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  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica

Lumea IPL serije 9000IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ

BRI955/00

4.5
| (724) Komentari | 90% preporučuje ovaj proizvod
Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
Najefikasniji IPL, 12 meseci posle ciklusa kompletnog tretmana**. Tehnologija IPL uz SenseIQ pruža dugotrajno i uklanjanje dlačica sa celog tela u udobnosti vašeg doma. Uz savete iz Lumea IPL aplikacije postignite glatkoću kože kao da ste tek izašli iz salona.
Pogledajte sve prednosti
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The world’s No. 1 IPL brand1, 15 years of smooth skin and confidence with Philips Lumea

Uživajte u 12 meseci glatke kože bez dlačica*

Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica

  • Senzor SmartSkin

  • Za precizna područja, telo, lice

  • Lumea IPL aplikacija

  • Bežična i žična upotreba

Tretirajte područja samo 2 puta mesečno za brze rezultate

Tretirajte područja samo 2 puta mesečno za brze rezultate

Svake 2 nedelje za početak – to je upola manje tretmana nego kod drugih brendova. Nakon toga sledi doterivanje samo jednom mesečno. Pokrivanje obe potkolenice traje 8,5 minuta.

Nežno i udobno uz tehnologiju SenseIQ

Nežno i udobno uz tehnologiju SenseIQ

Aparat Lumea serije 9000 ima pet lako podesivih podešavanja svetla. Naš senzor SmartSkin učitava ton vaše kože i pomaže vam da pronađete najugodniju postavku. Inteligentni dodaci prilagođavaju tretman svakom delu tela.

Za praktičnost prilikom žične i bežične upotrebe

Za praktičnost prilikom žične i bežične upotrebe

Philips Lumea je dizajniran tako da bude praktičan i lak za korišćenje. Koristite uređaj žično za brzo tretiranje velikih područja, kao što su noge, odnosno izaberite bežičnu upotrebu sa baterijom za precizno tretiranje teško dostupnih područja.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.5

od 5

724

Komentari

90%

preporučuje ovaj proizvod

15/07/2022

Srbija

Srbija

Philips zaposleni

Zadovoljstvo

[Employee of philipsglobal] Sjajan uredjaj. U udobnosti vašag doma dostupan salon. Zar to nije sjajno

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Lumea IPL serije 9000 BRI955/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Lumea IPL serije 9000 BRI955/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ

13/07/2022

Srbija

Srbija

Preporuka

Prezadovoljna sam učinkom Lumeice,prvo letovanje bez uraslih dlačica i iritirane kože.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Lumea IPL serije 9000 BRI955/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Lumea IPL serije 9000 BRI955/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ

19/05/2022

Srbija

Srbija

Verifikovani kupac

Zadoboljna

Iako sam samo jedan tretman odradila, nadam se da će biti sve kako garantujete. :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Lumea IPL serije 9000 BRI955/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Lumea IPL serije 9000 BRI955/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ

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  1. Source: Market leader research institute, retail value MAT December 2024 

  1. Prosečno smanjenje količine dlačica nakon 12 tretmana: 77% na nogama, 64% na bikini zoni, 64% na pazusima

  2. Kada se pridržavate rasporeda tretmana. Izračunato za upotrebu na potkolenicama, bikini zoni, pazuhu i licu. Radni vek lampe ne produžava Philips period garancije širom sveta od 2 godine