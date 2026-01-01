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  • Maksimalno oslobodite prostor na stolu
  • Maksimalno oslobodite prostor na stolu
  • Maksimalno oslobodite prostor na stolu
  • Maksimalno oslobodite prostor na stolu
  • Maksimalno oslobodite prostor na stolu
  • Maksimalno oslobodite prostor na stolu
  • Maksimalno oslobodite prostor na stolu
  • Maksimalno oslobodite prostor na stolu

Nosač za montažu klijenta

BS4B1927B/00

Maksimalno oslobodite prostor na stolu

Maksimalno oslobodite prostor na stolu i fiksirajte PC klijente za SmartErgoBase Philips monitora pomoću postolje za montiranje klijenta. Ovo jednostavno i svestrano rešenje omogućava vam da kreirate konfiguraciju sve-u-jednom za maksimalnu produktivnost

Pogledajte sve prednosti

Maksimalno oslobodite prostor na stolu

  • za Philips SmartErgoBase

Univerzalni šablon za VESA montiranje od 100 mm

Standardni otvori za VESA montiranje garantuju kompatibilno montiranje većine malih PC i Thin klijenata.

Jednostavno rešenje sve-u-jednom

Ovaj jednostavni nosač za montažu klijenta pruža isplativo, lako rešenje za kreiranje sveobuhvatne konfiguracije za stoni računar bez gužve koja efikasno koristi prostor u okruženjima u kojima je ograničen.

Lako se podešava i koristi

Nosač za montažu klijenta odlično se uklapa sa nagrađivanim Philips komercijalnim postoljem za monitor SmartErgoBase radi lakog montiranja PC i Thin klijenata.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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