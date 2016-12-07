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Obustavljeno

BM50B Wireless multiroom music system

BM50B/10

5

| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

07/12/2016

Polska

Polska

doskonały

Produkt bardzo dobrej jakości, bardzo dobry, czysty dźwięk w super opakowaniu-mowa oczywiście o designie:). RedDot to bardzo prestiżowa nogroda świadcząca o jakości produktu. Nieduży, zgrabny z możliwością przenoszenia " pod tz. pachą”, oraz powieszenia na ścianie w razie konieczności -dobra funkcja do niedużych wnętrz. Wiele funkcji umożliwiających wszechstronne stosowanie. Konfiguracja z aktualnymi gadżetami MP3, iPod, przez USB Direct. Jeszcze nie zakupiłam przenośnych głośników IZZY do konfiguracji ze sprzętem ,ale zrobię sobie prezent na święta :) Polecam na prezent nawet dla wybrednych koneserów jakości dźwięku i stylu. Cena bardzo przystępna za tej jakości produkt. Pozdrawiam Julia.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BM50B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BM50B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

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