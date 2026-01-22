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  • Uživajte u 6 meseci glatke kože bez dlačica*
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  • Uživajte u 6 meseci glatke kože bez dlačica*
  • Uživajte u 6 meseci glatke kože bez dlačica*
  • Uživajte u 6 meseci glatke kože bez dlačica*
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  • Uživajte u 6 meseci glatke kože bez dlačica*
  • Uživajte u 6 meseci glatke kože bez dlačica*

Obustavljeno

Lumea PrestigeIPL uređaj za uklanjanje dlačica

BRI956/00

4.6
| (2467) Komentari | 92% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Uživajte u 6 meseci glatke kože bez dlačica*
Philips Lumea Prestige sa tehnologijom SenseIQ je naš najefektivniji IPL. Napravljen je za praktične tretmane kod kuće, uz inteligentne Lumea dodatke koji se savršeno prilagođavaju svakoj oblini i prilagođenim programima za sve delove tela.
Pogledajte sve prednosti
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The world’s No. 1 IPL brand1, 15 years of smooth skin and confidence with Philips Lumea

4 inteligentna dodatka – za optimalne rezultate

Uživajte u 6 meseci glatke kože bez dlačica*

  • Sa tehnologijom SenseIQ

  • Pazuh, bikini zona, telo, lice

  • Sa senzorom SmartSkin

  • Bežična i žična upotreba

Ekspertska tehnologija IPL kod kuće, razvijena u saradnji s dermatolozima

Ekspertska tehnologija IPL kod kuće, razvijena u saradnji s dermatolozima

IPL je skraćenica za intenzivno pulsirajuće svetlo (engl. intense pulsed light). Philips Lumea emituje nežne impulse svetlosti ka korenu dlačice stavljajući folikul u fazu mirovanja. Zahvaljujući tome, broj dlačica koji raste na vašem telu polako se smanjuje. Ponavljanjem tretmana vaša koža ostaje lepa bez dlačica i glatka na dodir. Tretman za sprečavanje ponovnog rasta dlačica je bezbedan i nežan čak i u osetljivim područjima. Philips Lumea je klinički testiran i razvijen u saradnji s dermatolozima radi jednostavnijeg i efikasnijeg tretmana iz udobnosti sopstvenog doma.

Dokazano nežan i efikasan tretman

Dokazano nežan i efikasan tretman

Objektivne studije ukazuju na smanjenje količine dlačica do 92% nakon tri tretmana**. Prva četiri tretmana obavite na svake dve nedelje, a sledećih osam tretmana na svake četiri nedelje. Nakon 12 tretmana možete da uživate u šest meseci glatke kože bez dlačica*.

Pogodno je za širok dijapazon tipova dlačica i kože

Pogodno je za širok dijapazon tipova dlačica i kože

Philips Lumea Prestige daje efektivne rezultate na širokom dijapazonu tipova dlačica i kože. Funkcioniše na prirodnim tamnoplavim, smeđim i crnim dlačicama i na bojama kože od izrazito bele do tamnosmeđe. IPL zahteva kontrast između pigmenta u boji dlačica i pigmenta u boji kože, pa (kao i drugi IPL tretmani) Lumea ne može da se koristi za tretiranje belih, sivih, svetloplavih niti crvenih dlačica. Takođe nije pogodan za veoma tamnu kožu.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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4.6

od 5

2467

Komentari

92%

preporučuje ovaj proizvod

22/01/2026

Srbija

Srbija

Одличан производ

Одличан. Имам га више од 2 године и презадовољна сам. Не иритира кожу и одличан је ако вам смета депилација или бријање. Опет прочитајте упуство пре куповине, у неким случајевима не сме да се користи. Све препоруке

Mane

Нема

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ

31/10/2025

Srbija

Srbija

Zaista predobar aparat

Zahvaljujući ovom aparatu moja koza nikada bolje izgledala,posle samo dva meseca vidljive razlike znatno,spasilo me depilacija koje su me nervirale i nakon kojih sam uvek imala neki vid alergije.Zahvaljujuci ovom aparatu koza mi nikad nije bila lepša a dlacice su se smanjile skoro 80% i te koje se pojave su tanke i jedva vidljive.Fantastican aparat koji sam preporučila drugaricama i mnoge od njih su ga kupile ,Takodje zadovoljne.

Ova recenzija je napisana za Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ

Ova recenzija je napisana za Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ

04/09/2025

Srbija

Srbija

Fantastičan proizvod koji mi je promenio život!

Epilator imam već duže od 5 godina i preporučujem ga svima. Ja sam imala izuzetno guste, jake i tamne dlake koje su potpuno nestale tako da ove godine nisam imala potrebu da ga koristim. Koristila ga je i moja sestra i imala iste rezultate. Fantastičan proizvod! Više nikad ne moram da razmišljam o depilaciji pre odlaska na more, na bazen što mi je pre bio veliki problem, kao ni o uraslim dlakama. Istina je da baterija kratko traje, ali to nije nikakav problem zato što se svakako koristi na mestima gde je utičnica uvek pri ruci, a kabl je dovoljno dug.

Ova recenzija je napisana za Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ

Ova recenzija je napisana za Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ

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  1. Source: Market leader research institute, retail value MAT December 2024 

  1. Prosečno smanjenje količine dlačica nakon 12 tretmana: 78% na nogama, 64% u bikini zoni, 65% na pazuhu

  2. Izmereno je na nogama, nakon 3 tretmana, 27 od 55 žena dostiže 92% ili bolji rezultat

  3. Kada se pridržavate rasporeda tretmana

  4. Studija obavljena u Holandiji i Austriji, 56 žena, posle 3 tretmana pazuha, bikini zone, nogu, posle 2 tretmana lica

  5. Radni vek lampe ne produžava 2-godišnju globalnu garanciju kompanije Philips

  6. Kada se pridržavate rasporeda tretmana. Izračunato za upotrebu na potkolenicama, bikini zoni, pazuhu i licu. Radni vek lampe ne produžava 2-godišnju globalnu garanciju kompanije Philips