2 godine garancije
Za noge i telo
Sa poklopcem za masažu
Uživajte u doživljaju glatke kože koji traje i traje. Epilator može da vas oslobodi rutine uklanjanja dlačica do 4 nedelje.
Uživajte u jednostavnom i izuzetno glatkom doterivanju kod kuće pomoću ovog simpatičnog epilatora. Hvata dlačice iste dužine kao i epilacija voskom, bez nezgodnog posećivanja salona ili stvaranja nereda. Ozbiljno.
Jednokratna kupovina sa papirnom ambalažom, bez baterija i sa drškom koja je napravljena od 50% recikliranih materijala – cilj sa ovim epilatorom je minimalni uticaj na životnu sredinu.
4.8
od 5
131
Komentari
95%
preporučuje ovaj proizvod
Zuma1818
10/12/2025
Hrvatska
Deo promocije
Staro na novo- epilator za bezbrižno ljeto
Nakon 10 godina bilo je vrijeme za zamjenu starog philipsovog brijača. Odlučila sam se na ovaj model jer je bio najsličniji mom starom epilatoru i nisam se sekundu pokajala. Lagan, brz i meni bezbolan. Sve preporuke!
Prednosti
Brz, bezbolan
Mane
Nije idealan za bikini zonu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 Series BRE238/00 Epilator
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 Series BRE238/00 Epilator
Palićka
09/12/2025
Hrvatska
Deo promocije
Proizvod ima odlične značajke i prekrasnu boju :)
Ova recenzija je napisana za 2000 Series BRE238/00 Epilator
Ova recenzija je napisana za 2000 Series BRE238/00 Epilator
Arty21
05/12/2025
Hrvatska
Deo promocije
Odličan epilator
Epilator koji redovito koristim I zadovoljna sam. Može ići svuda samnom lagan i praktičan
Prednosti
Obitelj i prijatelje
Mane
Nema
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 Series BRE238/00 Epilator
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 Series BRE238/00 Epilator
Source: Market leader research institute, retail value MAT December 2024
87% se slaže, iHUT Netherlands, n=28, 2024.