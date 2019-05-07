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Obustavljeno

izzy BM5B wireless multiroom speaker

BM5B/10

4.3

| (3) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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4.3

od 5

3

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

07/05/2019

România

România

performanta

usor de folosit se aude foarte bine Recomand cu incredere

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za izzy BM5B boxă wireless multiroom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za izzy BM5B boxă wireless multiroom

02/12/2017

Polska

Polska

Fajny, ładny i prosty w obsłudze

Gra całkiem nieźle. łatwo się łączą między sobą i ze źródłem muzyki. Niewielka zwłoka między pomieszczeniami, w pełni akceptowalna, gdy głośniki są w różnych miejscach domu. Brak tylko jednej rzeczy - akumulatora.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

15/01/2017

Polska

Polska

Głośnik bardzo fajnie wygląda, jakość dźwięku jest wysokim poziomie choć brakuje troszkę basu.

Produkt jest warty polecenia tylko i wyłącznie przy zakupie dwóch i więcej sztuk. Ja korzystam z 3 gdzie wielkim plusem jest daleki zasięg który jest wielkim plusem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

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