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Obustavljeno

BT2200B wireless portable speaker

BT2200B/00

5

| (3) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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Komentari

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5.0

od 5

3

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

19/04/2018

Polska

Polska

Bardzo dobry wybór.

Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

19/04/2018

Polska

Polska

Bardzo dobry wybór.

Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

03/07/2016

Polska

Polska

Pozytywnie zaskoczony

Jestem pozytywnie zaskoczony jakością wykonania jak i jakością dźwięku. Bardzo ciekawy design, wysoka jakość materiałów i wykonania. Testu w terenie nie było, ale na moje oko będzie wytrzymały. Jakość dźwięku jest bardzo dobra jak na tą cenę. Głośność też na dobrym poziomie, nieliczne zakłócenia i zniekształcenia. Podziwiam funkcję współpracy dźwięku z BT i jednocześnie wejścia AUX. Można słuchać muzyki z kabla, a jak przyjdzie połączenie z BT automatycznie wstrzymuje muzykę i przełącza na telefon. Ogólnie polecam :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

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