Obustavljeno
Podrška
BT5200/15
Obustavljeno
Da li mogu da koristim Philips aparat za negu dok je povezan na strujnu utičnicu?
Kako da trimujem bradu pomoću Philips proizvoda?
Da li mogu da isperem Philips aparat za negu vodom?
Kako da napunim Philips aparat za negu, trimer ili aparat za šišanje?
Zašto se unutar Philips aparata za negu/trimera/aparata za šišanje nalazi bela mast?
Mogu li da putujem sa Philips proizvodom za negu ili lepotu?
Gde mogu da pronađem model ili serijski broj Philips aparata za negu ili šišanje?
Kako da postavim/skinem dodatak sa Philips aparata za negu?
Proverite uslove garancije i pokrenite zamenu ili popravku proizvoda