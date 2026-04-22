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Sve serije

  • Zaštita i oblikovanje uz manje oštećenja usled toplote*
  • Zaštita i oblikovanje uz manje oštećenja usled toplote*
  • Zaštita i oblikovanje uz manje oštećenja usled toplote*
  • Zaštita i oblikovanje uz manje oštećenja usled toplote*
  • Zaštita i oblikovanje uz manje oštećenja usled toplote*
  • Zaštita i oblikovanje uz manje oštećenja usled toplote*
  • Zaštita i oblikovanje uz manje oštećenja usled toplote*
  • Zaštita i oblikovanje uz manje oštećenja usled toplote*
  • Zaštita i oblikovanje uz manje oštećenja usled toplote*
  • Zaštita i oblikovanje uz manje oštećenja usled toplote*
  • Zaštita i oblikovanje uz manje oštećenja usled toplote*
  • Zaštita i oblikovanje uz manje oštećenja usled toplote*
  • Zaštita i oblikovanje uz manje oštećenja usled toplote*
  • Zaštita i oblikovanje uz manje oštećenja usled toplote*
  • Zaštita i oblikovanje uz manje oštećenja usled toplote*
  • Zaštita i oblikovanje uz manje oštećenja usled toplote*
  • Zaštita i oblikovanje uz manje oštećenja usled toplote*
  • Zaštita i oblikovanje uz manje oštećenja usled toplote*
  • Zaštita i oblikovanje uz manje oštećenja usled toplote*
  • Zaštita i oblikovanje uz manje oštećenja usled toplote*
  • Zaštita i oblikovanje uz manje oštećenja usled toplote*
  • Zaštita i oblikovanje uz manje oštećenja usled toplote*

Obustavljeno

7000 SeriesAparat za izravnavanje kose

BHS752/00

4.8
| (586) Komentari | 97% preporučuje ovaj proizvod
Zaštita i oblikovanje uz manje oštećenja usled toplote*
Zaštita i oblikovanje uz tehnologiju ThermoShield, za manje oštećenja usled toplote i postojanu temperaturu, kao i mineralne jone za smanjivanje uticaja UV zraka. Za frizure koje su prelepe, uredne zdravo izgledaju.
Pogledajte sve prednosti

Sa tehnologijom ThermoShield i mineralnim jonima

Zaštita i oblikovanje uz manje oštećenja usled toplote*

  • Tehnologija ThermoShield

  • Mineralna jonska nega

  • 50% brže izravnavanje

  • Torbica koja se umotava otporna na toplotu

Tehnologija ThermoShield za manje oštećenja usled toplote

Tehnologija ThermoShield za manje oštećenja usled toplote

Tehnologija ThermoShield vam omogućava da oblikujete uz manje oštećenja usled toplote. Senzor reguliše temperaturu kako biste dobili vrhunsko, ravnomerno oblikovanje kakvo vaša kosa zaslužuje, od korena do vrha.

Mineralni joni umanjuju oštećenja usled UV zračenja

Mineralni joni umanjuju oštećenja usled UV zračenja

Mineralni joni doprinose smanjivanju negativnog uticaja UV zračenja i smanjuju oštećivanje površine kose. Manje oštećenje usled UV zračenja održava kosu glatkom i svestranom.

Opseg temperature od 120 °C do 230 °C

Izaberite željenu vrednost iz temperaturnog opsega od 120 °C do 230 °C, da biste osigurali dugotrajne rezultate uz maksimalno smanjivanje rizika od oštećenja kose.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.8

od 5

586

Komentari

97%

preporučuje ovaj proizvod

22/04/2026

Srbija

Srbija

vrh, topić

Predobra pegla, imala sam je 4 godine, sad sam je dala sestri, a sebi sam uzela novu, takodje philips (bhs752). Peglam se svaki ili svaki drugi dan već 7 godina i kosa mi nije uništena uopšte. Probala sam razne druge prese ali moja kosa je takva da jako teško zadržava taj prav, ispeglan oblik. Radila sam čak i keratin i posle 5 dana opet je bila uvijena, tako da kad sam nasla ovu peglu, to je bilo prosvetljenje majke mi😂 Sve preporuke 🩷🩷🩷

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5000 Series BHS530/00 Aparat za izravnavanje kose

Date of Use 2022-03-17

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5000 Series BHS530/00 Aparat za izravnavanje kose

Date of Use 2022-03-17

22/05/2022

Srbija

Srbija

Savršena

Ne gori kosu, savršeno ispravlja, i kosa nije naelektrisana.

Prednosti

Always

Mane

Never

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5000 Series BHS510/00 Aparat za izravnavanje kose

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5000 Series BHS510/00 Aparat za izravnavanje kose

22/05/2022

Srbija

Srbija

Najbolja presa za kosu

Odlična presa za kosu,ne gori kosu,a sjajno je uvija.

Prednosti

Odlično uvija kosu,ne gori kosu,ne oštećuje kosu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5000 Series BHS510/00 Aparat za izravnavanje kose

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5000 Series BHS510/00 Aparat za izravnavanje kose

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  1. Isti rezultat oblikovanja postiže se uz nižu temperaturu od 180 °C u odnosu na HP8361 pri 210°C

  2. u odnosu na HP8361

  3. u odnosu na HP8361