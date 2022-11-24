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Neka vaša kosa bude u centru pažnje
Vrhunska presa za kosu Sublime Ends je naša prva presa za kosu koja je dizajnirana tako da zaštiti osetljive krajeve kose. Zahvaljujući izvanrednoj tehnologiji SplitStop i plutajućim pločama možete da uživate u prelepo oblikovanoj kosi zdravih krajeva!
sa tehnologijom SplitStop
za sprečavanje iskrzanih krajeva
Dvostruko jonsko kondicioniranje
Infuzija keratina
Nova tehnologija SplitStop je naša tajna za nenadmašnu prevenciju pojave iskrzanih krajeva. Ona obuhvata jedinstvenu kombinaciju senzora UniTemp i naših naprednih keramičkih plutajućih ploča koje održavaju zdravlje kose. Senzor UniTemp štiti kosu od nepotrebnog izlaganja visokih temperaturi, dok ploče za uvijanje izazivaju minimalno trenje za vrhunsku prevenciju pojave iskrzanih krajeva.
Senzor UniTemp štiti kosu od nepotrebnog izlaganja previsokoj temperaturi tako što obezbeđuje ujednačeniju temperaturu uvijanja radi boljih performansi. Isti rezultat postižete na 20 °C nižoj temperaturi**. Napravite savršenu frizuru i održite zdrave krajeve pune života.
Keratin je osnovni sastojak kose koji je čini snažnom, zdravom i lepom. Keramička obloga je obogaćena keratinom za dodatnu negu kose.
4.8
od 5
163
Komentari
97%
preporučuje ovaj proizvod
EvaDimtr
24/11/2022
България
Чудесна преса! Загрява, изправя и къдри бързо.
Доволна съм от покупката! В сравнение със старата ми преса на Philips, тази е класа! Загрява, изправя, къдри чудесно и бързо.
Prednosti
Търсената преса!
Mane
Не виждам такива!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StraightCare BHS677/00 Преса Sublime Ends
Datum upotrebe 2022-10-23
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StraightCare BHS677/00 Преса Sublime Ends
Datum upotrebe 2022-10-23
adiinkalqlq
09/09/2022
България
Verifikovani kupac
Много е добра
За бюджетна преса за коса е много добра. Изправя бързо и лесно и може и да се навиваш с нея.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StraightCare BHS674/00 Преса за коса
Datum upotrebe 2021-09-08
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StraightCare BHS674/00 Преса за коса
Datum upotrebe 2021-09-08
Mavvv
13/12/2021
България
Verifikovani kupac
Много добър продукт. Заслужава си.
Продукта е на топ ниво. Много са доволни жените в къщи.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StraightCare BHS674/00 Преса за коса
Datum upotrebe 2020-11-13
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StraightCare BHS674/00 Преса за коса
Datum upotrebe 2020-11-13
nakon simuliranja 2 godine ispravljanja pri 200 °C na prosečnoj kosi Evropljanke bez iskrzanih krajeva
temperatura kose i potrošački test, u poređenju sa HP8344