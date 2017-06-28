ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Obustavljeno

BT50B wireless portable speaker

BT50B/00

4.7
| (11) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Pogledajte sve prednosti

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.7

od 5

11

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

28/06/2017

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod je kompatibilan

Jako dobar zvučnik za jeftine novce!!!!!!!!!!!!!!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BT50A bežični prijenosni zvučnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BT50A bežični prijenosni zvučnik

16/02/2017

България

България

Super

Sound great. It is present for Christmas. I am happy :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BT50A безжична портативна тонколона

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BT50A безжична портативна тонколона

22/02/2018

Česká republika

Česká republika

Malý ,lehký a zvukově čistý přenosný repráček

Malý,extrémě lehký ,výkonem dostačující středotónový přenosný reproduktor vhodný na cesty .Výdrží hrát v pohodě 6 hodin jak je v návodu .Basy ,výšky a středy na tuhle velikost až překvapivě dobré,doporučuji !

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BT50A bezdrátový přenosný reproduktor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BT50A bezdrátový přenosný reproduktor

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana