2 godine garancije
Obustavljeno
Personalizovana tehnologija
Održava čvrstinu kose*
Zadržavanje vlažnosti do 70%**
4x više jona za sjaj kose***
Tehnologija SenseIQ za personalizovano iskustvo ispravljanja. Prepoznaje. Aktivni digitalni senzor meri temperaturu kose više od 20.000 puta po sesiji oblikovanja. Prilagođava se. Inteligentni mikroprocesor automatski prilagođava temperaturu radi sprečavanja pregrevanja kose. Neguje. Naša tehnologija za prepoznavanje i prilagođavanje štiti kosu tokom oblikovanja i zadržava do 70% prirodne vlažnosti**.
Aparat za izravnavanje sa tehnologijom SenseIQ dokazano održava do 93% osnovne čvrstine kose* i garantuje da će kosa uvek biti zdrava iznutra, uz prefinjen i sjajan izgled.
Dopustite da vaša kosa oseti obogaćujuće prisustvo jona uz jonski sistem Tetra. Patentirani dizajn oslobađa milione jona pomoću 4 specijalne mlaznice sa obe strane aparata za izravnavanje. Obogaćujući molekuli uklanjaju elektricitet, eliminišu neposlušnost i kosi daju raskošan sjaj.
4.7
od 5
591
Komentari
93%
preporučuje ovaj proizvod
Lanči Banači
27/11/2023
Hrvatska
Super pegla!
Dobra pegla. Kosa je svilena, glatka, sjajna i ravna danima kasnije. Svakako cuva vlagu u kosi. Kosa ne smrdi i nije spaljena
Prednosti
Zdrava kosa. Dugotrajni efekt.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Prestige BHS830/00 Uređaj za ravnanje kose s tehnologijom SenseIQ
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Prestige BHS830/00 Uređaj za ravnanje kose s tehnologijom SenseIQ
MatkaPatka
11/04/2023
Hrvatska
Odlična pegla
Zbilja odlična pegla koja čuva i štiti kosu. Sve preporuke :)
Prednosti
Odlična, čuva kosu
Mane
Nemam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Prestige BHS830/00 Uređaj za ravnanje kose s tehnologijom SenseIQ
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Prestige BHS830/00 Uređaj za ravnanje kose s tehnologijom SenseIQ
IvanaM99
19/11/2021
Hrvatska
Deo promocije
Pozitivna recenzija uređaja za ravnjanje kose!
Prezadovoljna Philips peglom za kosu jer nakon peglanja kosa ne smrdi kao da je “spaljena” te se nemoram toliko često šišati jer ne oštećuje kosu. Mislim da slika govori više od 1000 riječi. Prepozitivna recenzija!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Prestige BHS830/00 Uređaj za ravnanje kose s tehnologijom SenseIQ
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Prestige BHS830/00 Uređaj za ravnanje kose s tehnologijom SenseIQ
SenseIQ režim na 200 °C, srednji rezultati
SenseIQ režim na 170 °C
* U odnosu na Philips HP8372