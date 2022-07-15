2 godine garancije
Senzor SmartSkin
Za precizna područja, telo, lice
Lumea IPL aplikacija
Bežična i žična upotreba
Svake 2 nedelje za početak – to je upola manje tretmana nego kod drugih brendova. Nakon toga sledi doterivanje samo jednom mesečno. Pokrivanje obe potkolenice traje 8,5 minuta.
Aparat Lumea serije 9000 ima pet lako podesivih podešavanja svetla. Naš senzor SmartSkin učitava ton vaše kože i pomaže vam da pronađete najugodniju postavku. Inteligentni dodaci prilagođavaju tretman svakom delu tela.
Philips Lumea je dizajniran tako da bude praktičan i lak za korišćenje. Koristite uređaj žično za brzo tretiranje velikih područja, kao što su noge, odnosno izaberite bežičnu upotrebu sa baterijom za precizno tretiranje teško dostupnih područja.
4.5
od 5
724
Komentari
90%
preporučuje ovaj proizvod
Nana86
15/07/2022
Srbija
Philips zaposleni
Zadovoljstvo
[Employee of philipsglobal] Sjajan uredjaj. U udobnosti vašag doma dostupan salon. Zar to nije sjajno
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Lumea IPL serije 9000 BRI955/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Lumea IPL serije 9000 BRI955/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ
Snežana
13/07/2022
Srbija
Preporuka
Prezadovoljna sam učinkom Lumeice,prvo letovanje bez uraslih dlačica i iritirane kože.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Lumea IPL serije 9000 BRI955/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Lumea IPL serije 9000 BRI955/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ
Boka2107
19/05/2022
Srbija
Verifikovani kupac
Zadoboljna
Iako sam samo jedan tretman odradila, nadam se da će biti sve kako garantujete. :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Lumea IPL serije 9000 BRI955/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Lumea IPL serije 9000 BRI955/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ
Source: Market leader research institute, retail value MAT December 2024
Prosečno smanjenje količine dlačica nakon 12 tretmana: 77% na nogama, 64% na bikini zoni, 64% na pazusima
Kada se pridržavate rasporeda tretmana. Izračunato za upotrebu na potkolenicama, bikini zoni, pazuhu i licu. Radni vek lampe ne produžava Philips period garancije širom sveta od 2 godine