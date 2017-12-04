Obustavljeno
4.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
CLE1
04/12/2017
Polska
Naprawdę przyzwoity sprzęt
Ładnie gra, ma kilka profili dźwiękowych i niezłe głośniki. Największą zaletą sprzętu jest współpraca z głośnikami w systemie izzylink. To działa :). Wygląd nie jest mocną stroną, błyszczy się niemożliwie i widać każdą drobinkę kurzu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BM60B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BM60B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom