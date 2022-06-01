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  • Epilacija na lak način
  • Epilacija na lak način
  • Epilacija na lak način
  • Epilacija na lak način
  • Epilacija na lak način
  • Epilacija na lak način
  • Epilacija na lak način
  • Epilacija na lak način
  • Epilacija na lak način
  • Epilacija na lak način
  • Epilacija na lak način
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  • Epilacija na lak način
  • Epilacija na lak način
  • Epilacija na lak način
  • Epilacija na lak način
  • Epilacija na lak način
  • Epilacija na lak način
  • Epilacija na lak način
  • Epilacija na lak način
  • Epilacija na lak način
  • Epilacija na lak način

Obustavljeno

Satinelle EssentialKompaktni epilator s kablom

BRE275/00

4.7
| (324) Komentari | 97% preporučuje ovaj proizvod
Epilacija na lak način
Nedeljama uživajte u glatkim nogama uz Philips Satinelle. Nežno uklanja dlačice dužine do samo 0,5 mm iz korena. Epilacija na lak način uz ergonomsku dršku i glavu koja može da se pere radi optimalne higijene
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CEE Lumea NEXTGEN champion page Feature Image (PPL) N33 - Claims Awards banner (Nr1) [9crop-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [master-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [com-mig]

The world’s No. 1 IPL brand1, 15 years of smooth skin and confidence with Philips Lumea

Glatka koža nedeljama

Epilacija na lak način

  • Sa tehnologijom Opti-light

  • za noge

  • sa 4 dodatka

Efikasan sistem za epilaciju izvlači dlačice iz korena

Efikasan sistem za epilaciju izvlači dlačice iz korena

Efikasan sistem za epilaciju obezbeđuje glatku kožu nekoliko sedmica

Jedinstveno ugrađeno svetlo osigurava bolju vidljivost finih dlačica

Jedinstveno ugrađeno svetlo osigurava bolju vidljivost finih dlačica

Jedinstveno ugrađeno svetlo osigurava da manje dlačica bude preskočeno, da bi epilacija bila efikasnija.

2 postavke brzine za hvatanje tanjih i debljih dlačica

2 postavke brzine za hvatanje tanjih i debljih dlačica

2 postavke brzine za uklanjanje tanjih i debljih dlačica radi prilagođenijeg tretmana za uklanjanje dlačica.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.7

od 5

324

Komentari

97%

preporučuje ovaj proizvod

01/06/2022

Slovenija

Slovenija

Verifikovani kupac

Super aparat za sprejemljivo ceno

Deluje super, vse populi. Priporočam nakup. Mogoče malo glasen ampak važen je končni rezultat.

Prednosti

Natančen

Mane

Glasen

Ova recenzija je napisana za Satinelle Essential BRE225/00 Žični kompaktni epilator

Ova recenzija je napisana za Satinelle Essential BRE225/00 Žični kompaktni epilator

08/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Страхотен продукт

Удобен,лесен за употреба и подръжка продукт.Бих го препоръчал с удоволствие на свой приятел.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Satinelle Essential BRE235/00 Компактен епилатор с кабел

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Satinelle Essential BRE235/00 Компактен епилатор с кабел

07/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Satinelle Essential BRP529/00 Компактен епилатор

Доволна съм от продукта Лесен за употреба удобрен. Харесвам и допълнителния мини уред.

Prednosti

Удобство лесен за употреба и компактен

Mane

няма

Ova recenzija je napisana za Satinelle Essential BRP529/00 Компактен епилатор с кабел

Ova recenzija je napisana za Satinelle Essential BRP529/00 Компактен епилатор с кабел

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  1. Source: Market leader research institute, retail value MAT December 2024 