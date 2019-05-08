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BT100B wireless portable speaker

BT100B/00

4.3

| (16) Komentari | 87% preporučuje ovaj proizvod

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4.3

od 5

16

Komentari

87%

preporučuje ovaj proizvod

1

08/05/2019

România

România

Un produs cu raport calitate preț foarte bun.

Design plăcut, sunet bun, ușor de utilizat. Bateria este suficient de mare, utilizată și 10 ore.

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Ova recenzija je napisana za BT100B boxă portabilă wireless

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07/05/2019

România

România

Un produs bun

- usor de conectat - calitate buna a sunetului - autonomie foarte buna (nu am folosit mai mult de 8 ore) - utila intrarea aux

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12/01/2019

Polska

Polska

polecam

Głośnik jest świetny , mam go już długi czas i jestem z niego zadowolony.

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Ova recenzija je napisana za BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy

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