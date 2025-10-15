2 godine garancije
Za telo i osetljive oblasti
Sa LED svetlom
sa 4 dodatka
Epilacija, brijanje i piling
Uživajte u doživljaju glatke kože koji traje i traje. Epilator može da vas oslobodi rutine uklanjanja dlačica do 4 nedelje.
Uživajte u jednostavnom i izuzetno glatkom doterivanju kod kuće pomoću ovog simpatičnog epilatora. Hvata dlačice iste dužine kao i epilacija voskom, bez nezgodnog posećivanja salona ili stvaranja nereda. Ozbiljno.
Jednokratna kupovina sa papirnom ambalažom, bez baterija i sa drškom koja je napravljena od 50% recikliranih materijala – cilj sa ovim epilatorom je minimalni uticaj na životnu sredinu.
4.8
od 5
91
Komentari
95%
preporučuje ovaj proizvod
Petunija
15/10/2025
Hrvatska
Deo promocije
Povoljan i kvalitetan uređaj za epilaciju
Napokon mijenjam svoj Braun uređaj koji je kupljen prije 20-tak godina i namijenjen je samo suhom uklanjanju dlačica nogu. Htjela sam novi uređaj koji ću moći koristiti na području nogu kao i na bikini zoni. Odlučila sam se za Philips BRE247/00. Ono što sam uočila je jednostavno rukovanje. Sam dizajn mi se sviđa. Boja također. Dvije brzine su dovoljne za moje potrebe. Jedna za normalnu i drugi za nježniju epilaciju. Uređaj ugodno leži u ruci. Lampica me razveselila jer baš dobro dođe kod samog procesa. U pakiranju dolazi četkica za čišćenje kao i rukavica za piling te platnena vrećica. Ono što mi se ne sviđa je što nije bežični pa opcija uklanjanja dlačica prilikom tuširanja ne dolazi u obzir. Zato je i cijena prihvatljivija od onih bežičnih.
Ova recenzija je napisana za Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator s kabelom
Ova recenzija je napisana za Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator s kabelom
15/10/2025
Hrvatska
Deo promocije
Proizvod je top najbolji
Svida mi se jer odlično brije sve dlačice na tijelu preporučam svakome ovaj proizvod vas nece razočarati🙂
Prednosti
Sve je top proizvod je odličan za svakoga
Mane
Nemam nista protiv
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator s kabelom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator s kabelom
Kupac
14/10/2025
Hrvatska
Deo promocije
PHILIPS proizvodi
Svi Philips uređaji su jako kvalitetni (i susila za kosu i depilatori i epilatori i svi ostali …) stoga niti Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator s kabelom sigurno nije iznimka ❤️.
Ova recenzija je napisana za Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator s kabelom
Ova recenzija je napisana za Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator s kabelom
Source: Market leader research institute, retail value MAT December 2024
87% se slaže, iHUT Netherlands, n=28, 2024.