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BT51W/00
Nađite prostor za ples
Ponesite numere sa sobom uz Bluetooth zvučnik koji staje u džep. Ovaj maleni zvučnik pruža 6 sati reprodukcije i jasan zvuk, čak i pri maksimalnoj jačini. Bežični domet je 10 m. Sasvim dovoljno da zaplešete po prostoriji.
Bluetooth®
Bela
Uz težinu od samo 90 g, skoro da nećete ni primetiti da nosite ovaj maleni zvučnik. Drajver od 1,5" punog opsega daje jasan zvuk, čak i kada pojačate
Baterija pruža 5 sati reprodukcije kada je potpuno napunjena. Punjenje traje manje od 3 sata i lako je pomoću priloženog mikro USB kabla.
Uparivanje sa Bluetooth uređajem je jednostavno. Samo uključite zvučnik i spreman je za uparivanje. Bežično domet je 10 m.
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