Obustavljeno
4.3
od 5
3
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
spuma
07/05/2019
România
performanta
usor de folosit se aude foarte bine Recomand cu incredere
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za izzy BM5B boxă wireless multiroom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za izzy BM5B boxă wireless multiroom
CLE1
02/12/2017
Polska
Fajny, ładny i prosty w obsłudze
Gra całkiem nieźle. łatwo się łączą między sobą i ze źródłem muzyki. Niewielka zwłoka między pomieszczeniami, w pełni akceptowalna, gdy głośniki są w różnych miejscach domu. Brak tylko jednej rzeczy - akumulatora.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom
Żaba93
15/01/2017
Polska
Głośnik bardzo fajnie wygląda, jakość dźwięku jest wysokim poziomie choć brakuje troszkę basu.
Produkt jest warty polecenia tylko i wyłącznie przy zakupie dwóch i więcej sztuk. Ja korzystam z 3 gdzie wielkim plusem jest daleki zasięg który jest wielkim plusem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom