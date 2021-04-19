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Obustavljeno

VisaPureMinijaturni čistač lica

BSC111/06

4.9

| (34) Komentari | 97% preporučuje ovaj proizvod

6x bolje čišćenje

Minijaturni aparat za čišćenje lica sa tehnologijom rotacije. Kompaktan je. Lak je za korišćenje. Savršen je za svakodnevnu negu kože. Gde god se nalazili.

Pogledajte sve prednosti

Spreman za 1 minut*

6x bolje čišćenje

  • Tehnologija rotacije

  • Čišćenje

  • 1 glava s četkicom za čišćenje

  • 1 postavka intenziteta

Tehnologija čišćenja rotacijom

Tehnologija čišćenja rotacijom

Pokreti rotacije brzo, ali nežno uklanjaju ove nečistoće prebrisavanjem, ostavljajući kožu dublje očišćenom.

6x bolje čišćenje nego rukama*. Spreman za samo 1 minut!

6x bolje čišćenje nego rukama*. Spreman za samo 1 minut!

Zahvaljujući tehnologiji rotacije i broju od 17.000 svilenkasto mekanih čekinja normalne četkice za čišćenje dobijate šest puta bolje rezultate čišćenja za meku i blistavu kožu.

Nežan prema koži, nemilosrdan prema nečistoćama

Nežan prema koži, nemilosrdan prema nečistoćama

Minijaturni aparat za čišćenje lica VisaPure je nemilosrdan prema nečistoćama, ali nežan prema vašoj koži. Zahvaljujući svilenkasto mekanim, tankim i gustim čekinjama, on osigurava glatko klizanje tokom čišćenja radi apsolutnog komfora kože. Minijaturni aparat za čišćenje lica VisaPure dovoljno je nežan da ga možete koristiti dvaput dnevno.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

34

Komentari

97%

preporučuje ovaj proizvod

3
1

19/04/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Ovaj proizvod sam kupila jer sam željela osjecaj skroz čistog lica, kakav raznim pilinzima nisam uspjela postići. Koristim ga na vlažnom licu uz gel za čišćenje lica i moja mjesovita koza je cista, glatka, nije iziritirana ni dodatno isusena na suhim djelovima. Koristim ga svaki drugi dan vec dvije godina i nije bilo nikakvih kvarova, a bateriju punim svakih 2 mj. Glavu mjenjam svakih 3-4 mjeseca i koristim onu za normalnu kožu, odgovara mi i nije grubo.

Prednosti

Ucinak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VisaPure BSC111/06 Mini čistač lica

Datum upotrebe 2020-04-19

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VisaPure BSC111/06 Mini čistač lica

Datum upotrebe 2020-04-19

31/12/2018

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Philips VisaPure Mini čistač lica vrlo je jednostavan za korištenje te kožu očisti puno bolje nego umivanjem. Koza je već nakon par dana korištenja mekana i glatka. Četke su izuzetno mekane i ne oštećuju kožu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VisaPure BSC111/06 Mini čistač lica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VisaPure BSC111/06 Mini čistač lica

21/07/2018

Hrvatska

Hrvatska

Izuzetno nježan prema koži

[Employee of philipsglobal] Proizvod sam kupila u paketu sa philips epilatorom, zadivoljna sam sa oba uređaja. Čistać lica je zaista nježan, ima mekane čekinje, koristila sam ga i nakon sunčana na crvenkastoj koži i bio je izvrstan, nije me peklo. Kao test učinkovitosti koristila sam tonik za lice nakon čišćenja lica sa čistaćom, i blazijica nije bila prljava za razliku od toga da je bila prljava kada sam lice čistila bez uređaja.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VisaPure BSC111/06 Mini čistač lica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VisaPure BSC111/06 Mini čistač lica

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  1. U poređenju s čišćenjem rukama. Podaci u dosijeu.