заслужава си.
Продукта е на топ ниво. Много са доволни жените в къщи.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StraightCare BHS674/00 Преса за коса
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StraightCare BHS674/00 Преса за коса