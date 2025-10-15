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  • Nežno i glatko
  • Nežno i glatko
  • Nežno i glatko
  • Nežno i glatko
  • Nežno i glatko
  • Nežno i glatko
  • Nežno i glatko
  • Nežno i glatko
  • Nežno i glatko
  • Nežno i glatko
  • Nežno i glatko
  • Nežno i glatko

2+1 produžena garancija

Epilator Series 4000Žični epilator

BRE247/00

4.8
| (91) Komentari | 95% preporučuje ovaj proizvod
Nežno i glatko
Istražite dugotrajno uklanjanje dlačica koje je nežno za vašu kožu i spremite se za glatkoću do 28 dana. Razumemo, epilacija može da bude strašna. Ali postaje manje bolna sa redovnom upotrebom!*
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The world’s No. 1 IPL brand1, 15 years of smooth skin and confidence with Philips Lumea

Nežan za vas i vašu kožu

Nežno i glatko

  • Za telo i osetljive oblasti

  • Sa LED svetlom

  • sa 4 dodatka

  • Epilacija, brijanje i piling

Do 4 nedelje glatkoće

Do 4 nedelje glatkoće

Uživajte u doživljaju glatke kože koji traje i traje. Epilator može da vas oslobodi rutine uklanjanja dlačica do 4 nedelje.

Epilacija bez muke

Epilacija bez muke

Uživajte u jednostavnom i izuzetno glatkom doterivanju kod kuće pomoću ovog simpatičnog epilatora. Hvata dlačice iste dužine kao i epilacija voskom, bez nezgodnog posećivanja salona ili stvaranja nereda. Ozbiljno.

Održiva glatkoća

Održiva glatkoća

Jednokratna kupovina sa papirnom ambalažom, bez baterija i sa drškom koja je napravljena od 50% recikliranih materijala – cilj sa ovim epilatorom je minimalni uticaj na životnu sredinu.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

91

Komentari

95%

preporučuje ovaj proizvod

3

15/10/2025

Hrvatska

Hrvatska

Povoljan i kvalitetan uređaj za epilaciju

Napokon mijenjam svoj Braun uređaj koji je kupljen prije 20-tak godina i namijenjen je samo suhom uklanjanju dlačica nogu. Htjela sam novi uređaj koji ću moći koristiti na području nogu kao i na bikini zoni. Odlučila sam se za Philips BRE247/00. Ono što sam uočila je jednostavno rukovanje. Sam dizajn mi se sviđa. Boja također. Dvije brzine su dovoljne za moje potrebe. Jedna za normalnu i drugi za nježniju epilaciju. Uređaj ugodno leži u ruci. Lampica me razveselila jer baš dobro dođe kod samog procesa. U pakiranju dolazi četkica za čišćenje kao i rukavica za piling te platnena vrećica. Ono što mi se ne sviđa je što nije bežični pa opcija uklanjanja dlačica prilikom tuširanja ne dolazi u obzir. Zato je i cijena prihvatljivija od onih bežičnih.

Ova recenzija je napisana za Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator s kabelom

Ova recenzija je napisana za Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator s kabelom

15/10/2025

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je top najbolji

Svida mi se jer odlično brije sve dlačice na tijelu preporučam svakome ovaj proizvod vas nece razočarati🙂

Prednosti

Sve je top proizvod je odličan za svakoga

Mane

Nemam nista protiv

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator s kabelom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator s kabelom

14/10/2025

Hrvatska

Hrvatska

PHILIPS proizvodi

Svi Philips uređaji su jako kvalitetni (i susila za kosu i depilatori i epilatori i svi ostali …) stoga niti Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator s kabelom sigurno nije iznimka ❤️.

Ova recenzija je napisana za Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator s kabelom

Ova recenzija je napisana za Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator s kabelom

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  1. Source: Market leader research institute, retail value MAT December 2024 

  1. 87% se slaže, iHUT Netherlands, n=28, 2024.