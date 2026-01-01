ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

Sve serije

  • Maksimalno oslobodite prostor na stolu
  • Maksimalno oslobodite prostor na stolu
  • Maksimalno oslobodite prostor na stolu
  • Maksimalno oslobodite prostor na stolu
  • Maksimalno oslobodite prostor na stolu
  • Maksimalno oslobodite prostor na stolu
  • Maksimalno oslobodite prostor na stolu
  • Maksimalno oslobodite prostor na stolu
  • Maksimalno oslobodite prostor na stolu
  • Maksimalno oslobodite prostor na stolu

Nosač za montažu klijenta

BS6B2234B/00

Maksimalno oslobodite prostor na stolu

Maksimalno oslobodite prostor na stolu i fiksirajte PC klijente za SmartErgoBase Philips monitora pomoću postolje za montiranje klijenta. Ovo jednostavno i svestrano rešenje omogućava vam da kreirate konfiguraciju sve-u-jednom za maksimalnu produktivnost

Pogledajte sve prednosti

Maksimalno oslobodite prostor na stolu

  • za Philips SmartErgoBase

Lako se podešava i koristi

Nosač za montažu klijenta odlično se uklapa sa nagrađivanim Philips komercijalnim postoljem za monitor SmartErgoBase radi lakog montiranja PC i Thin klijenata.

Puna ergonomska podesivost

Pametni dizajn nosača za montažu klijenta omogućava punu ergonomsku podesivost (visina, obrtanje, naginjanje) na Philips SmartErgoBase

Univerzalni šablon za VESA montiranje od 100 mm

Standardni otvori za VESA montiranje garantuju kompatibilno montiranje većine malih PC i Thin klijenata.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana