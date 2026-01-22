2 godine garancije
Obustavljeno
Sa tehnologijom SenseIQ
Pazuh, bikini zona, telo, lice
Sa senzorom SmartSkin
Bežična i žična upotreba
IPL je skraćenica za intenzivno pulsirajuće svetlo (engl. intense pulsed light). Philips Lumea emituje nežne impulse svetlosti ka korenu dlačice stavljajući folikul u fazu mirovanja. Zahvaljujući tome, broj dlačica koji raste na vašem telu polako se smanjuje. Ponavljanjem tretmana vaša koža ostaje lepa bez dlačica i glatka na dodir. Tretman za sprečavanje ponovnog rasta dlačica je bezbedan i nežan čak i u osetljivim područjima. Philips Lumea je klinički testiran i razvijen u saradnji s dermatolozima radi jednostavnijeg i efikasnijeg tretmana iz udobnosti sopstvenog doma.
Objektivne studije ukazuju na smanjenje količine dlačica do 92% nakon tri tretmana**. Prva četiri tretmana obavite na svake dve nedelje, a sledećih osam tretmana na svake četiri nedelje. Nakon 12 tretmana možete da uživate u šest meseci glatke kože bez dlačica*.
Philips Lumea Prestige daje efektivne rezultate na širokom dijapazonu tipova dlačica i kože. Funkcioniše na prirodnim tamnoplavim, smeđim i crnim dlačicama i na bojama kože od izrazito bele do tamnosmeđe. IPL zahteva kontrast između pigmenta u boji dlačica i pigmenta u boji kože, pa (kao i drugi IPL tretmani) Lumea ne može da se koristi za tretiranje belih, sivih, svetloplavih niti crvenih dlačica. Takođe nije pogodan za veoma tamnu kožu.
Nagrade
4.6
od 5
2467
Komentari
92%
preporučuje ovaj proizvod
Математичар
22/01/2026
Srbija
Одличан производ
Одличан. Имам га више од 2 године и презадовољна сам. Не иритира кожу и одличан је ако вам смета депилација или бријање. Опет прочитајте упуство пре куповине, у неким случајевима не сме да се користи. Све препоруке
Mane
Нема
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ
Lidija @82
31/10/2025
Srbija
Zaista predobar aparat
Zahvaljujući ovom aparatu moja koza nikada bolje izgledala,posle samo dva meseca vidljive razlike znatno,spasilo me depilacija koje su me nervirale i nakon kojih sam uvek imala neki vid alergije.Zahvaljujuci ovom aparatu koza mi nikad nije bila lepša a dlacice su se smanjile skoro 80% i te koje se pojave su tanke i jedva vidljive.Fantastican aparat koji sam preporučila drugaricama i mnoge od njih su ga kupile ,Takodje zadovoljne.
Ova recenzija je napisana za Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ
Ova recenzija je napisana za Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ
Flegma.ja
04/09/2025
Srbija
Fantastičan proizvod koji mi je promenio život!
Epilator imam već duže od 5 godina i preporučujem ga svima. Ja sam imala izuzetno guste, jake i tamne dlake koje su potpuno nestale tako da ove godine nisam imala potrebu da ga koristim. Koristila ga je i moja sestra i imala iste rezultate. Fantastičan proizvod! Više nikad ne moram da razmišljam o depilaciji pre odlaska na more, na bazen što mi je pre bio veliki problem, kao ni o uraslim dlakama. Istina je da baterija kratko traje, ali to nije nikakav problem zato što se svakako koristi na mestima gde je utičnica uvek pri ruci, a kabl je dovoljno dug.
Ova recenzija je napisana za Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ
Ova recenzija je napisana za Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ
Source: Market leader research institute, retail value MAT December 2024
Prosečno smanjenje količine dlačica nakon 12 tretmana: 78% na nogama, 64% u bikini zoni, 65% na pazuhu
Izmereno je na nogama, nakon 3 tretmana, 27 od 55 žena dostiže 92% ili bolji rezultat
Kada se pridržavate rasporeda tretmana
Studija obavljena u Holandiji i Austriji, 56 žena, posle 3 tretmana pazuha, bikini zone, nogu, posle 2 tretmana lica
Radni vek lampe ne produžava 2-godišnju globalnu garanciju kompanije Philips
Kada se pridržavate rasporeda tretmana. Izračunato za upotrebu na potkolenicama, bikini zoni, pazuhu i licu. Radni vek lampe ne produžava 2-godišnju globalnu garanciju kompanije Philips