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Obustavljeno

StraightCarePresa za kosu Sublime Ends

BHS677/00

4.8

| (163) Komentari | 97% preporučuje ovaj proizvod

Neka vaša kosa bude u centru pažnje

Vrhunska presa za kosu Sublime Ends je naša prva presa za kosu koja je dizajnirana tako da zaštiti osetljive krajeve kose. Zahvaljujući izvanrednoj tehnologiji SplitStop i plutajućim pločama možete da uživate u prelepo oblikovanoj kosi zdravih krajeva!

Pogledajte sve prednosti

Do 95% neiskrzanih krajeva*

Neka vaša kosa bude u centru pažnje

  • sa tehnologijom SplitStop

  • za sprečavanje iskrzanih krajeva

  • Dvostruko jonsko kondicioniranje

  • Infuzija keratina

Tehnologija SplitStop za nenadmašnu prevenciju pojave iskrzanih krajeva

Tehnologija SplitStop za nenadmašnu prevenciju pojave iskrzanih krajeva

Nova tehnologija SplitStop je naša tajna za nenadmašnu prevenciju pojave iskrzanih krajeva. Ona obuhvata jedinstvenu kombinaciju senzora UniTemp i naših naprednih keramičkih plutajućih ploča koje održavaju zdravlje kose. Senzor UniTemp štiti kosu od nepotrebnog izlaganja visokih temperaturi, dok ploče za uvijanje izazivaju minimalno trenje za vrhunsku prevenciju pojave iskrzanih krajeva.

Senzor UniTemp za prelepo oblikovanu kosu na nižoj temperaturi

Senzor UniTemp za prelepo oblikovanu kosu na nižoj temperaturi

Senzor UniTemp štiti kosu od nepotrebnog izlaganja previsokoj temperaturi tako što obezbeđuje ujednačeniju temperaturu uvijanja radi boljih performansi. Isti rezultat postižete na 20 °C nižoj temperaturi**. Napravite savršenu frizuru i održite zdrave krajeve pune života.

Infuzija keratina za dodatnu negu

Infuzija keratina za dodatnu negu

Keratin je osnovni sastojak kose koji je čini snažnom, zdravom i lepom. Keramička obloga je obogaćena keratinom za dodatnu negu kose.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

163

Komentari

97%

preporučuje ovaj proizvod

2

24/11/2022

България

България

Чудесна преса! Загрява, изправя и къдри бързо.

Доволна съм от покупката! В сравнение със старата ми преса на Philips, тази е класа! Загрява, изправя, къдри чудесно и бързо.

Prednosti

Търсената преса!

Mane

Не виждам такива!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StraightCare BHS677/00 Преса Sublime Ends

Datum upotrebe 2022-10-23

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StraightCare BHS677/00 Преса Sublime Ends

Datum upotrebe 2022-10-23

09/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Много е добра

За бюджетна преса за коса е много добра. Изправя бързо и лесно и може и да се навиваш с нея.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StraightCare BHS674/00 Преса за коса

Datum upotrebe 2021-09-08

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StraightCare BHS674/00 Преса за коса

Datum upotrebe 2021-09-08

13/12/2021

България

България

Verifikovani kupac

Много добър продукт. Заслужава си.

Продукта е на топ ниво. Много са доволни жените в къщи.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StraightCare BHS674/00 Преса за коса

Datum upotrebe 2020-11-13

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StraightCare BHS674/00 Преса за коса

Datum upotrebe 2020-11-13

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  1. nakon simuliranja 2 godine ispravljanja pri 200 °C na prosečnoj kosi Evropljanke bez iskrzanih krajeva

  2. temperatura kose i potrošački test, u poređenju sa HP8344