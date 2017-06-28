2 godine garancije
Obustavljeno
4.7
od 5
11
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Ivek
28/06/2017
Hrvatska
Ovaj proizvod je kompatibilan
Jako dobar zvučnik za jeftine novce!!!!!!!!!!!!!!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BT50A bežični prijenosni zvučnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BT50A bežični prijenosni zvučnik
Mosckov
16/02/2017
България
Super
Sound great. It is present for Christmas. I am happy :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BT50A безжична портативна тонколона
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BT50A безжична портативна тонколона
Mates40
22/02/2018
Česká republika
Malý ,lehký a zvukově čistý přenosný repráček
Malý,extrémě lehký ,výkonem dostačující středotónový přenosný reproduktor vhodný na cesty .Výdrží hrát v pohodě 6 hodin jak je v návodu .Basy ,výšky a středy na tuhle velikost až překvapivě dobré,doporučuji !
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BT50A bezdrátový přenosný reproduktor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BT50A bezdrátový přenosný reproduktor