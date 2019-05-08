Obustavljeno
4.3
od 5
16
Komentari
87%
preporučuje ovaj proizvod
Alex97
08/05/2019
România
Un produs cu raport calitate preț foarte bun.
Design plăcut, sunet bun, ușor de utilizat. Bateria este suficient de mare, utilizată și 10 ore.
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Ova recenzija je napisana za BT100B boxă portabilă wireless
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Adrian80
07/05/2019
România
Un produs bun
- usor de conectat - calitate buna a sunetului - autonomie foarte buna (nu am folosit mai mult de 8 ore) - utila intrarea aux
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Jacek1279
12/01/2019
Polska
polecam
Głośnik jest świetny , mam go już długi czas i jestem z niego zadowolony.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy
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