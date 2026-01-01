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Obustavljeno

bežični prenosivi zvučnik

BT51W/00

Dostupno kod

Bela
Bela
Crna
Crna
Plava
Plava
Ružičasta
Ružičasta

Nađite prostor za ples

Ponesite numere sa sobom uz Bluetooth zvučnik koji staje u džep. Ovaj maleni zvučnik pruža 6 sati reprodukcije i jasan zvuk, čak i pri maksimalnoj jačini. Bežični domet je 10 m. Sasvim dovoljno da zaplešete po prostoriji.

Pogledajte sve prednosti

Nađite prostor za ples

  • Bluetooth®

  • Bela

Zvučnik od 1,5" punog opsega. Jasan zvuk

Uz težinu od samo 90 g, skoro da nećete ni primetiti da nosite ovaj maleni zvučnik. Drajver od 1,5" punog opsega daje jasan zvuk, čak i kada pojačate

5 sati reprodukcije

Baterija pruža 5 sati reprodukcije kada je potpuno napunjena. Punjenje traje manje od 3 sata i lako je pomoću priloženog mikro USB kabla.

Bluetooth je spreman za uparivanje nakon uključivanja

Uparivanje sa Bluetooth uređajem je jednostavno. Samo uključite zvučnik i spreman je za uparivanje. Bežično domet je 10 m.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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