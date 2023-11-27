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  • Personalizovano ispravljanje uz SenseIQ
  • Personalizovano ispravljanje uz SenseIQ
  • Personalizovano ispravljanje uz SenseIQ
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  • Personalizovano ispravljanje uz SenseIQ
  • Personalizovano ispravljanje uz SenseIQ

Obustavljeno

PrestigeAparat za izravnavanje kose

BHS830/00

4.7
| (591) Komentari | 93% preporučuje ovaj proizvod
Personalizovano ispravljanje uz SenseIQ
Predstavljamo personalizovanu Philips presu za kosu sa tehnologijom SenseIQ koja je napravljena tako da zadržava prirodnu vlažnost kose duboko unutra. Rezultat? Jaka kosa i zdrav sjaj pri svakom oblikovanju.
Pogledajte sve prednosti

Dokazano održava do 93% čvrstine kose*

Personalizovano ispravljanje uz SenseIQ

  • Personalizovana tehnologija

  • Održava čvrstinu kose*

  • Zadržavanje vlažnosti do 70%**

  • 4x više jona za sjaj kose***

Personalizovano ispravljanje

Personalizovano ispravljanje

Tehnologija SenseIQ za personalizovano iskustvo ispravljanja. Prepoznaje. Aktivni digitalni senzor meri temperaturu kose više od 20.000 puta po sesiji oblikovanja. Prilagođava se. Inteligentni mikroprocesor automatski prilagođava temperaturu radi sprečavanja pregrevanja kose. Neguje. Naša tehnologija za prepoznavanje i prilagođavanje štiti kosu tokom oblikovanja i zadržava do 70% prirodne vlažnosti**.

Održava čvrstinu kose

Održava čvrstinu kose

Aparat za izravnavanje sa tehnologijom SenseIQ dokazano održava do 93% osnovne čvrstine kose* i garantuje da će kosa uvek biti zdrava iznutra, uz prefinjen i sjajan izgled.

Jonski sistem Tetra za sjajnu kosu

Jonski sistem Tetra za sjajnu kosu

Dopustite da vaša kosa oseti obogaćujuće prisustvo jona uz jonski sistem Tetra. Patentirani dizajn oslobađa milione jona pomoću 4 specijalne mlaznice sa obe strane aparata za izravnavanje. Obogaćujući molekuli uklanjaju elektricitet, eliminišu neposlušnost i kosi daju raskošan sjaj.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.7

od 5

591

Komentari

93%

preporučuje ovaj proizvod

27/11/2023

Hrvatska

Hrvatska

Super pegla!

Dobra pegla. Kosa je svilena, glatka, sjajna i ravna danima kasnije. Svakako cuva vlagu u kosi. Kosa ne smrdi i nije spaljena

Prednosti

Zdrava kosa. Dugotrajni efekt.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Prestige BHS830/00 Uređaj za ravnanje kose s tehnologijom SenseIQ

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Prestige BHS830/00 Uređaj za ravnanje kose s tehnologijom SenseIQ

11/04/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odlična pegla

Zbilja odlična pegla koja čuva i štiti kosu. Sve preporuke :)

Prednosti

Odlična, čuva kosu

Mane

Nemam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Prestige BHS830/00 Uređaj za ravnanje kose s tehnologijom SenseIQ

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Prestige BHS830/00 Uređaj za ravnanje kose s tehnologijom SenseIQ

19/11/2021

Hrvatska

Hrvatska

Pozitivna recenzija uređaja za ravnjanje kose!

Prezadovoljna Philips peglom za kosu jer nakon peglanja kosa ne smrdi kao da je “spaljena” te se nemoram toliko često šišati jer ne oštećuje kosu. Mislim da slika govori više od 1000 riječi. Prepozitivna recenzija!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Prestige BHS830/00 Uređaj za ravnanje kose s tehnologijom SenseIQ

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Prestige BHS830/00 Uređaj za ravnanje kose s tehnologijom SenseIQ

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Odricanje od odgovornosti

  1. SenseIQ režim na 200 °C, srednji rezultati

  2. SenseIQ režim na 170 °C

  3. * U odnosu na Philips HP8372