2 godine garancije
Obustavljeno
Tehnologija ThermoShield
Mineralna jonska nega
50% brže izravnavanje
Torbica koja se umotava otporna na toplotu
Tehnologija ThermoShield vam omogućava da oblikujete uz manje oštećenja usled toplote. Senzor reguliše temperaturu kako biste dobili vrhunsko, ravnomerno oblikovanje kakvo vaša kosa zaslužuje, od korena do vrha.
Mineralni joni doprinose smanjivanju negativnog uticaja UV zračenja i smanjuju oštećivanje površine kose. Manje oštećenje usled UV zračenja održava kosu glatkom i svestranom.
Izaberite željenu vrednost iz temperaturnog opsega od 120 °C do 230 °C, da biste osigurali dugotrajne rezultate uz maksimalno smanjivanje rizika od oštećenja kose.
4.8
od 5
586
Komentari
97%
preporučuje ovaj proizvod
m1911
22/04/2026
Srbija
vrh, topić
Predobra pegla, imala sam je 4 godine, sad sam je dala sestri, a sebi sam uzela novu, takodje philips (bhs752). Peglam se svaki ili svaki drugi dan već 7 godina i kosa mi nije uništena uopšte. Probala sam razne druge prese ali moja kosa je takva da jako teško zadržava taj prav, ispeglan oblik. Radila sam čak i keratin i posle 5 dana opet je bila uvijena, tako da kad sam nasla ovu peglu, to je bilo prosvetljenje majke mi😂 Sve preporuke 🩷🩷🩷
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 5000 Series BHS530/00 Aparat za izravnavanje kose
Date of Use 2022-03-17
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 5000 Series BHS530/00 Aparat za izravnavanje kose
Date of Use 2022-03-17
Milica82
22/05/2022
Srbija
Deo promocije
Savršena
Ne gori kosu, savršeno ispravlja, i kosa nije naelektrisana.
Prednosti
Always
Mane
Never
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 5000 Series BHS510/00 Aparat za izravnavanje kose
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 5000 Series BHS510/00 Aparat za izravnavanje kose
Jekiša
22/05/2022
Srbija
Deo promocije
Najbolja presa za kosu
Odlična presa za kosu,ne gori kosu,a sjajno je uvija.
Prednosti
Odlično uvija kosu,ne gori kosu,ne oštećuje kosu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 5000 Series BHS510/00 Aparat za izravnavanje kose
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 5000 Series BHS510/00 Aparat za izravnavanje kose
Isti rezultat oblikovanja postiže se uz nižu temperaturu od 180 °C u odnosu na HP8361 pri 210°C
u odnosu na HP8361
u odnosu na HP8361