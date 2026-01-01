BS6B2234B/00
Maksimalno oslobodite prostor na stolu
Maksimalno oslobodite prostor na stolu i fiksirajte PC klijente za SmartErgoBase Philips monitora pomoću postolje za montiranje klijenta. Ovo jednostavno i svestrano rešenje omogućava vam da kreirate konfiguraciju sve-u-jednom za maksimalnu produktivnost
za Philips SmartErgoBase
Nosač za montažu klijenta odlično se uklapa sa nagrađivanim Philips komercijalnim postoljem za monitor SmartErgoBase radi lakog montiranja PC i Thin klijenata.
Pametni dizajn nosača za montažu klijenta omogućava punu ergonomsku podesivost (visina, obrtanje, naginjanje) na Philips SmartErgoBase
Standardni otvori za VESA montiranje garantuju kompatibilno montiranje većine malih PC i Thin klijenata.
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