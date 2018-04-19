Obustavljeno
5.0
od 5
3
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
BAZ111
19/04/2018
Polska
Bardzo dobry wybór.
Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
DragDay7
19/04/2018
Polska
Bardzo dobry wybór.
Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
GTRX8
03/07/2016
Polska
Pozytywnie zaskoczony
Jestem pozytywnie zaskoczony jakością wykonania jak i jakością dźwięku. Bardzo ciekawy design, wysoka jakość materiałów i wykonania. Testu w terenie nie było, ale na moje oko będzie wytrzymały. Jakość dźwięku jest bardzo dobra jak na tą cenę. Głośność też na dobrym poziomie, nieliczne zakłócenia i zniekształcenia. Podziwiam funkcję współpracy dźwięku z BT i jednocześnie wejścia AUX. Można słuchać muzyki z kabla, a jak przyjdzie połączenie z BT automatycznie wstrzymuje muzykę i przełącza na telefon. Ogólnie polecam :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy