ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Nežno i glatko
  • Nežno i glatko
  • Nežno i glatko
  • Nežno i glatko
  • Nežno i glatko
  • Nežno i glatko
  • Nežno i glatko
  • Nežno i glatko
  • Nežno i glatko
  • Nežno i glatko
  • Nežno i glatko
  • Nežno i glatko
  • Nežno i glatko
  • Nežno i glatko

2+1 produžena garancija

Epilator Series 2000Žični epilator

BRE227/00

4.8
| (131) Komentari | 95% preporučuje ovaj proizvod
Nežno i glatko
Istražite dugotrajno uklanjanje dlačica koje je nežno za vašu kožu i spremite se za glatkoću do 28 dana. Razumemo, epilacija može da bude strašna. Ali postaje manje bolna sa redovnom upotrebom!*
Pogledajte sve prednosti
CEE Lumea NEXTGEN champion page Feature Image (PPL) N33 - Claims Awards banner (Nr1) [9crop-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [master-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [com-mig]

The world’s No. 1 IPL brand1, 15 years of smooth skin and confidence with Philips Lumea

Nežan za vas i vašu kožu

Nežno i glatko

  • Za noge i telo

  • Sa poklopcem za masažu

Do 4 nedelje glatkoće

Do 4 nedelje glatkoće

Uživajte u doživljaju glatke kože koji traje i traje. Epilator može da vas oslobodi rutine uklanjanja dlačica do 4 nedelje.

Epilacija bez muke

Epilacija bez muke

Uživajte u jednostavnom i izuzetno glatkom doterivanju kod kuće pomoću ovog simpatičnog epilatora. Hvata dlačice iste dužine kao i epilacija voskom, bez nezgodnog posećivanja salona ili stvaranja nereda. Ozbiljno.

Održiva glatkoća

Održiva glatkoća

Jednokratna kupovina sa papirnom ambalažom, bez baterija i sa drškom koja je napravljena od 50% recikliranih materijala – cilj sa ovim epilatorom je minimalni uticaj na životnu sredinu.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Pronađite rezervni deo ili dodatnu opremu

Idite na delove i pribor

Delovi & Pribor

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.8

od 5

131

Komentari

95%

preporučuje ovaj proizvod

3

10/12/2025

Hrvatska

Hrvatska

Staro na novo- epilator za bezbrižno ljeto

Nakon 10 godina bilo je vrijeme za zamjenu starog philipsovog brijača. Odlučila sam se na ovaj model jer je bio najsličniji mom starom epilatoru i nisam se sekundu pokajala. Lagan, brz i meni bezbolan. Sve preporuke!

Prednosti

Brz, bezbolan

Mane

Nije idealan za bikini zonu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 Series BRE238/00 Epilator

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 Series BRE238/00 Epilator

09/12/2025

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod ima odlične značajke i prekrasnu boju :)

Ova recenzija je napisana za 2000 Series BRE238/00 Epilator

Ova recenzija je napisana za 2000 Series BRE238/00 Epilator

05/12/2025

Hrvatska

Hrvatska

Odličan epilator

Epilator koji redovito koristim I zadovoljna sam. Može ići svuda samnom lagan i praktičan

Prednosti

Obitelj i prijatelje

Mane

Nema

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 Series BRE238/00 Epilator

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 Series BRE238/00 Epilator

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. Source: Market leader research institute, retail value MAT December 2024 

  1. 87% se slaže, iHUT Netherlands, n=28, 2024.