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  • Pokažite kosu u punom sjaju zahvaljujući naprednoj nezi
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  • Pokažite kosu u punom sjaju zahvaljujući naprednoj nezi
  • Pokažite kosu u punom sjaju zahvaljujući naprednoj nezi
  • Pokažite kosu u punom sjaju zahvaljujući naprednoj nezi
  • Pokažite kosu u punom sjaju zahvaljujući naprednoj nezi
  • Pokažite kosu u punom sjaju zahvaljujući naprednoj nezi
  • Pokažite kosu u punom sjaju zahvaljujući naprednoj nezi
  • Pokažite kosu u punom sjaju zahvaljujući naprednoj nezi
  • Pokažite kosu u punom sjaju zahvaljujući naprednoj nezi
  • Pokažite kosu u punom sjaju zahvaljujući naprednoj nezi
  • Pokažite kosu u punom sjaju zahvaljujući naprednoj nezi
  • Pokažite kosu u punom sjaju zahvaljujući naprednoj nezi
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  • Pokažite kosu u punom sjaju zahvaljujući naprednoj nezi
  • Pokažite kosu u punom sjaju zahvaljujući naprednoj nezi
  • Pokažite kosu u punom sjaju zahvaljujući naprednoj nezi
  • Pokažite kosu u punom sjaju zahvaljujući naprednoj nezi
  • Pokažite kosu u punom sjaju zahvaljujući naprednoj nezi
  • Pokažite kosu u punom sjaju zahvaljujući naprednoj nezi
  • Pokažite kosu u punom sjaju zahvaljujući naprednoj nezi
  • Pokažite kosu u punom sjaju zahvaljujući naprednoj nezi
  • Pokažite kosu u punom sjaju zahvaljujući naprednoj nezi
  • Pokažite kosu u punom sjaju zahvaljujući naprednoj nezi

Obustavljeno

StraightCareAparat za izravnavanje kose

BHS674/00

4.8
| (163) Komentari | 97% preporučuje ovaj proizvod
Pokažite kosu u punom sjaju zahvaljujući naprednoj nezi
Lako kreirajte savršeno ravnu kosu pomoću naše nove prese za kosu. Jonsko kondicioniranje i ploče presvučene keramikom garantuju zaštitu, pitomost i sjaj kose. Visoka temperatura od 220 °C omogućava kreiranje prelepih rezultata jednim potezom!
Pogledajte sve prednosti

Pokažite kosu u punom sjaju zahvaljujući naprednoj nezi

  • 10 digitalnih postavki

  • prilagođena svim tipovima kose

Veća nega uz jonsko kondicioniranje za sjajnu i pitomu kosu

Veća nega uz jonsko kondicioniranje za sjajnu i pitomu kosu

Negativno naelektrisani joni uklanjaju statičko naelektrisanje, kondicioniraju kosu i izglađuju kutikule kose da bi intenzivirali sjaj i uglačanost kose. Rezultat je glatka poslušna kosa sa živopisnim sjajem.

Izuzetno dugačke ploče (105 mm) za brzo i jednostavno ispravljanje

Izuzetno dugačke ploče (105 mm) za brzo i jednostavno ispravljanje

Ploče za ispravljanje imaju profesionalnu dužinu od 105 mm, čime se osigurava brže i lakše ispravljanje.

Keramička obloga za glatko klizanje i sprečavanje štete

Keramička obloga za glatko klizanje i sprečavanje štete

Glatke pločice sa keramičkom oblogom sprečavaju oštećenje kose za vreme oblikovanja uz glatko klizanje.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

163

Komentari

97%

preporučuje ovaj proizvod

2

24/11/2022

България

България

Чудесна преса! Загрява, изправя и къдри бързо.

Доволна съм от покупката! В сравнение със старата ми преса на Philips, тази е класа! Загрява, изправя, къдри чудесно и бързо.

Prednosti

Търсената преса!

Mane

Не виждам такива!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StraightCare BHS677/00 Преса Sublime Ends

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StraightCare BHS677/00 Преса Sublime Ends

09/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Много е добра

За бюджетна преса за коса е много добра. Изправя бързо и лесно и може и да се навиваш с нея.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StraightCare BHS674/00 Преса за коса

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StraightCare BHS674/00 Преса за коса

13/12/2021

България

България

Verifikovani kupac

Много добър продукт. Заслужава си.

Продукта е на топ ниво. Много са доволни жените в къщи.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StraightCare BHS674/00 Преса за коса

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StraightCare BHS674/00 Преса за коса

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