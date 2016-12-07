Obustavljeno
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
DżUUU
07/12/2016
Polska
doskonały
Produkt bardzo dobrej jakości, bardzo dobry, czysty dźwięk w super opakowaniu-mowa oczywiście o designie:). RedDot to bardzo prestiżowa nogroda świadcząca o jakości produktu. Nieduży, zgrabny z możliwością przenoszenia " pod tz. pachą”, oraz powieszenia na ścianie w razie konieczności -dobra funkcja do niedużych wnętrz. Wiele funkcji umożliwiających wszechstronne stosowanie. Konfiguracja z aktualnymi gadżetami MP3, iPod, przez USB Direct. Jeszcze nie zakupiłam przenośnych głośników IZZY do konfiguracji ze sprzętem ,ale zrobię sobie prezent na święta :) Polecam na prezent nawet dla wybrednych koneserów jakości dźwięku i stylu. Cena bardzo przystępna za tej jakości produkt. Pozdrawiam Julia.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BM50B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BM50B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom